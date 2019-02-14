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 Отстранение Супрун: в Окружном админсуде Киева призвали власти работать в рамках действующего законодательства

Окружной административный суд Киева одобрил распоряжение Кабмина об исполнении Ульяной Супрун обязанностей министра здравоохранения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Окружного административного суда Киева.

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"Заканчивая прошлую неделю с обвинений суда в вынесении необоснованных решений, начиная нынешнюю неделя с попыток оказать давление на суд, сегодня Кабинет министров Украины все же совершил шаг к конструктивному решению ситуации вокруг полномочий и.о. министра здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

Кабинет министров Украины принял решение, которым Ульяну Супрун обязывает до назначения министра здравоохранения обеспечить выполнение обязанностей главы ведомства в установленном законом порядке.

"При этом, подобно тому как и суд в своем определении, Кабинет министров Украины указал, что У. Супрун осуществляет полномочия министра, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабинета министров Украины, определенных постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2003 № 1096 "О порядке выполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия", - сообщают в суде.

Отмечается, что эти действия КМУ "являются свидетельством фактического признания тех обстоятельств, которые были изложены в постановлении об обеспечении иска".

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"Совершенно очевидно, что судебный контроль за исполнительной властью крайне необходим. И такой контроль является действенным там, где субъекты властных полномочий желают работать в рамках действующего законодательства", - резюмируют в суде.

Отстранение Супрун: в Окружном админсуде Киева призвали власти работать в рамках действующего законодательства 01

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун ограниченно исполнять обязанности министра. Она сообщила, что 14 февраля утром работа ведомства будет разблокирована.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111619
 
 
 Топ комментарии
 
За тиск на суд в цивілізованих країнах звільняють посадовців. А в Україні, ні. Банда при владі, бо по іншому цих назвати не виходить.
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Але в цивілізованих країнах суд також не має права відсторонити міністра (хай і в. о.). Можна по-різному ставитися до Супрун, але рішення суду дебільне і нічим не краще за рішення, приміром, про поновлення Насірова.
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Опоздали с клоуном, соевый шут Петрушка у же 5 лет при власти, потому такое пятый год и наблюдаем, вот только смеяться уже не хочется.
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відправте Супруншу назад в Америку..поверніть на посаду Квіташвілі, єдиний очільник МОЗ, який був при пам"яті і розпочинав справжню реформу медицини
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За тиск на суд в цивілізованих країнах звільняють посадовців. А в Україні, ні. Банда при владі, бо по іншому цих назвати не виходить.
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Але в цивілізованих країнах суд також не має права відсторонити міністра (хай і в. о.). Можна по-різному ставитися до Супрун, але рішення суду дебільне і нічим не краще за рішення, приміром, про поновлення Насірова.
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Это только в теории. На практике тут вон суды решают можно ли половине Германии на дизиле ездить, или нет.
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Рішення суду абсолютно законне, оскільки Супрун не відмовилася від американського громадянства та виконує обов'язки міністра вже 3 роки, хоча за законом має право виконувати обов'язки не більше 3-х місяців.
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Ти ж в кожному коменті верещиш за боротьбу з корупцією , а коли хабарник топче людину яка на ділі бореться з корупцією і мафією ти приєднуєшся до мафії. Такі ви зраднюки всі. готові все що в Україні позитивне топтати і обсирать
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И сколько тебе за этот коммент заплатили?
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alekcg1 ., я Вам не тикав. Тому тепер переходжу на зрозумілу тобі мову, слухайте: - Порохобот вонючий, пшел вон!
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А цирк продолжается... Я смотрю, может и вправду пора президентом Украины клоуна выбирать - он хотя бы там свой?
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Опоздали с клоуном, соевый шут Петрушка у же 5 лет при власти, потому такое пятый год и наблюдаем, вот только смеяться уже не хочется.
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В статусе и.о. оно не имеет полноты доступа министра к гостайне и по закону, к которому под давлением так призывают, она не имеет права даже посещать заседания кабмина.
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Это кино объясняется крайне просто. Резидентура вашингтона в Украине выразила неудовлетворение решением суда лишть права гражданку америки выполнять функции министра хдравоохранения. Мотивы неудовлетворенности также понятны. В штатах много фармкомпаний, а борьбу за рынки сбыта пока еще не отменили..Это вначале. Есть и еще одна заинтересованность - органы для трансплантации.
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