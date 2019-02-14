EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1169  24
Материалы по теме:
Все про:суд (21817) Гандзюк (218) Мангер (25)

 Сегодня суд продолжит избирать меру пресечения Мангеру

Суд по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк, объявил перерыв.

Как сообщает корреспондент Громадського, заседание продолжится в 10:30 14 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по избранию меры пресечения Мангеру: адвокаты заявили отвод прокурорам

Заседание перенесли в связи с ходатайством адвокатов Мангера. Они отметили, что имеют право на отдых и не могут сейчас осуществлять надлежащую защиту. Прокуроры не возражали против перерыва.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Также читайте: Заявление Мангера о причастности к убийству Гандзюк генерала СБУ Доценко является "абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - Гитлянская

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте также: Дело Гандзюк: за подозреваемого Мангера уже готовы внести миллионный залог

Источник: https://censor.net.ua/n3111622
 
 
 Топ комментарии
 
Судья пошла думать о результатах выборов президента
Если посадит чувака, а победит Тимошенко, придётся бежать за Киреевым в Россию прятаться
Если отпусти мужика, ап обедит Порошенко, найдут пару дворцов что мама подарила
Что ей выбрать??
 показать весь комментарий
 
Так захист ще раніше пропонував перенести на 14-е, а суд "рєпу морщив".
Все, що при владі Офшоренка починається добре, кінчається погано, а що починається погано, кінчається дуже погано і так п'ятий рік.
 показать весь комментарий
 
Киреев, это тот судья, что посадил Тимошенко по сфальсифицированному ФСБешиками делу (сфальсифицировано преднамерен тупо, что-бы любые, даже безграмотные политики в Европе сразу поняли что Янукович преследует политических оппонентов, и с ним нельзя иметь дело. Если кто забыл, первые год-два президенства Янык не вылазил из европейских поездок)
После Майдана Киреев убежал в Россию, причем его спасением занимались ФСБешники.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судья пошла думать о результатах выборов президента
Если посадит чувака, а победит Тимошенко, придётся бежать за Киреевым в Россию прятаться
Если отпусти мужика, ап обедит Порошенко, найдут пару дворцов что мама подарила
Что ей выбрать??
 показать весь комментарий
 
 
Киреев, это тот судья, что посадил Тимошенко по сфальсифицированному ФСБешиками делу (сфальсифицировано преднамерен тупо, что-бы любые, даже безграмотные политики в Европе сразу поняли что Янукович преследует политических оппонентов, и с ним нельзя иметь дело. Если кто забыл, первые год-два президенства Янык не вылазил из европейских поездок)
После Майдана Киреев убежал в Россию, причем его спасением занимались ФСБешники.
 показать весь комментарий
 
 
Сподіваюсь що вже не залишилось дебілкуватих які не зрозуміли що а ні юдькіному крімінальному кодлу а ні юдькі не вдасця більше гуляти на волі. Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 1245
злодій мусе сидіти в буцегарні Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 6262
 показать весь комментарий
 
 
Остерегайся, где нить нечаянно наступить на ногу, какому нить прокурорчику, найдет свидетелей, которые подтвердят, что ты готовишь покушение на Папу Римского, посадят тебя до выяснения обстоятельств, и будут тянуть резину, лет так 10ть. а потом скажут, ладно иди, то им показалось. Ты же я так понимаю, хочешь жить в такой стране, с таким правосудием???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Адвокати втомилися, хоча справа проти Мангера ще не почалася.
 показать весь комментарий
 
 
А вже закінчується . Можливо за вкрадений огірок в "Сільпо" якогось любпена можуть заховати за гратами при таких умовних "доказах" ...
Але коли справа йщла про реальний злочий й реальні докази , то на замовника вбивства (навіть особливо тяжкого ушкодження) одягають кайданки одночасно с зачитуванням подозри , бо це робиться при наявності повного комплексу доказової бази й тоді будь який суддя дає на це дозвіл на 2 доби , а потім за пів години надає право йще на 60 діб .

А коли звинувачення базується на заочних показах захопленних виконавців-свідків без жодного доказу того , що ці люди якось пов"язанні .
 показать весь комментарий
 
 
Мені невідомо на чому базується звинувачення, а вам в Ізраїлі все відомо. Чому?
 показать весь комментарий
 
 
Якщо невідомо, то чого звиздиш? За чебурек з соєю стараєшся?
 показать весь комментарий
 
 
Усі трохи забувають , що справа йще про абсолюне немотивованний злочин , організований й виконанний в дикунський спосіб , з дрібної верогітностю досягнення цілей помсти .
Явно замовник мабуть сам злякався й аж ніяк не думав, що Катя помре через аж 2 місяця після нападу -- це еще требо довести , що одне пов"язанне з іншим . бо висновки паталогоанатомів мінялись 5 разів , а останні зашифрованні .

Тобто характер злочину абсолютно контраверсує з характером цілей , які б хоча б теорітично могли бути у того , кого називають нібито замовником .
Йому є що втрачати , що так демонстративно калічити людину . Такий злочин характерен (за статистикою) як раз людям , якім помста важливіша за свою долю , або важливіший за риски .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я це пам'ятаю, але це будуть доказувати пізніше. Поки справа Мангера просто не почалася, бо невідомо де його будуть тримати.
 показать весь комментарий
 
поц кіш мер ен тухес Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 9112 Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 3046 бакумен аойс фун до
 показать весь комментарий
 
 
Самое отвратительное, когда продаются те, кому лет этак пять народ верил, кого уважал и к чьему мнению прислушивался.... А потом так бац- и всё. Предал, слился, помножил на нолю своё имя и свою репутацию. Одним только действием.С каким бы удовольствием я наблюдал бы за судом над пожирателем соевых "грантов" "шабуней"!
 показать весь комментарий
 
 
Так захист ще раніше пропонував перенести на 14-е, а суд "рєпу морщив".
Все, що при владі Офшоренка починається добре, кінчається погано, а що починається погано, кінчається дуже погано і так п'ятий рік.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Поміняли шкури- https://www.facebook.com/149818562541071/videos/448062429063799/
 показать весь комментарий
 
А в суддів взяли забов'язання про невиїзд з країни? Може судді вже десь вже далеко-далеко.... Заседание суда по избранию меры пресечения Мангеру продолжится 14 февраля - Цензор.НЕТ 9376
 показать весь комментарий
 
 
Десь приблизно на протязі 1,5 годин вчора коло 22-00 дивився онлайн фарс в виконанні так званого шевченківського "суду" в м.Києві по запроторенню в СІЗО відомого тепер Мангера. Безпосередньо роль "судді" виконував якийсь сопливий поцан в чорній сутані та з брязькальцями на шиї, які начеб-то символізують його дії, як такі, що робляться від імені України. Ще й сиділо це ганебне малолітнє одоробло під гербом України.
Чесне слово, друзі, мені під час того перегляду аж недобре стало, бо як неначе я потрапив в найгірші часи диктатури Віть Свинохряка, коли "судили" Юлю Тимошенко. Та, з рештою, сьогоднішнього хенерльного кума-плокулола, який вже забув, як над ним знущались прокурви Пшонки та "суддя" Вовк.
Попав якраз на ту частину судилища, коли адвокати Мангера в пух і прах розносили прокурвів, як таких, що упереджені, які фальшували документи справи та взагалі некваліфіковані тупні. І що? Бидло в сутані вийшло на 40 хвилин в якусь там кімнату, потім зайшло і сказало лише одну фразу: "В відводі прокурорів захисту відмовити". Далі я вже не дивився.
 показать весь комментарий
 
 
Ждем , когда в убийстве Ноздровский обвинят Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
Не. Зеленку трогать не будут. Он почти свой для барыжного кагала. Еще пару мллионов $ в ********* сшибет и с почетом будет принят в кагальный синклит. Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 6837
 показать весь комментарий
 
 
Представте себе, что они будут делать на выборах? Если у всего мира на веду, творят такие чудеса цинизма. Думаю, что у Тимошенко все это фиксируется и будет распространено по всему европейскому сообществу.
 показать весь комментарий
 
 
Кто про что, а дураки всё про "свинохряков"! Когда избирается мера пресечения, должен быть ряд чётких вопросов на которые нужно ответить, и ряд таких же однозначных ответов на них!
И понятное решение вытекающее из полученных ответов!
Но "свинохряки" не решение проблемы ищут, они из навоза пасочки лепят и радуются...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня суд продолжит избирать меру пресечения Мангеру
 
 
 
 
 
 вверх