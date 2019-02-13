 Суд по избранию меры пресечения Мангеру: адвокаты заявили отвод прокурорам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Заседание продолжается с двух часов дня 13 февраля.

В течение последнего часа сторона защиты Мангера пыталась убедить судью в том, что материалы дела об избрании меры пресечения оформлены прокурорами с нарушением государственных стандартов, и что в связи с этим ходатайство о мере пресечения должно быть возвращено прокурорам на доработку.

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После того, как адвокатам не удалось убедить в этом судью, они заявили отвод обоим прокурорам мотивируя это тем, что один из прокуроров является предвзятым, поскольку назвал Мангера преступником, а не подозреваемым, а второй якобы заверил копии документов, приобщенных к делу, не видя оригиналов.

После этого судья ушел в совещательную комнату принимать решение относительно ходатайства.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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