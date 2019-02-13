EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  5046  191
Материалы по теме:
Все про:выборы (21050) ГПУ (9008) Луценко (7321) Тимошенко (24115) Центр противодействия коррупции (5)

 ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Центр противодействия коррупции требует от Генерального прокурора Юрия Луценко начать уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организации.

Соответствующее заявление о совершении преступления Центр противодействия коррупции (ГПК) подал 12 февраля.

Генеральный прокурор Юрий Луценко может внести уголовное дело в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и определить подследственность по НАБУ или просто отфутболить заявление, нарушив при этом закон.

В конце 2018 ЦПК прислал аналогичные заявления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с соответствующими копиями документов, свидетельствующих о скрытых расходах Юлии Тимошенко на услуги американских лоббистов.

Антикоррупционные органы должны в течение 24 часов внести сведения в ЕРДР сведения и начать расследование, однако этого не сделали. Это стало причиной обращения организации в суд.

Соломенский районный суд Киева отказался брать на себя ответственность и выполнять требования закона. Судьи не захотели обязать антикоррупционные органы открыть дело против Тимошенко.

Следует напомнить, что согласно публикациям украинских и иностранных СМИ, американская фирма "Two Paths LLС" в феврале 2018 наняла пиар-компанию "Avenue Strategies Global LLC" представлять интересы Юлии Тимошенко.

Всего речь шла о выплате 390 тыс долларов в 2018 году пиарщику, который также обслуживал президента США Дональда Трампа.

Фамилия Тимошенко, как лица, которому оказывают лобистские услуги, непосредственно упоминается в официальной отчетности пиар-компании, представленной в Департамент юстиции США.

В декларациях депутата нет средств, соответствующих расходам в 390 тыс долларов. Поэтому непонятное происхождение денег на услуги американских лоббистов может свидетельствовать о незаконном обогащении Тимошенко.

Компания "Two Paths LLС" могла платить за лоббистов для Тимошенко, чтобы скрыть масштабные затраты на такие услуги. Согласно законам штата Делавэр (США), в котором зарегистрирована фирма, оффшорные компании могут не указывать своих реальных владельцев.

Кроме того, сведения Департамента юстиции США подтверждают, что другая американская компания Innovative Technology and Business Consulting, наняла американских лоббистов The Livingstone Group LLC для организации в 2018 году встреч Юлии Тимошенко с некоторыми американскими политиками в Вашингтоне.

Стоимость этих услуг составляет 50 тысяч долларов США в месяц в период с июня 2018 по июнь 2019 года. Общая сумма контракта составляет 600 тыс долларов США.

Сама Innovative Technology and Business Consulting зарегистрирована лишь 7 мая 2018 года, а ее директор работает веб-разработчиком.

Эта компания заказала также услуги американской журналистки Naomi Decter Munson. В соответствии с контрактом на сумма 15 тыс долларов США в месяц, журналистка в период с августа 2018 по август 2019 года, должна обеспечить медиа-поддержку Юлии Тимошенко в США Общая стоимость услуг Naomi Decter Munson составляет 180 тыс долларов США.

Как известно, Юлия Тимошенко в декабре 2018 посещала США, где, очевидно, и воспользовалась услугами лоббистов.

ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко 01
ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко 02
ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко 03
ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко 04
ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко 05
ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко 06
ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко 07
ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко 08

Источник: https://censor.net.ua/n3111611
 
   
 Топ комментарии
 
В команде порошенко психоз.
 показать весь комментарий
 
Совсем плохи дела в нашей кондитерской!
 показать весь комментарий
 
Ну тогда надо и против самого Югика открывать . ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко - Цензор.НЕТ 1924
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Президентом станут, скорее всего, либо Зеленский, либо Тимошенко, и в обоих из этих случаев на первую ходку поедет Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
значится так

На Гриценко дело есть
На Юлю открывают
Зеленского наверное тупо грохнут (но его совсем не жалко)....

И вуаля - встречайте переможцем в первом туре Петра Лексеевича...!!!

Как изящно то...
 показать весь комментарий
 
 
Це вин поки Пропогандон.
Через мисяць буде *********.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нары в Качановке еще помнят Юлину дупу... скучают по ней... и зачем ее выпускали????
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Юля знову поїде в Качанівку?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По кісткам порохоботів Юля поїде. ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 5384
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, що в Петра іншого виходу нема. Рейтинги як не малюй, а дупа не титанова.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Якщо Паша Лазаренко буде свідком по справі, в неї не буде жодних шансів
 показать весь комментарий
 
 
А якщо Шабунін, то взагалі, пожиттєве дадуть. ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 2442
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По тундре, по железной дороге, Где мчится поезд Воркута-Ленинград...😀
 показать весь комментарий
 
 
У панамских потриотов началась паника! Для всех президентов Тимошенко была костью в горле - все пытались ее посадить. Пэтя не исключение, царское кресло не хочется покидать, поток бабла увеличился во много раз за счет обнищания народа. Вместо борьбы с настоящими ворами и коррупционерами, Пэтя борется со своими конкурентами. За наши денежки, из наших карманов.
 показать весь комментарий
 
 
Паніка у тих 43-х кандидатів, які всі разом борються проти одного Порошенка. Слабаки. ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 4377
 показать весь комментарий
 
 
С этим обращением СПК, интересная ситуация. Не прошло и недели

Від імені коаліції громадських антикорупційних організацій голова ГО «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін подякував команді «Батьківщини» та Юлії Тимошенко за антикорупційну діяльність.

Також представники громадських антикорупційних організацій, які звернулися до всіх кандидатів у президенти, і які ретельно аналізують законодавчі ініціативи, констатували: у законопроектах, поданих Юлією Тимошенко, не виявлено жодної корупційної складової. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/shabunin-podyakuvav-timoshenko-za-antikorupciynu-diyalnist-567829.html

И вот сегодня такой выхлоп. Лично меня настораживает, вдруг откуда ни возмись, такая незгибаемая настойчивость Шабунина и Ко. То ли шоко-консервы только сейчас вскрываются, то ли это как-то оговариволось, и Тимошенко в курсе, но в пренципиальность ЦПК, особенно перед выборами и именно только к ЮТ,как-то меньше всего верится.
 показать весь комментарий
 
 
Тіпа неупереджений. Знав тоді вже, що лайно готується.
 показать весь комментарий
 
 
стоило разок-другой СБу и подконтрольным "ахтивистам" посетить белобрысого заранца на дому и спросить, за какие-такие шиши ровенский пацан быстренько обзавелся домишком в пригороде Киева, как непоколебимые борцуны с коррупцией стали вдруг чутко реагировать, откуда ветер дует.
И главное, не сам подписал, а девушку крайней выставил. Храбрец.
 показать весь комментарий
 
 
Так я не зрозумів, вона незаконно збагачувалась, чи навпаки, тратила на лобістів? ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 5850
 показать весь комментарий
 
 
😀Что бы на что то потратить...нужно или законно заработать..и внести в декларацию...или незаконно обогатиться...
В данном случае второе...
 показать весь комментарий
 
 
Так где в обвинениях Шабунина невнесение чего-то в декларацию и незаконное обогащение? Там только о том, что она "тратила на лоббистов".
 показать весь комментарий
 
 
Це ви як встановили? Емпіричним шляхом, чи вже вирок суду десь бачили?
 показать весь комментарий
 
 
таке враження що часи януковича не минулися
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как раз во времена янукодла...на эту "шалость" Йуляшки...никто бы не обратил внимания...😀
 показать весь комментарий
 
 
в США поднимали эту тему - бесперспективно, никто не хочет с этим связывать у нас и я понимаю причины (НАБУ и ГПУ), как информационный повод сойдёт не более, 5-й конечно может поступить как янукодло.. с ЦПК всё понятно.
 показать весь комментарий
 
 
А хто казав що вони минулися? В 2014 хіба до влади опозиція прийшла?
 показать весь комментарий
 
 
Треба зауважити, що ніхто з цих антикорупційних громадських організацій і комітетів, ще ні разу публічно не зачепили мертвейчука, рабіновича, бойко, вілкула тощо. А на 112 і ньюзван зараз щоденні шабаші сепаратистів проводяться. І що там набалакали - не на одне довічне тягне. І ніяких збурень. Виписали штраф на три копійки і лийте помиї далі.
 показать весь комментарий
 
 
Это она.....
Читал её интервью на УП... Некоторые цитаты:
-"З початком Євромайдану "Центр протидії корупції" опинився в переліку громадських організацій, які потрапили "під приціл" діючої на той момент влади".(Т.е. пока Майдан не начался так их ни кто и не трогал. Коррупции нет.... чего их трогать, Сидят себе в офисе на Институтской.... и пусть сидят)
-"Відкритих погроз не було. Але був найстрашніший момент, коли в лютому 2014 року нам довелося дуже оперативно евакуювати офіс і виїхати з країни", - згадує Дар'я.
На той час команда розробляла, зокрема, так звані "профілі" закордонного майна Януковича та його соратників. (О как!, На той момент! Нос по ветру!!!)
Це було необхідно для того, щоб сприяти міжнародному арешту цих активів. "Профілями" займалися в офісі на Інститутській. (Институская)))
"Уночі ми дізналися, що про наш офіс уже знають, того ж дня ми отримали візу, вночі з моїм чоловіком і з дитиною виїхали з нашої квартири, переночували в друзів біля Борисполя, і ранесенько ми й іще двоє членів нашої команди виїхали. Коли ми лишали дім, то ще не знали, куди виїжджатимемо і на який час", - згадує Каленюк. (От такие борцуны, чуть что руки в ноги и за границу.. Ну я янык лох, таких отважных ребят на Институтской не выкупил)
Ну а ныне Дарья отважно борется с коррупцией! Так же отважно как при кнуре первом)))
Теперь Даша отрабатывает новые "профили" в новом офисе на Суворова))
За всё время не нашла Даша коррупцию нигде, у Юльки нашла)))
ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 7262
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты вы шо такэ кажете люби мои я ж тильки на зарплату депутата живу, тильки на зарплату, ось и декларация пидтвердить.
 показать весь комментарий
 
 
ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко
*************
Давай, давай!!! Больше треша!
ШІКАЛАД, ФПІРЬОТ!!! ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 3950
За тиждень до виборів заведуть справу, шо Юлька, - агєнт Галактічєской Імпєрії і особа, прібліжонная к Лорду Палпатіну! )))
Да прєбудєт с вамі Шікаладная Сіла!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Раскажи как зубажилая на ЗП депутата выживает, а мы слезу пустим... ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 7521
 показать весь комментарий
 
 
Раскажи как зубажилая на ЗП депутата выживает, а мы слезу пустим...
*************
Как посмєл ти усомніться в єво Високосоєвом Прєвосходітєльствє?
Нєгоднік ти етакій!
Узрішь смєрть, прєдвіжу я, больше чєм скоро!


 показать весь комментарий
 
 
Да них всех уголовные дела надо открывать .
 показать весь комментарий
 
 
а зачем зря мозгами шевелить и придумывать что то новое...вперед по проторенному пути яныка...возбудить, арестовать, посадить...(а где счас янык?)
 показать весь комментарий
 
 
Точно. Навіщо взагалі мізки напружувати аби згадати, що справи стосовно політиків першого ешелону може порушити і вести лише НАБУ?
 показать весь комментарий
 
Даже не буду комментировать ...объёма оперативы не хватает ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 1333переварить эту ересь.
 показать весь комментарий
 
А вообще, я бы тоже посмотрел, как за месяц до выборов на Тимошенко заводят уголовное дело. ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 6793 Это у Петрушки месячные или уже климакс?
 показать весь комментарий
 
 
А те, що справи щодо корупційних дій політиків першого ешелону має порушувати та вести НАБУ (і лише воно), Шабуніну, звісно невідомо.
 показать весь комментарий
 
 
Лобизм в США узаконен и занимаются все кому это выгодно по их законам Обвинять в лобизме на основе украинских публикаций американцев это круто это по нашему с свинным рылом в американскую юриспруденцию и заодно о петиных офшорах не забудьте
спросить
 показать весь комментарий
 
 
Соєві пішли в генеральний наступ, брудомети і помийні фугаси в повній бойовій!!! Одне тільки непокоїть, чому мовчали весь час, хотя відповідь лежить на поверхні-пустопорожній галас, після виборів ніхто нічого робити не буде! Ми це вже пять років бачимо.
 показать весь комментарий
 
 
Я правильно понял ? Петя таким образом топит за Юлю, поднимая такой откровенной лажей её рейтинг?
 показать весь комментарий
 
 
у него от страха жопа в синяках...
 показать весь комментарий
 
 
Надеется, что "топит". Причем напрасно. Подобные выпады т.н. "ЦПК" за 1,5 месяца до выборов в сторону самого рейтингового кандидата, от которого вся коррупционная шобла какает кирпичами, - в всё это при НУЛЕВОМ результате деятельности ЦПК на протяжении 5 лет (!!!) (ни одной посадки топ-коррупционеров на фоне вялых "требований" Шабуни)- это не "потопление Тимошенко", а САМОЗАШКВАР ШАБУНИНА.
 показать весь комментарий
 
 
Да-да.
Если по итогам еще возьмут за жопу Тимохиных подельников в США, то это будет стопудово ей на пользу.
Особенно ей на пользу пойдет, если в результате обнаружится отмывание денег.
 показать весь комментарий
 
 
В вашем комменте слишком много "если". А я, вот, вам совершенно без "если" могу сказать, что произойдет с Порошенко через 2 месяца.
 показать весь комментарий
 
 
А вот это говорят голоса у тебя в голове, а не факты.

Мои "если" куда ближе к реальности, чем твои хотелки.
 показать весь комментарий
 
Сейчас вы занимаеетесь самовнушением, а через 2 месяца будете пить успокаивающее.
 показать весь комментарий
 
 
Через 2 месяца я буду получать еще больше, чем сейчас и планировать свой отпуск. ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 3345

А вот ваше финансирование похоже накрывается медным тазом.
 показать весь комментарий
 
Ще Лазаренка згадати можна. Лише жаль, питання вже не в гріхах, а в розумі. Найбезгрішніший, знаєте, сидить у психушці в 9-й палаті, вміє лише посміхатись, белькотить і слину пускає. Безгрішний кандидат.
 показать весь комментарий
 
 
Психіатрична лікарня імені Ющенка )))

ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 9212
 показать весь комментарий
 
Лазаренко пешка был, хотел просто свою долю поиметь в ЕЭСУ, а кто рулил и основал ЕЭСУ напомнить?? Так Лазаренко отсидел свой срок, а Жюлька нет. Ты шо хочеш сказать шо Паша который там не пришей рукав виноват, а Жюля которая там полностью командовала невиновная...??
 показать весь комментарий
 
Та ти мені покажи кандидата невинного, Тихонов. Я такого не хочу сказати. Тому й обираю те, що краще для країни, бо в ній живу.
 показать весь комментарий
 
не изберайте ворье во власть
не становитесь их соучастниками
 показать весь комментарий
 
бачили вже таких антикорупціонерів за прикладом Гнапа, кристально чесних...
 показать весь комментарий
 
 
воровка должна сидеть в тюрьме
**************
Воровка Пєтра Алєксєєвна дуже хитра, - її треба ловить тільки на живца!

ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 3825
 показать весь комментарий
 
 
Петра? якесь неслов'янське ім'я. я чула, Параска
 показать весь комментарий
 
нарешті про американських лобістів згадали, їх послуги за один місяць коштували більше, ніж зарплатня по декларації ЮВТ за цілий рік .
 показать весь комментарий
 
Так вот кто на самом деле давал взятки в США за встречи с Трампом.
 показать весь комментарий
 
 
а мені більше ось це подобається, як мочуть рогате бидло. смерть окупантам!! ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/v-merezhi-pokazaly-iak-ukrainskyi-*******-likvidovuie-prorosiiskoho-boiovyka-na-donbasi-video-266789.html
 показать весь комментарий
 
Начинается. Тимошенко должна быть очень осторожной, как бы в аварию не попала.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ця юля гидка посіпака путін-*****, яка раз здала Україну та і другий раз сдасть з легкістю!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, грантов от США эта белобрысая чехонь больше не получит. Хай жрёт сою!
 показать весь комментарий
 
 
Не. Можно было конечно, как Гриценко и Тимошенко, тупо вбрасывать говно на вентилятор в ответ.

А можно спокойно собрать материалы и вывалить в нужный момент.
 показать весь комментарий
 
вывалить
*******
навалять ))) чималеньку купку ЦПК вимагає від Луценка відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Тимошенко - Цензор.НЕТ 6314
 показать весь комментарий
 
интересно, а как там уголовное дело на шабуню? все расследуется?
 показать весь комментарий
 
 
Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом


караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.


Это вам не просто бездоказательно перднуть в эфир на мураевском телеканале.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх