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 Военная разведка США считает Россию и Китай главными угрозами в космосе

Разведывательное управление министерства обороны США (Defense Intelligence Agency) обнародовало доклад о вызовах безопасности в космической сфере.

По его данным, Россия и Китай представляют главную угрозу в сфере безопасности в космосе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. В частности, военные доктрины обеих стран рассматривают космос как важный и современный полигон, на котором могут изучаться методы по ограничению военных возможностей США. В докладе обнародованном 11 февраля, подчеркивается, что с 2015 года Москва и Пекин начали модернизацию своих вооруженных сил для участия в "космических" операциях.

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Кроме того, авторы доклада отмечают, что РФ и Китай существенно усовершенствовали космические технологии, включая разведывательные аппараты. В вооруженных силах этих стран проводится модернизация уже имеющихся систем, включая транспортные и навигационные средства. Эти разработки позволяют создавать командные пункты по всему миру, а также запускать навигационные механизмы, которые дают возможность отслеживать, вести мониторинг и при необходимости наносить удары по военным объектам США. Например, отдельные опознавательные спутники способны приближаться к другим объектам в космосе для их обследования и ремонта. Те же технологии могут быть использованы и для агрессивных действий, включая атаки на спутники других стран.

В докладе сообщается, что Россия и Китай активно разрабатывают энергетическое оружие и наземные противоспутниковые ракеты, которые могут иметь весьма разрушительный эффект. Дополнительные угрозы для США происходят также со стороны Ирана и Северной Кореи, которые активно разрабатывают баллистические ракетные технологии.

Преимущество США в космосе будет провоцировать оппонентов на ответные действия и даст им возможности для совершенствования собственного потенциала, считают авторы доклада. Не менее важным недостатком американские эксперты считают зависимость Международной космической станции от космических транспортных средств РФ, включая и отправку космонавтов и необходимого оборудования.

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В докладе цитируется мнение министра обороны РФ Сергея Шойгу, в соответствии с которым, потенциал вооруженных сил РФ будет полностью зависеть от разработок высокоточных технологий в космической сфере, включая современные орбитальные станции и военные спутники.

Кроме того, в военном ведомстве РФ работают над мобильными ракетными системами наземного базирования, способными поражать космические цели с Земли. Согласно докладу, скорее всего, такая система начнет функционировать в течение ближайших нескольких лет.

К разработке российских космических вооружений также привлечены неправительственные организации, среди которых Международная научная оптическая сеть (ISON). Организация располагает крупнейшую международную сеть наземных датчиков космического наблюдения. В структуре ISON входят также отдельные научные организации, включая подразделения государственного агентства "Роскосмос".

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Среди других возможностей РФ в космической сфере эксперты отметили средства электронной борьбы (счетчики GPS, средства спутниковой связи и радары), оружие направленной энергии, бортовые системы лазерного оружия для использования против космических датчиков противоракетных систем, дезинформацию и атаки в киберпространстве, наземные пусковые системы для уничтожения целей в космосе, лазерное вооружение.

Источник: https://censor.net.ua/n3111617
 
 
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Сейчас с дивана объяснят разведке США, как она ошибается про паРашку
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Ну, наше дело строить Мордор, ага... назло бабушке уши отморозим
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То шо, пора Шатлы возвернуть взад, они умели спутники с орбиты снимать. Да и боеголовки могли нести нужные, а пульнуть ее с орбиты, да прямо над целью...
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