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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1757) Минздрав (1847) программа (124) реформы (3240) Супрун Ульяна (431)

 Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство "ОХМАТДЕТ" и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава

В связи с тем, что определением суда от 5 февраля Ульяне Супрун запрещено "совершать любые действия направленные на выполнение полномочий министра здравоохранения Украины", а разъяснения суда не соответствует резолютивной части постановления - у нас заблокирована работа.

Об этом Супрун написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун не может участвовать в заседаниях Кабмина и определять стратегический план МОЗ. Других ограничений нет, - судья-спикер Окружного административного суда Киева Санин

По ее информации:

  • 390 тысяч доз вакцины УПК не развезены в регионы.
  • Лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями, такими как болезнь Гоше, мукополисахаридоз, муковисцидоз тоже застряли на складе.
  • Лекарства для антиретровирусной терапии людей с ВИЧ / СПИД застряли на складе.
  • Пациенты, принимающие отдельные препараты (лопинавир / ритонавир), уже под угрозой перерыва лечения.
  • Препараты для лечения туберкулеза не развезены.
  • Препарат для лечения рака молочной железы (тамоксифен) застрял на складе.
  • 954 тысяч доз вакцины против полиомиелита (ОПВ) не развезены в регионы. Без оперативной организации доставки с марта может возникать дефицит вакцин.
  • Препараты для лечения рака щитовидной железы застряли на складе. Это особые лекарства, максимальный срок годности которых составляет 21 день. На сегодня остаточный срок годности составляет 13 дней.
  • 6 тысяч лекарственных средств - в процессе перерегистрации, еще 7000 - в процессе регистрации. Уже более 150 препаратов завершили весь цикл проверки и ожидают решения, а 6 из них - требуют сверхсрочную регистрации. Среди них - лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гепатитом, раком, ишемической болезнью сердца и вакцина против менингококковой инфекции. Затягивание решения увеличивает риск, что отдельные лекарства исчезнут из аптек, а те, что останутся, вероятно, подорожают.
  • Стратегия развития медицинского образования не выносится на заседание правительства.
  • Под угрозой проведение экзамена для студентов-стоматологов.
  • Заблокировано строительство детской больницы "ОХМАТДЕТ", поскольку техническое задание на продолжение строительства и закупку оборудования не подписан.
  • Откладывается внедрение государственного контроля за ценами на лекарства из Нацперечня.
  • Под угрозой и те изменения, которые должны начаться в апреле и июле 2019 года: переход "Доступных лекарств" в НСЗУ и отработка нового механизма оплаты в стационарах Полтавской области в апреле, старт программы "Бесплатная диагностика" в июле, внедрение электронных карт, рецептов.

"Блокировка полноценной работы МЗУ даже на несколько дней - это блокирование решений, большинство из которых напрямую касается здоровья и жизни граждан", - подчеркивается в сообщении.

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Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство ОХМАТДЕТ и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава 01

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Отметим, что Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун ограниченно исполнять обязанности министра. Она сообщила, что 14 февраля утром работа ведомства будет разблокирована.

"Завтра безотлагательно подпишу распределение вакцин и лекарств в регионы, отправление в зарубежные клиники 44 украинцев, продолжение строительства НДСБ "ОХМАТДЕТ" и другие решения, требующие немедленного утверждения. Но для полного восстановления работы МЗУ продолжим борьбу в суде", - написала Супрун в Facebook.

Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство ОХМАТДЕТ и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава 02

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Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111612
 
 
 Топ комментарии
 
Если вся система валится при исключении из нее одного звена, значит это очень хреновая система.
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Семочко пол-года блокировал поставки препаратов для гемодиализа и что? Умерло около двухсот тяжелобольных! Угадайте где был язык Супрун?
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Та да,завтра планета Земля исчезнет ,если Супрун не сядет в кресло министра ! Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство "ОХМАТДЕТ" и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава - Цензор.НЕТ 7013От беда-то.
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Брехня від Супрун. Завжди існує взаємозаміна посадовців будь-якого рівня, і є можливість підписати замість неї, нелегітимної іноземної громадянки, будь-які документи. А може Супрун особисто на авто розвозить ліки?
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Та да,завтра планета Земля исчезнет ,если Супрун не сядет в кресло министра ! Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство "ОХМАТДЕТ" и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава - Цензор.НЕТ 7013От беда-то.
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нет.., ну Супрун конечно старается и все такое....
Но вот допустим случайно она попадет под трамвай с тяжкими...., то что - мы все умрем?
Где замы с правом подписи и принятия решений?
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Прибиральницею в Кабміні їй якраз і місце..
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О, вже й до шоколадних почало щось доходити... Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство "ОХМАТДЕТ" и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава - Цензор.НЕТ 4047
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За два дня рухнула вся реформа из-за саботажа и.о. министра.
Ей никто не запрещал заниматься этими вопросами.
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Супрун у нас просто як кремлівський карлик у кацапів.
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Семочко пол-года блокировал поставки препаратов для гемодиализа и что? Умерло около двухсот тяжелобольных! Угадайте где был язык Супрун?
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А еще она не ела двое суток.
Ей суд запретил.
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Лапша от очередной прикорытной коррупционерки. А будут ее судить так прямо в зале суда заболеет. Интересно за ней тогда б скорую прислали или сказали - будем лечить по телефону.
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Зачем вы клевещите, Супрун как раз взятки не берет, чем и доводит до белого каления плотно выстроенную коррупционную систему здравоохранения. Они ее ненавидят всеми фибрами души и все средства пустили на ее дискредитацию.
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это очень плохо, это указывает на очень плохую организацию министерства здравохранения, при такой организации работы даже нехочется представить ту катастрофу в случие смерти министра.
В организацие работы ставлю 1 бал из 10.
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Если вся система валится при исключении из нее одного звена, значит это очень хреновая система.
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А всего-то надо сбегать в посольство США и написать отказную заяву от гражданства США, но Супрун предпочитает ломать комедию.
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Супрун знає що за її ;реформи; її рано чи пізно будуть судити. І воліє на час суду уже бути в США.
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как подсчитать - сколько надо бензина для поджога ( внутрении газ и жыр не считаем как гоючие вещнства)
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Сколько говоришь твой Петя отдал за Гадю разейских убийц-ГРУшников?
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Получается какой-то трясущийся неадекват с тростью может остановить всю медицину в стране. Глубина абсурда поражает.
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Супрунша що на собі ті ліки розвозить? Схоже в неї дах остаточно протікає від відкатів на ліках..бо фінансові потоки на закупівлях ліків (і особливо відкати) дуже великі
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з огляду як Грося рве свою дупу за Супруншу, то зрозуміло хто на них сидить...якби прибрати з закупівлі ліків систему відкатів (від самої гори і до низу, то ліки б подешевшали) але за останніми даними вони навраки подорожчали (позавчора спілкувався з медпредставником, за його підрахунками здорожчали десь на 13%)
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Что за драмы?
Обычно если начальник в отпуске или там умер, то право подписи переходит к замам.
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даже Охмадет попал под раздачу... такое впечатление что пилили-пилили, а под конец решили устроить пожар...
Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство "ОХМАТДЕТ" и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава - Цензор.НЕТ 7253
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Мабуть блокуванням роботи МОЗ займається сама Супрун.

Окружний адміністративний суд Києва обмежив тільки дві функції Уляни Супрун як керівника МОЗ: можливість брати участь в засіданнях Кабміну, можливість визначати стратегічні плани, повідомив суддя-спікер суду Богдан Санін на брифінгу в середу.
"Весь обсяг інших повноважень, які були делеговані Уляні Супрун, як першому заступнику міністра охорони здоров'я, залишається без змін. Обмеження стосуються лише зазначених двох функцій", - сказав він.
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И это только часть Незаконной деятельности Супрун.
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А что самое интересное, так это полная поддержка со стороны Премьера саботажа в работе минздрава. По-хер люди и их здоровье, главное чтобы Супрун оставалась на месте.
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Так, нібито проста жіночка, бомжувата на вигляд, яка живе в паралельній реальності, а зубами вчепилася в крісло. Рятівниця української медицини недороблена.
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Ну ничего. Зато на выборах опять будут 100500-й раз обещать достроить Охматдет. Главное рабам ето дать мечту. А если все сделать то рабы без мечты не смогут жить.
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Выше- новость печальная. Умер Виталий Хмельницкий. Я никогда не забуду это: все мариупольские, тогда- ждановские, мальчишки- знали о нем. Он был единственны нашим Великим Футболистом Мастером. Это потом- прибавился Балтача, пенальти от которого мне удалось потянуть, в свое время.

А тогда... меня перевели в новую школу. Посадили за парту, рядом с девчонкой, которую почему-то обижали. И вот, листаю я одну книжечку "Футбол-70", а там фотки футболистов имелись. И Светка эта, вдруг ляпает:"Во, Виталька!". Я ей сказал что-то типа: "Кому и Виталька, а кому и Сам Виталий Хмельницкий!". А она мне: "Так это мой брат старший!" Я и обалдел! Надо ли говорить, что после этого- эту Светку никто не обижал, ни разу.

Не мог я не написать это... Цензор не оставил возможность откликнуться на смерть Гения.
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Ага.
Солнце не светит и не растет трава
Когда ипанутая Уляна пошла на...
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как все же плохо что лекарства для больных развозит цельный министр, не могли нанять повозку для этого? в этом и заключалась реформа?
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Це край цинізму положених соєвими-із-за політичних, брудних вихилясів страждають і гинуть прості люди. Це спражня, не прикрашена, реклама їх ділових і моральних цінностей-нажива понад усе..
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«Каждая кухарка и АМЕРИКАНСКАЯ САНИТАРКА должны научиться управлять государством» В статье «Удержат ли большевики государственную власть?»(первоначально опубликована в октябре 1917 года в № 1 - 2 журнала «Просвещение»)
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Цей перелік свідчить лише про те, що Супрун не знає, що крім неї в міністерстві працюють і інші люди. Або там повний саботаж і ніхто не працює, про що в.о. міністра не повідомила громадськість і керівництво.
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Вся багатолітня переможна реформа в один тур перестала виконувати обов'язки?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство "ОХМАТДЕТ" и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава
 
 
 
 
 
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