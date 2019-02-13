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 Умер легендарный футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий

13 февраля, на 76-м году жизни перестало биться сердце легендарного форварда киевского "Динамо" Виталия Хмельницкого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо".

Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР.

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Долгое время Виталий Григорьевич работал в футбольной школе киевского "Динамо", детским тренером, а также в отделе селекции. Многие его воспитанники стали известными и достигли большого успеха на профессиональном уровне.

Источник: https://censor.net.ua/n3111613
 
 
Цензор.НЕТНовостиСпортУмер легендарный футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий
 
 
 
 
 
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