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 Двое рабочих погибли на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге

На шахте "Юбилейная" ЧАО "Сухая Балка" в результате несчастного случая погибли двое рабочих.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Происшествие произошло 13 февраля. В 11:38 диспетчер ЧАО "Сухая Балка" вызвал горноспасателей для ликвидации аварии на шахте по типу "несчастный случай".

"По прибытии на место происшествия спасателями было обнаружено, что двое пострадавших находятся в вырубке между этажами в условиях ограниченного пространства без признаков жизни", - говорится в сообщении.

С помощью горноспасательного оснащения тела работников шахты были доставлены на поверхность. Причины несчастного случая установит экспертная комиссия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111625
 
 
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