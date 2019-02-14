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 Экономика, За рубежом
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Все про:Газ (9020) Германия (3285) Северный поток (415) Крамп-Карренбауэр (4)

 Основополагающие решения по "Северному потоку-2" уже приняты, проект нельзя повернуть назад, - преемница Меркель Крамп-Карренбауэр

В спорах вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2" председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) поддержала сторонников проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом она сообщила в интервью изданию Internationale Politik, опубликованном в среду, 13 февраля.

 "Северный поток - 2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад", - напомнила Крамп-Карренбауэр

По словам председателя ХДС, стоит признать, что проект "Северный поток - 2", который был инициирован еще при другом правительстве ФРГ, уже не остановить.

Крамп-Карренбауэр также отметила, что Германия поддерживала экономические отношения с Москвой даже в пиковый период холодной войны, и они были стабильными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия хочет, чтобы проект "Северный поток-2" был европейским и учитывал интересы Украины, - преемница Меркель Крамп-Карренбауэр

"Вопрос о том, не делает ли Германия себя слишком зависимой от российского газа, оправдан, - признала в то же время она. - Сейчас мы строим и СПГ-терминалы - возможно, для американского сжиженного газа".

"Таким образом, я думаю, что опасность такой зависимости не очень велика", - подчеркнула председатель ХДС.

В свою очередь, Аннегрет Крамп-Карренбауэр подвегла критике угрозы со стороны США о введении санкций из-за строительства газопровода.

"Угрозы санкциями - не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно.

Но Вашингтону следует услышать ответ Германии: мы занимаемся диверсификацией, у нас есть и другие источники поставок", - заявила глава ХДС.

Политик также подчеркнула, что в вопросе строительства "Северного потока - 2" Берлин будет учитывать интересы "своих европейских соседей".

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Источник: https://censor.net.ua/n3111627
 
 
 Топ комментарии
 
Це ті німці які разом з Петрусем у Мінську перемовини з Ху"лом вели?Так вони за Україну))Як і сам Петро))
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злой крот - а до этого Турчинов, который следовал их советам по Крыму пока не сдал его в конце концов...

А до этого дыбилы Кравчук и Кучма с их Будапештским меморандумом...
А до этого бестолочь Грушевский....
А до этого дурак Хмельницкий с его договором с Московией...
Весь путь наших презиков это путь лузеров....
Но привел их к власти наш мудрый украинский народ....
Территории уменьшаются из десятилетия в десятилетие, как и население... - умирающая нация...

Доброе утро кстати...! Основополагающие решения по "Северному потоку-2" уже приняты, проект нельзя повернуть назад, - преемница Меркель Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 9134
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казлы как раз украинское правительство
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да нет жеания останавливать это выгодный бизнес только барыги украинские остались в луже с говном и вместе с ними и народ правители хреновы -алкаши ,.воры и бляхи-мухи
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этттто просссссто ващщщще.................
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Да всё нормально,хватит украинским барыгами олигархам зимовать за счёт российского транзита
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Німеччина як завжди хоче втопити Європу у крові(((
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Це ті німці які разом з Петрусем у Мінську перемовини з Ху"лом вели?Так вони за Україну))Як і сам Петро))
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злой крот - а до этого Турчинов, который следовал их советам по Крыму пока не сдал его в конце концов...

А до этого дыбилы Кравчук и Кучма с их Будапештским меморандумом...
А до этого бестолочь Грушевский....
А до этого дурак Хмельницкий с его договором с Московией...
Весь путь наших презиков это путь лузеров....
Но привел их к власти наш мудрый украинский народ....
Территории уменьшаются из десятилетия в десятилетие, как и население... - умирающая нация...

Доброе утро кстати...! Основополагающие решения по "Северному потоку-2" уже приняты, проект нельзя повернуть назад, - преемница Меркель Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 9134
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Доброго ранку))Петро перевершив усіх зрадників,які були до нього.А так да,що було,то було.
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путя смотрит и думает, лучше бы прыгал голый мальчик
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ну еще бы фрицы сказали что нибудь другое. Они за пфеннинг удавятся, а тут триллионы пфеннингов вложено.
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1. Україна повинна навчитесь жити без газової гілки. Що робило Українське керівництво за останні два роки, коли було відомо по будівнитство північного потоку 2 ?
2. Побудова північного потоку 2 для Европи (та й для Німечини) цє однозначна загибель.
3. Україна повинна на вищому дипломатичному рівні зробити заяву, що запуск півничного потока 2 в дію робить автоматично членом ядерной спільноти. І хай будують далі.
...
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да нам дуют в уши шо своего выше крыши но.... где он....???
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А яка в есраелі різниця в кого українці купляють газ?
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ну вот вам и откровения от фрау Трамп Путинбауэр................................ но...... нет худа без добра
и наша ̶п̶р̶о̶в̶л̶а̶с̶т̶н̶а̶я̶ ̶в̶е̶р̶х̶у̶ш̶к̶а̶ ******* вынуждена соскочить с трубы и уже искать пути и мето
ды эффективного функционирования макроэкономики..........
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Полтонны тротила могут павернуть всьо взад...😇
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Фактично вкрали наш транзит в обмін на стурбованість.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОсновополагающие решения по "Северному потоку-2" уже приняты, проект нельзя повернуть назад, - преемница Меркель Крамп-Карренбауэр
 
 
 
 
 
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