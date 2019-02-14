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 Московский суд оставил под арестом еще четырех украинских военнопленных моряков, - Полозов

Суд в РФ оставил под стражей до 24 апреля еще четырех украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал координатор группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"13 февраля Московский городской суд рассмотрел апелляции четвертой четверки военнопленных украинских моряков: Вячеслав Зинченко,  Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следователя под председательством судьи Коноваловой Н.В. Стороной защиты был заявлен ряд ходатайств, в том числе о приобщении копии резолюции ПАСЕ. В удовлетворении этого и других ходатайств судом было отказано. Суд не принял во внимание специальный статус военнопленных, установленный Женевской конвенцией 1949 года "Об обращении с военнопленными", а также обстоятельства нарушения подсудности, допущенные при рассмотрении Лефортовским районным судом ходатайства следователя", - рассказал он.

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"Также суд не принял во внимание объективные обстоятельства, позволяющие суду самостоятельно избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, в том числе ноту посольства Украины в России об обеспечении военнопленных жилыми помещениями на территории РФ на период предварительного следствия. Итог судебного заседания по четвертой четверке, ровно такой же, как и по трём предыдущим. Он ожидаемый и прогнозируемый. Вместе с тем, апелляция - необходимый этап для последующего обращения с индивидуальными жалобами военнопленных в Европейский суд по правам человека", - добавил Полозов.

Московский суд оставил под арестом еще четырех украинских военнопленных моряков, - Полозов 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3111645
 
 
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Тупая кацапня,упорно роет себе могилу )) Давайте,сильнее гребите. Злость против вас накапливайте.
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ты главное не лопни... злободневный ты наш!
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тебе ли не знать как это бывает... и откуда проистекает
личный опыт - он дорогого стоит!!
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Вижу,моя идея тебе понравилась )) Пытаешься под себя переделать. Месяц с тобой работы,и ты станешь человеком. Только нахер ты мне нужен ))
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Тримають заложниками. Перед виборами можуть передати Воній або ЗеКу, щоб підняти їх рейтинг. Тримайтесь, хлопці, Україна і весь цивілізований світ з вами!
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Ты хочешь сказать, что виноваты ВОНА и ЗеКУ. Это они их туда послали. Хлопци трымаются, а где гарантик. Вот это вопрос.
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Плен твой стал на день короче
Спи, моряк, спокойной ночи...
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С таким Г....... ном плен стал длинее. К сожалению. СВОИХ НЕ БРОСАЕМ, мы их посылаем. Прости меня Господи.
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Плен твой стал на день длиннее
Дрыхни - утро мудренее!
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" в том числе ноту посольства Украины в России об обеспечении военнопленных жилыми помещениями на территории РФ на период предварительного следствия"

Так! Так!
Посольство Украины в России своё дело знает!
Слава ему!

Ещё надо потребовать обеспечить каждого военнопленного персональным автомобилем на период предварительного следствия - добираться в суд из следственного изолятора!
Желательно с персональным водителем!!
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Луценчиха подала в суд на бывшего министра обороны. Ну, оскорбил он ее, знают все чем. А вот если бы нынешний министр послал ее сына в затоку и взяли его в плен, какую сумму штрафа она бы выдвинула этому министру?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосковский суд оставил под арестом еще четырех украинских военнопленных моряков, - Полозов
 
 
 
 
 
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