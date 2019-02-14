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 84 населенных пункта в четырех областях остались без электроснабжения, - ГСЧС

14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях, а именно: Черкасская - 10 н.п., Киевская - 3 н.п., Черниговская - 36 н.п., Сумская - 35 н.п . ", - сказано в сообщении.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

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Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора задействованы" 1 тыс. 60 чел. и 314 ед. техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3111630
 
 
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Если бы энергетики качественно расчищали заросли возле линий электропередач реальных порывов было в тысячу раз меньше! Прибыль Киевобл*****энерго в прошлом году составила 300 миллионов долларов при том что её купили за 115 миллионов (рассеяне, сейчус перекупил ахметка). Только ж деньги вкладываются не обеспечение работоспособности сети а "лондонские хатынки"
Власть ****, Антимонопольный комитет ****, НКАРЕ ****....
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По моему ясно написано, власть, Антимонопольный комитет НКАРЕ...
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Зато у нас в Мариуполе погодные качели. Вчера +7 и солнце, настоящая весна. Ночью на сегодня -5, правда сегодня опять плюсовая и солнце. После тепла зимы уже не хочется((
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия84 населенных пункта в четырех областях остались без электроснабжения, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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