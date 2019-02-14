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 Враг применил 120-мм минометы в районе Лебединского и Водяного, ПТРК - в районе Павлополя. Ранен один украинский воин, уничтожены 2 террористов, - штаб

13 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции украинских защитников:

- дважды - из 120-мм минометов, и еще один обстрел - с применением станкового противотанкового гранатомета - в районе н.п. Водяное;

- из 120-мм минометов - вблизи н.п. Лебединское;

- дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Павлополь;

- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи г. Авдеевка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял позиции украинских защитников:

- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе н.п. Крымское;

- из крупнокалиберных пулеметов - позиции наших военных вблизи н.п. Новолуганское;

- из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета - в районе населенного пункта Травневе.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

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Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, примененяя дежурные огневые средства.

По данным разведки, 13 февраля двое оккупантов были уничтожены и двое ранены.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.

Враг применил 120-мм минометы в районе Лебединского и Водяного, ПТРК - в районе Павлополя. Ранен один украинский воин, уничтожены 2 террористов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111628
 
 
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и так каждый день- ранен, погиб и сколько это будет продолжаться, барыга гребанная? ты же обещал войну закончить за 2 недели, пробрался к корыту и давай хряпать денежки народные, а война тебе, мать родна
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кацапа, як там на расії, місця готуїте під жмуриків своїх??))
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Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі!
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Слава Героям України, які боронять нашу Неньку-Україну!!! Одужання пораненному воїну України та гарного полювання на расіянських окупантів!!!! а рогаті то поступово і поповнюють 200-у бригаду!!)) смерть ворогам України!!!!
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_Каких ещё террористов? А я-то думал это вооруженные формирования расии - агрессора и оккупанта.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг применил 120-мм минометы в районе Лебединского и Водяного, ПТРК - в районе Павлополя. Ранен один украинский воин, уничтожены 2 террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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