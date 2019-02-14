 РФ сама запустила наибольшее укрепление НАТО со времен холодной войны, - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что нападение России на Украину и нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) способствовало наибольшему укреплению коллективной обороны НАТО со времени завершения "холодной войны". Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции после завершения первого дня заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что главное внимание Альянса сосредотачивается на усилиях по сохранению действия ракетного договора.
"Мы продолжаем поиски наилучшего решения, которое заключается в контроле над вооружениями, сохранении и спасении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, но единственный способ это сделать - чтобы Россия вернулась к выполнению (договора). Все еще существует окно возможностей", - заявил Столтенберг.
Он добавил, что в НАТО анализируют и готовятся к последствиям, когда ракетный договор прекратит действие, но также пытаются спасти его.
"Если мы не достигнем в этом успеха, а это зависит от России, и мы узнаем об этом только после шестимесячного периода (выхода США из договора. - Ред.), тогда, конечно, мы должны будем ответить", - добавил генеральный секретарь НАТО.
"Мы не будем спешить, мы будем взвешенными, потому что мы хотим избежать новой гонки вооружений. В то же время, мы должны понять, что новые российские ракеты не являются единичным случаем. Они являются частью более широкой картины, ведь мы видели, как Россия на протяжении длительного времени вкладывала значительные средства в свои современные военные способности, в том числе в ядерные. Они объявили о многих новых системах ядерного вооружения и применяли силу против соседа - в Украине", - подчеркнул Столтенберг.
"Все это способствовало наибольшему укреплению коллективной обороны НАТО в течение десятков лет со времени завершения "холодной войны", - добавил он.
В частности, в НАТО усилили Силы реагирования, разместили передовые боевые группы на восточном фланге альянса, а также начали увеличивать расходы на оборону.
Кроме того, он отметил, что Альянс призывает Россию вернуться к соблюдению положений ракетного договора, но не сообщил четко о том, какими будут действия НАТО после прекращения действия этого договора.
"Существуют разные опции, широкий спектр различных возможностей для НАТО отреагировать, но мы не хотим повторять то, что делает Россия (размещать ядерные ракеты. - Ред.)", - заявил он.
Столтенберг объяснил, что НАТО не будет прибегать к аналогичным шагам: если Россия будет размещать ракету, то Альянс так не будет делать.
"Мы должны позаботиться, что иметь надежную и эффективную оборону и сдерживание", - сказал он.
"Не пугай никого, и сам не будешь бояться...".(Будулай, фильм "Цыган"). Россия начала пугать весь мир... Мир не испугался, однако, насторожился, и начал вооружаться... Россия продолжила всех пугать, потому что назад повернуть нельзя - уверена, что посчитают, что "забздела"... Но она реально "забздела", но ещё "хорохорится"...
Очень скоро, в эти места пришла Орда. На самом деле, она не была однозначно негативной, как нас этому учил в школе. Стоит заметить, что Орда никогда не вмешивалась в вопросы религий, устоявшихся на захваченных территориях. Если жрецы не призывали местное население к сопротивлению с новой властью, Орда подчеркнуто дистанцировалась от любых религий и давала им делать все то, что они делали до Орды. Отсюда следует, что никаких восстаний и вообще - столкновений московитов с ордынцами «за веру» не могло быть в принципе.
Но вот пришло время, когда Орда, как и любая империя, прошла фазу своего роста, дойдя до берегов Ближнего Востока и до линии Триест - Оломуц в Европе, после чего начался период упадка и развала. Московия стала одним из осколков рушащейся Орды, в границах ее улуса Джучи и перестала им быть в 1700 году, а через 21 год - царь Петр дал ей новое название - «россия» (вместо Московии) и новый статус - «империя» (вместо царства)
То есть, Петр 1 стал последним царем Московии и первым императором россии. В принципе, это известно почти всем, хотя эти «почти все» считают, что и царем «россии» он был тоже, хотя это не соответствует действительности. Петр отменил царство Московское и утвердил империю российскую. Именно в этой последовательности.
Ну и для полной ясности, следует назвать и того, кто был назван первым царем Московии, а им был хан Бату. То есть, царство Московское началось со своего первого царя Бату и закончилось царем Петром. И все это время оно впитывало то, что было в Орде. И опять же, эта земля впитала только худшее, что было в Орде - беспрекословное подчинение и даже раболепие перед начальством и презрение тех, кто был ниже по рангу, вплоть до до презрения их жизней, что сохранилось и до сего дня.
Остальная история уже империи, тоже была связана с впитыванием опыта уже Западной цивилизации. Но опять же, прижилась только отрицательная составляющая любой цивилизации, а положительное было исторгнуто. Наиболее показательным и свежим примером стала эпопея с марксизмом и вообще - коммунизмом. Из этих теорий были сделаны самые живодерские выжимки, которые и дали свои бурные побеги на этой земле, а все высокие идеалы были отторгнуты и просто выброшены за ненадобностью. В итоге, совок стал строить военный или живодерский коммунизм, который удалось переплюнуть только полпотовцам из Камбоджи.
Но вот совок рухнул и на эту землю пришел развитый капитализм. Он там не развивался, а просто пришел в готовом виде. И снова, эта земля впитала только самые отвратительные качества и дала ядовитые побеги.
Все, что приходило на эту землю почти за тысячу лет, от викингов и до идей глобализма, этой землей разделялось на ядовитую и остальную часть и только яд шел в дело, а остальное оказывалось не востребованным.
Все это мы ведем к тому, что те самые местные жители, которые рассказывали о гиблых местах, знают одну технику безопасности, предохраняющую от неприятностей - обходить их как можно дальше и ни при каких обстоятельствах не контактировать с этой проклятой землей. Наверное стоит прислушаться к этому мнению. По крайней мере, оно не навредит уж точно.
НАТО в Украину !!!
(с) с просторов тырнета