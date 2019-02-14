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Все про:депортация (298) священник (120) УПЦ МП (941)

 Священника УПЦ МП Харона депортировали из Украины в США

Священника УПЦ МП Гедеона Харона, который является настоятелем самочинно построенной на Старокиевской горе церкви, депортировали из Украины в США

Об этом сообщается на странице Гедеона Харона в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Владыку депортировали в США! Вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника!" - говорится в сообщении.

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Священника УПЦ МП Харона депортировали из Украины в США 01

Напомним, помощник Харона протодиакон Антоний заявил, что священника задержали пограничники и готовят его депортацию. У него забрали украинский загранпаспорт. Харон является настоятелем самочинно построенной на Старокиевской горе церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3111635
 
   
 Топ комментарии
 
Щуку в реку.
Чего его нарасию не вышвырнули, к скрепам
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В Россию лететь не захотел? Священника УПЦ МП Харона депортировали из Украины в США - Цензор.НЕТ 8672
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А з якого дива цього Харона називають владикою? Хіба він архієрей?
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То ж он сам себя так "величает". Самомнение такое.
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А зараз можно його обрати в Конгрес. Там таких зараз приймають з радістю. До блумберга в помічники.
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Обменный фонд на наших!
Шлите ещё, бочками и пачками... Священика УПЦ МП Харона депортували з України в США - Цензор.НЕТ 7668
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Депортували у США? А В США його приймуть, він там потрібен? Руський піп, екстреміст , явно агент ще з часів КГБ.
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Священика УПЦ МП Харона депортували з України в США - Цензор.НЕТ 7681

Вот так вот взяли, и владыку в одних трусиках депортировали, и никуда нибудь, а СеШеАй!!!
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Ох и тяжко ему будет там на бездуховных землях...еще одно испытание
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Московского попа украинского происхождения прилетевшего в Украину из Франкфурта депортируют в США... Разрыв мозга!
Это ж сколько паспортов у него при себе было?!
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Вооруженные автоматчики. Масло масляное. А мешок на голове был?
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И автоматы небось с патронами?Не по скрепному...
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ДЕПОРТИРОВАЛИ С УВАЖЕНИЕМ, В ОХРАНУ ДАЖЕ АВТОМАТЧИКОВ ВЫДЕЛИЛИ!. ВО ПОВЕЗЛО ГАДЕОНУ ХЕРОНУ.
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нужно было ему еще ноги прострелить - что б назад не смог вернуться
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Простий і єфективний спосіб попасти в США на ПМЖ
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ЕСЛИ ВЫСЛАЛИ В США, ТО ЭТО ЗНАЧИТ!, ЧТО ГАДЕОН ВАЖНАЯ "ПТИЦА" ДЛЯ ПУТИНА ( МОЖЕТ МНОГО ЧЕГО РАССКАЗАТЬ), И СВЯЗЬ ЕГО С ПУТИНЫМ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ТОНЕНЬКОЙ ВЕРЁВОЧКОЙ, ЭТО ЦЕЛЫЙ КАНАТ ПОВЯЗАН С САМИМ ПУТИНЫМ. ВОТ ТЕПЕРЬ США БУДУТ ТЯНУТЬ ЗА ЭТОТ КАНАТ, А МЫ БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ КАК У ПУТИНА ГЛАЗА ВЫЛАЗЯТ.
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