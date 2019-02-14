 84 населенных пункта в четырех областях остались без электроснабжения, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях, а именно: Черкасская - 10 н.п., Киевская - 3 н.п., Черниговская - 36 н.п., Сумская - 35 н.п . ", - сказано в сообщении.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора задействованы" 1 тыс. 60 чел. и 314 ед. техники.
Власть ****, Антимонопольный комитет ****, НКАРЕ ****....