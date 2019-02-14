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 Епископ УПЦ МП Гедеон (Харон) без принуждения, в добром здравии и настроении вылетел во Франкфурт, - Слободян

Архиерей Украинской православной церкви (МП) епископ Макаровский Гедеон (в миру - Юрий Харон), которого накануне не пустили в Украину, в четверг утром вылетел обратным рейсом во Франкфурт,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром, в 6.30, Юрий Харон (епископ Гедеон) вылетел обратным рейсом во Франкфурт. Вылетел самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении. Обещал вернуться", - написал Слободян.

Епископ УПЦ МП Гедеон (Харон) без принуждения, в добром здравии и настроении вылетел во Франкфурт, - Слободян 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священника УПЦ МП Харона депортировали из Украины в США

Как сообщалось, 13 февраля в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, в отношении епископа Гедеона (Харона) пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у него гражданство нескольких стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3111648
 
   
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Пора и самострой-церковь сектантов на Десятинке разобрать. Это позорище на святых киевских местах
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Пора и самострой-церковь сектантов на Десятинке разобрать. Это позорище на святых киевских местах
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Та нах оно кому надо! Делами реальными занимайтесь, а не мракобесием этим.
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Чувак на заработки прилетал. Это голодранцы по польшам и чехиям разбежались, а потом домой - в украину. А большие пацаны наоборот - здесь бабло косят, а жить потом - за бугор.
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Вдячний Президенту, уряду і силовим структурам, що почали проводити державницьку політику. У нас є свої національні цінності, які ми маємо захищати.
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И желательно шоб з отпечатком берца на оппе...
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Там он снял надоевший дурацкий котелок, побрился, одел буденовку, и пошел осматривать местные шпили.
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Сначала плешивый гном ,клоп -черапашка сам списывал многомиллиардные пропащие долги своим сателлитам. А теперь сенат США решил помочь кремлёвскому клопу .Он предложил Венесуэльскому временному главе не выплачивать многомиллиардные долги кремлёвской орде.Совфед орды -в припадошной истерике.Китайсы успели договориться о поддержке Гуийдо,и получили гарантии возврата долгов.Я плакаль! Американцы сделали мой День влюблённых!
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Він знає, що каже. Йуля поверне, або Зєєєля.
Буде зєєєля чи йуля - церкві кінець. Поступовий, але невідворотній. Нічого мстивішого за руських попів у світі нема, Томос і позорище росії нам пригадають.
Через декілька місяців сепараторний мир з росією, вони самі постійно про це кажуть, окуповані території назад до нас, шахт нема, інфраструктуру знищено, платити їм Будуть з нашої кишені. Багато платити, дуже багато платити. А приїжджі казачькі будуть вести себе повсюди як хазяєва, згадайте ригів при янику.
Армії кінець. Повний кінець. Все, через пару років закінчаться контракти, і копняком під зад. Армія у "мирній країні" не потрібна.
Безвізу кінець. Так чи інакше, чи росія нам закриє виїзд через своїх ляльок, чи Європа- щоб всяка срань східна не перла.
Мова? А какая разніца на каком язикє гаваріть?
Долар , комуналка - пару років халяви, борги під страшні проценти, років за 5 - доля Венесуели та поїджені звірі в зоопарку.

Так що давайте, вперед, хто завгодно аби не Порошенко!
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Зважаючи на викладений до статті фейс настрій в нього дійсно пречудовий.. Ну і добре..😃
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ВО ФРАНКФУРТ! Єпископ УПЦ МП Гедеон (Харон) без примусу, в доброму здоров'ї та гуморі вилетів до Франкфурта, - Слободян - Цензор.НЕТ 7245
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ИЛИ ГЕЙропейцы ему роднее и ближе русских? Єпископ УПЦ МП Гедеон (Харон) без примусу, в доброму здоров'ї та гуморі вилетів до Франкфурта, - Слободян - Цензор.НЕТ 8559
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕпископ УПЦ МП Гедеон (Харон) без принуждения, в добром здравии и настроении вылетел во Франкфурт, - Слободян
 
 
 
 
 
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