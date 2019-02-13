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 Суд по избранию меры пресечения Мангеру: адвокаты заявили отвод прокурорам

На судебном заседании по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру его адвокаты заявили, что материалы дела оформлены с нарушениями и объявили отвод обоим прокурорам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Заседание продолжается с двух часов дня 13 февраля.

В течение последнего часа сторона защиты Мангера пыталась убедить судью в том, что материалы дела об избрании меры пресечения оформлены прокурорами с нарушением государственных стандартов, и что в связи с этим ходатайство о мере пресечения должно быть возвращено прокурорам на доработку.

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После того, как адвокатам не удалось убедить в этом судью, они заявили отвод обоим прокурорам мотивируя это тем, что один из прокуроров является предвзятым, поскольку назвал Мангера преступником, а не подозреваемым, а второй якобы заверил копии документов, приобщенных к делу, не видя оригиналов.

После этого судья ушел в совещательную комнату принимать решение относительно ходатайства.

Также смотрите: Дело Гандзюк: суд по избранию меры пресечения Мангеру. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть, - Тимошенко о подозрении Мангеру в деле об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мангер в суде: Нападение на Гандзюк организовал генерал СБУ Доценко для дискредитации полиции. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3111618
 
 
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Є чуйка, що для влади це знову скінчиться фарсом...
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конечно. рыго-шоколадные мастерски научились имитировать правосудие и патриотизм
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Эти адвокаты также занимались/занимаются Савченко, Штепой и прочими одиозными персонажами. Совпадение? Суд по избранию меры пресечения Мангеру: адвокаты заявили отвод прокурорам - Цензор.НЕТ 9380
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Поднаторели, блин! Конечно, не совпадение. И зряплату получают в одном месте, на Лубянке.
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Прізвища адвокатів в студію.
І, до речі. Не вкурсі як там справа по нагородженній гарантом просувається? Тупо як спортсмен цікавлюсь.
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А БПП где-то прячется? До выборов президента? Почему один Мангер в подозреваемых?
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Автора Циничных Бандер - на нары! Вместе с Дупой и Гепой! Аль Капоне украинского разливу!
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Ну началось. Отпустили бы его и не смешили людей. Как будто мы не знаем чем все ето закончится. Суд з обрання запобіжного заходу Мангеру: адвокати заявили відвід прокурорам - Цензор.НЕТ 3912
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В Украине можно сесть в тюрьму только если ты дал дулю мусору или судье или что то плохое высказался против власти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по избранию меры пресечения Мангеру: адвокаты заявили отвод прокурорам
 
 
 
 
 
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