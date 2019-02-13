 Сенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах, - "Reuters"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссыкой на Радио Свобода, об этом сообщает агентство Reuters.

Законопроект предусматривает наказание России за вмешательство в выборы в США и за агрессию в Украине путем введения санкций против банковского, энергетического сектора и внешнего долга России.

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Законопроект Линдси Грэма и Боба Менендеса должен быть представлен сегодня, и должен пройти Конгресс и быть подписан президентом Дональдом Трампом, прежде чем стать законом.

Как пишет Reuters со ссылкой на офис Менендеса, предлагаемый законопроект является более жесткой версией предыдущего документа, который предлагали два сенатора, но который, однако, не был принят.

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Заместитель председателя Международного комитета Сената США демократ Роберт Менендес заявил, что Конгресс требует действий для реагирования на гуманитарный кризис в Сирии, где Россия поддерживает президента Башара Асада, и на агрессию Москвы в отношении Украины, включительно с "постоянным разрушением международных норм".

Республиканец Линдси Грэм, в свою очередь, заявил: "Наша цель - изменить статус-кво и ввести весомые санкции и меры против путинской России. Он (Путин) должен прекратить вмешиваться в избирательный процесс в США, остановить кибератаки на американскую инфраструктуру, вывести Россию из Украины и прекратить попытки создать хаос в Сирии".

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