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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС, - Пристайко

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи Военно-морским силам Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко на полях встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"У нас есть так называемый пакет помощи, в котором есть разные механизмы, в частности трастовые фонды. Одна из идей - помощь нашему военно-морскому флоту сформировать в один пакет, чтобы увидеть, какие есть потребности и какие есть возможности помочь, чтобы каждая страна могла найти свою нишу", - сказал дипломат.

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Украина передала Альянсу запрос о поддержке в Черном море перед встречей министров обороны 13-14 февраля, отметил он.

"Наш официальный запрос уже поступил в Альянс. Он согласован с нашими Вооруженными силами, передан всем членам уже. На момент прибытия министров у них есть наши просьбы, наши запросы. Мы работаем над тем, чтобы эти меры были реализованы", - рассказал Пристайко .

По его словам, запрос, в частности, содержит просьбу финансовой, политической и демонстративной поддержки (т.е. присутствия в Черном море), а также организации совместных учений.

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Министр обороны Украины Степан Полторак во время неформального заседания с коллегами из НАТО 14 февраля, кроме очертения необходимой помощи Украине, должен объяснить им, "на что тратится поддержка, средства, усилия членов".

"Они надеются, что мы воспользуемся этим временем, которое они, условно, покупают для нас, и проведем реформы", - сказал постоянный представитель Украины в НАТО, отметив, что речь пойдет, в частности, о состоянии выполнения Украиной нового закона о национальной безопасности.

"Мы запрашиваем помощь в развитии инфраструктуры наших Военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств. Разведка, радары, обмен информацией - все, что военные должны запросить у других стран по военной помощи", - пояснил дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3111632
 
   
 Топ комментарии
 
НДС косюкам и остальным ворам возмещают, а на флот побираемся. Уже стыдно просто за страну!
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на зарплату вестимо! ) там адмиралов одних по два на корабль!
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Не проще ли попросить построить флот с нуля?
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Тем более шо у нас есть гений, уже построивший-армию-с-нуля
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Антидиабетные вещи вы пишите, "украинские" пецриотки Україна запропонувала НАТО створити окремий пакет допомоги ВМС, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4530
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а вы какими пользуетесь-антидепрессивными или юлеуспокающимися.
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А вы с какой целью интересуетесь? В Нимеччыни уже всьо поделали?
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Ну, до вашего пецриотизма нам, конечно, далеко.
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Это о нем пишут?
Поэтому лидер партии «Гражданская позиция», страдающий одышкой и ожирением, вынужден был признаться, что не пошел воевать на фронте в Донбасс, поскольку не имеет соответствующей подготовки пехотинца или командира батальона.
Подробнее: http://antifashist.com/item/ne-sposoben-voevat-ploho-podgotovlen-gricenko-poyasnil-pochemu-ne-poshel-zashhishhat-ukrainu-v-ato.html#ixzz5fUFzdzwb
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Наталка, а шо це ти шастаєш по ватним сайтам і даєш посилання на них? Ніхарашо, панімашш.
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Про Януковича: просравший армію до нуля.
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Это да. Тем более, что петя уже орет, что он средиземноморье защищает. Україна запропонувала НАТО створити окремий пакет допомоги ВМС, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7131
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Кажуть шо и весь бассейн Атлантичского океану может уже не переживать Україна запропонувала НАТО створити окремий пакет допомоги ВМС, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5385
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НДС косюкам и остальным ворам возмещают, а на флот побираемся. Уже стыдно просто за страну!
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Так "на что тратится поддержка, средства, усилия членов"?
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на зарплату вестимо! ) там адмиралов одних по два на корабль!
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допомога потрібна і в армії і в секторі управління - полюбуйтесь які зараплати в ПФУ і при цьому кричать про дирку в їх бюджеті - https://ukrtime.info/znakomtes-eto-tot-samyj-glava-pensionnogo-fonda-ukrainy-s-chetyrmya-kvartirami-i-3-000-000-griven-nalichnymi-a-teper/ Ну як вам таке?
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пропустила новость,что молдавские летчики после освобождения с Афгана бесследно пропали в кацапии. За это Молдова хочет выслать дипломата рашки, хоть додон против

Кто что знает. Не по теме, но эта страна стремится в НАТО.
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+ как бонус имплантация морячкам стальных шаров...))
А без этого вся помощь будет псу (пардон, )(уйлу) под хвост...
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А чеченбутылку тебе не надо имплантировать, мордовецвася?
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А ты уже с неё кукарекаешь, петух мокшанский...?))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС, - Пристайко
 
 
 
 
 
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