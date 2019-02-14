 Сегодня суд продолжит избирать меру пресечения Мангеру

Как сообщает корреспондент Громадського, заседание продолжится в 10:30 14 февраля, информирует Цензор.НЕТ.
Заседание перенесли в связи с ходатайством адвокатов Мангера. Они отметили, что имеют право на отдых и не могут сейчас осуществлять надлежащую защиту. Прокуроры не возражали против перерыва.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Если посадит чувака, а победит Тимошенко, придётся бежать за Киреевым в Россию прятаться
Если отпусти мужика, ап обедит Порошенко, найдут пару дворцов что мама подарила
Что ей выбрать??
После Майдана Киреев убежал в Россию, причем его спасением занимались ФСБешники.
злодій мусе сидіти в буцегарні
Але коли справа йщла про реальний злочий й реальні докази , то на замовника вбивства (навіть особливо тяжкого ушкодження) одягають кайданки одночасно с зачитуванням подозри , бо це робиться при наявності повного комплексу доказової бази й тоді будь який суддя дає на це дозвіл на 2 доби , а потім за пів години надає право йще на 60 діб .
А коли звинувачення базується на заочних показах захопленних виконавців-свідків без жодного доказу того , що ці люди якось пов"язанні .
Явно замовник мабуть сам злякався й аж ніяк не думав, що Катя помре через аж 2 місяця після нападу -- це еще требо довести , що одне пов"язанне з іншим . бо висновки паталогоанатомів мінялись 5 разів , а останні зашифрованні .
Тобто характер злочину абсолютно контраверсує з характером цілей , які б хоча б теорітично могли бути у того , кого називають нібито замовником .
Йому є що втрачати , що так демонстративно калічити людину . Такий злочин характерен (за статистикою) як раз людям , якім помста важливіша за свою долю , або важливіший за риски .
Все, що при владі Офшоренка починається добре, кінчається погано, а що починається погано, кінчається дуже погано і так п'ятий рік.
Чесне слово, друзі, мені під час того перегляду аж недобре стало, бо як неначе я потрапив в найгірші часи диктатури Віть Свинохряка, коли "судили" Юлю Тимошенко. Та, з рештою, сьогоднішнього хенерльного кума-плокулола, який вже забув, як над ним знущались прокурви Пшонки та "суддя" Вовк.
Попав якраз на ту частину судилища, коли адвокати Мангера в пух і прах розносили прокурвів, як таких, що упереджені, які фальшували документи справи та взагалі некваліфіковані тупні. І що? Бидло в сутані вийшло на 40 хвилин в якусь там кімнату, потім зайшло і сказало лише одну фразу: "В відводі прокурорів захисту відмовити". Далі я вже не дивився.
И понятное решение вытекающее из полученных ответов!
Но "свинохряки" не решение проблемы ищут, они из навоза пасочки лепят и радуются...