 Умер легендарный футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо".

Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР.

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Долгое время Виталий Григорьевич работал в футбольной школе киевского "Динамо", детским тренером, а также в отделе селекции. Многие его воспитанники стали известными и достигли большого успеха на профессиональном уровне.