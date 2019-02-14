 Епископ УПЦ МП Гедеон (Харон) без принуждения, в добром здравии и настроении вылетел во Франкфурт, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром, в 6.30, Юрий Харон (епископ Гедеон) вылетел обратным рейсом во Франкфурт. Вылетел самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении. Обещал вернуться", - написал Слободян.

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Как сообщалось, 13 февраля в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, в отношении епископа Гедеона (Харона) пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у него гражданство нескольких стран.