 Епископ УПЦ МП Гедеон (Харон) без принуждения, в добром здравии и настроении вылетел во Франкфурт, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром, в 6.30, Юрий Харон (епископ Гедеон) вылетел обратным рейсом во Франкфурт. Вылетел самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении. Обещал вернуться", - написал Слободян.
Как сообщалось, 13 февраля в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, в отношении епископа Гедеона (Харона) пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у него гражданство нескольких стран.
Буде зєєєля чи йуля - церкві кінець. Поступовий, але невідворотній. Нічого мстивішого за руських попів у світі нема, Томос і позорище росії нам пригадають.
Через декілька місяців сепараторний мир з росією, вони самі постійно про це кажуть, окуповані території назад до нас, шахт нема, інфраструктуру знищено, платити їм Будуть з нашої кишені. Багато платити, дуже багато платити. А приїжджі казачькі будуть вести себе повсюди як хазяєва, згадайте ригів при янику.
Армії кінець. Повний кінець. Все, через пару років закінчаться контракти, і копняком під зад. Армія у "мирній країні" не потрібна.
Безвізу кінець. Так чи інакше, чи росія нам закриє виїзд через своїх ляльок, чи Європа- щоб всяка срань східна не перла.
Мова? А какая разніца на каком язикє гаваріть?
Долар , комуналка - пару років халяви, борги під страшні проценти, років за 5 - доля Венесуели та поїджені звірі в зоопарку.
Так що давайте, вперед, хто завгодно аби не Порошенко!
Чи нема дурних?...
В ПРОКЛЯТУЮ ДЛЯ РУССКИХ ГЕЙРОПУ!!!
А ЧЕГО НЕ В СЫЗРАНЬ, В РАСЕЮ - МАТУШКУ?
ИЛИ ГЕЙропейцы ему роднее и ближе русских?