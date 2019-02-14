 Священника УПЦ МП Харона депортировали из Украины в США

Об этом сообщается на странице Гедеона Харона в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Владыку депортировали в США! Вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника!" - говорится в сообщении.
Напомним, помощник Харона протодиакон Антоний заявил, что священника задержали пограничники и готовят его депортацию. У него забрали украинский загранпаспорт. Харон является настоятелем самочинно построенной на Старокиевской горе церкви.
Шлите ещё, бочками и пачками...
Вот так вот взяли, и владыку в одних трусиках депортировали, и никуда нибудь, а СеШеАй!!!
Это ж сколько паспортов у него при себе было?!