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 Заседание суда по избранию меры пресечения Мангеру продолжится 14 февраля

Суд по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк, объявил перерыв.

Как сообщает корреспондент Громадського, заседание продолжится в 10:30 14 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

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Заседание перенесли в связи с ходатайством адвокатов Мангера. Они отметили, что имеют право на отдых и не могут сейчас осуществлять надлежащую защиту. Прокуроры не возражали против перерыва.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111622
 
 
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Судья пошла думать о результатах выборов президента
Если посадит чувака, а победит Тимошенко, придётся бежать за Киреевым в Россию прятаться
Если отпусти мужика, ап обедит Порошенко, найдут пару дворцов что мама подарила
Что ей выбрать??
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Киреев, это тот судья, что посадил Тимошенко по сфальсифицированному ФСБешиками делу (сфальсифицировано преднамерен тупо, что-бы любые, даже безграмотные политики в Европе сразу поняли что Янукович преследует политических оппонентов, и с ним нельзя иметь дело. Если кто забыл, первые год-два президенства Янык не вылазил из европейских поездок)
После Майдана Киреев убежал в Россию, причем его спасением занимались ФСБешники.
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Адвокати втомилися, хоча справа проти Мангера ще не почалася.
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А вже закінчується . Можливо за вкрадений огірок в "Сільпо" якогось любпена можуть заховати за гратами при таких умовних "доказах" ...
Але коли справа йщла про реальний злочий й реальні докази , то на замовника вбивства (навіть особливо тяжкого ушкодження) одягають кайданки одночасно с зачитуванням подозри , бо це робиться при наявності повного комплексу доказової бази й тоді будь який суддя дає на це дозвіл на 2 доби , а потім за пів години надає право йще на 60 діб .

А коли звинувачення базується на заочних показах захопленних виконавців-свідків без жодного доказу того , що ці люди якось пов"язанні .
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Мені невідомо на чому базується звинувачення, а вам в Ізраїлі все відомо. Чому?
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Усі трохи забувають , що справа йще про абсолюне немотивованний злочин , організований й виконанний в дикунський спосіб , з дрібної верогітностю досягнення цілей помсти .
Явно замовник мабуть сам злякався й аж ніяк не думав, що Катя помре через аж 2 місяця після нападу -- це еще требо довести , що одне пов"язанне з іншим . бо висновки паталогоанатомів мінялись 5 разів , а останні зашифрованні .

Тобто характер злочину абсолютно контраверсує з характером цілей , які б хоча б теорітично могли бути у того , кого називають нібито замовником .
Йому є що втрачати , що так демонстративно калічити людину . Такий злочин характерен (за статистикою) як раз людям , якім помста важливіша за свою долю , або важливіший за риски .
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Я це пам'ятаю, але це будуть доказувати пізніше. Поки справа Мангера просто не почалася, бо невідомо де його будуть тримати.
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Самое отвратительное, когда продаются те, кому лет этак пять народ верил, кого уважал и к чьему мнению прислушивался.... А потом так бац- и всё. Предал, слился, помножил на нолю своё имя и свою репутацию. Одним только действием.С каким бы удовольствием я наблюдал бы за судом над пожирателем соевых "грантов" "шабуней"!
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Так захист ще раніше пропонував перенести на 14-е, а суд "рєпу морщив".
Все, що при владі Офшоренка починається добре, кінчається погано, а що починається погано, кінчається дуже погано і так п'ятий рік.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаседание суда по избранию меры пресечения Мангеру продолжится 14 февраля
 
 
 
 
 
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