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Все про:Блумберг (4) выборы (21058) США (14653) Трамп (2172)

 Мэр Нью-Йорка Блумберг потратит $500 млн на борьбу с Трампом, - Politico

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг готов потратить не менее $500 млн из собственных средств, чтобы не допустить избрание президента США Дональда Трампа на второй срок на выборах в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что М.Блумберг пока не объявил о своем участии в демократических праймериз. Если он примет такое решение, то анонсированные средства пойдут на его кампанию во время первичных выборов 2020 года.

Подчеркивается, что это на $175 млн больше средств, потраченных на всю предвыборную кампанию Д.Трампа в 2016 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Нью-Йорка получит Израильскую Нобелевскую премию и миллион долларов

В случае, если М.Блумберг откажется от борьбы за президентство, $500 млн будут потрачены на проведение беспрецедентной информационной кампании в поддержку кандидата от Демократической партии.

"Этого хватит нам на несколько первых месяцев. Майк потратил $100 млн на свои прошлые выборы в Нью-Йорке. И вы можете посчитать... Нью-Йорк - это 3% всего населения страны", - отметил в беседе с изданием Кевин Шики, главный советник бывшего мэра Нью-Йорка.

Источник: https://censor.net.ua/n3111631
 
   
 Топ комментарии
 
Але мабуть Трамп має підтримку, якщо так відверто "блумберґи" почали сипати грошима. Що робити з цим?
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А що робити з певними ідеями Трампа, за які його й було обрано? Адже може з'явитися новий "трамп", що скаже: годі годувати дармоїдів; відгородитися від латиноамериканського криміналу.
Чи Трамп перейшов дорогу "блумберґам" особисто?
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Пусть просто предложит трампу это бабло за то, чтобы тот не баллотировался Мэр Нью-Йорка Блумберг потратит $500 млн на борьбу с Трампом, - Politico - Цензор.НЕТ 8936
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Але мабуть Трамп має підтримку, якщо так відверто "блумберґи" почали сипати грошима. Що робити з цим?
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Если возьмёт деньги, то ничего делать не придётся Мер Нью-Йорка Блумберг витратить $500 млн на боротьбу з Трампом, - Politico - Цензор.НЕТ 4786
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А що робити з певними ідеями Трампа, за які його й було обрано? Адже може з'явитися новий "трамп", що скаже: годі годувати дармоїдів; відгородитися від латиноамериканського криміналу.
Чи Трамп перейшов дорогу "блумберґам" особисто?
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Та я ж не знаю. что конкретно в нём их не устраивает. А то,что может появиться такой же, а может даже ещё и не такой, то как-то же они себе это тоже представляют. Но если такой логикой руководствоваться, то нужно отменять любые выборы, потому что, ну да, на всякое плохо бывает ещё хуже.
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Трамп перейшов дорогу блумбергам-глобалістам.
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Смотрите, в США у власти одни олигархи да богатеи. А вы попрекаете Порошенко шоколадной фабрикой.
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ты хотел сказать во всем мире так - да - и большее - если человек чего то добился для себя лично, он сможет и для других, чего то добиться - а если даже для себя не смог, шо он может сделать для других ?логика в этом есть)))
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Все потратят больше, это же борьба за лотерею и тебе ведро гречки достанется Мер Нью-Йорка Блумберг витратить $500 млн на боротьбу з Трампом, - Politico - Цензор.НЕТ 1345
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Ой не по нашему! Куда дешевле киллера нанять...

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В Конгрес обрали цілий ряд екстримістів, терористів, комуністів та нацистів. А ций придурок хоче боротись з Трампом.
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Одна "Окасія" Кортес чого варта з її New Green Deal. Їй місце в дурці, а не в конгресі. Екстремістів, терористів та комуністів дійсно обрали. Нацистів? Хіба що чорних.
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...а от "наш" такі гроші не взяв би точно ...500лямів це копійки у порівнянні з тим що можна "заробити" тут ...
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Блумберг жеж еврей кагбэ.
Инвалид у них был, и негр был.
Женщина ещё должна быть, потом представник сексменьшин, а вот потом только может быть еврей.
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Барыга не дает бороться с барыгами ага. Мер Нью-Йорка Блумберг витратить $500 млн на боротьбу з Трампом, - Politico - Цензор.НЕТ 1058
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Страна бывших мэров. Один борется за рыжего другой против него
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А хто боротиметься з муркельшей, яка заселила Німеччину мільйонами муслімів?
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Блумберг ситуацию не рубит. Покупать надо хакеров, и ольгинцев. это они выборами в США рулят. Доказано прокурором Мюллером.
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Да уж...а у нас зрадоботня мечтает о нищем президенте...типа мадуро...или мамадуро...в надежде что он сделает их богатыми...😀
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэр Нью-Йорка Блумберг потратит $500 млн на борьбу с Трампом, - Politico
 
 
 
 
 
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