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 Сенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах, - "Reuters"

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Роберт Менендес подготовили проект новых санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссыкой на Радио Свобода, об этом сообщает агентство Reuters.

Законопроект  предусматривает наказание России за вмешательство в выборы в США и за агрессию в Украине путем введения санкций против банковского, энергетического сектора и внешнего долга России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Менендес призвал Трампа предоставить Украине дополнительную военную помощь

Законопроект Линдси Грэма и Боба Менендеса должен быть представлен сегодня, и должен пройти Конгресс и быть подписан президентом Дональдом Трампом, прежде чем стать законом.

Как пишет Reuters со ссылкой на офис Менендеса, предлагаемый законопроект является более жесткой версией предыдущего документа, который предлагали два сенатора, но который, однако, не был принят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша цель - ввести сокрушительные меры против РФ и Путина, - сенаторы США представили законопроект о новых санкциях

Заместитель председателя Международного комитета Сената США демократ Роберт Менендес заявил, что Конгресс требует действий для реагирования на гуманитарный кризис в Сирии, где Россия поддерживает президента Башара Асада, и на агрессию Москвы в отношении Украины, включительно с "постоянным разрушением международных норм".

Республиканец Линдси Грэм, в свою очередь, заявил: "Наша цель - изменить статус-кво и ввести весомые санкции и меры против путинской России. Он (Путин) должен прекратить вмешиваться в избирательный процесс в США, остановить кибератаки на американскую инфраструктуру, вывести Россию из Украины и прекратить попытки создать хаос в Сирии".

Также читайте: Евросоюз и США близки к согласованию санкций против России за агрессию в Керченском проливе, - "Financial Times"

Источник: https://censor.net.ua/n3111614
 
   
 Топ комментарии
 
ольгинские, начинайте ныть про госдолг америки Сенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 7773
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Вернули бы моряков, санкций не было бы... Или если бы вообще не захватывали...
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у них даже "либеральных" этой новости нет. Таблички на обменниках запретили
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ольгинские, начинайте ныть про госдолг америки Сенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 7773
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молодці.. Карфаген запарєбрік має бути зруйновано!
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SWIFT вирублять? Ні? Ну то глибоко стурбовуйтесь і далі. Проти режиму Каддафі вводились недитячі санкції. Чим режим Муамара відрізняється від режиму путлєра?
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Муамар слесарил в своей стране и вроде не нападал на соседей. В отличие от пуйла. И ещё: они сбили один самолёт, над Локерби в Шотландии. Пуйло же сгенерил куда больше терактов в Европе. Вот вам и отличия.
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Как-то давно уже не слышно радости и улюлюканья из-за поребрика от очередных санкций... Давайте, ребята, сбивайте спесь со скрепонутых с их анекдотом "искандеры санкций не боятся".. вворачивайте, не стесняйтесь
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В параше санкций не боятся. Фотки с рок-фестиваля "Нашествие". 2017 год.

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Да пофиг на те санкции, они на пользу. Тут главная новость дня в РФ другая!
Сенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 2524

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чем больше - тем лучше!


давить изгойку 404 до самого развала Сенатори США підготували нові санкції проти Росії в банківському та енергетичному секторах, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 2896
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Санкції санкціями, але москальський "сбербанк" продовжує функціонувати в Україні!
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Ответ на этот вопрос называется СВИФТ. Все остальное говна не стоит, ага (разбираюсь в сути вопроса, если что )
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От і добре, будемо чекати на приннятя його та риголети клятой гебнявой расії!!!! сдохне расія та путін-*****!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах, - "Reuters"
 
 
 
 
 
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