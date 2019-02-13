 ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организации.

Соответствующее заявление о совершении преступления Центр противодействия коррупции (ГПК) подал 12 февраля.

Генеральный прокурор Юрий Луценко может внести уголовное дело в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и определить подследственность по НАБУ или просто отфутболить заявление, нарушив при этом закон.

В конце 2018 ЦПК прислал аналогичные заявления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с соответствующими копиями документов, свидетельствующих о скрытых расходах Юлии Тимошенко на услуги американских лоббистов.

Антикоррупционные органы должны в течение 24 часов внести сведения в ЕРДР сведения и начать расследование, однако этого не сделали. Это стало причиной обращения организации в суд.

Соломенский районный суд Киева отказался брать на себя ответственность и выполнять требования закона. Судьи не захотели обязать антикоррупционные органы открыть дело против Тимошенко.

Следует напомнить, что согласно публикациям украинских и иностранных СМИ, американская фирма "Two Paths LLС" в феврале 2018 наняла пиар-компанию "Avenue Strategies Global LLC" представлять интересы Юлии Тимошенко.

Всего речь шла о выплате 390 тыс долларов в 2018 году пиарщику, который также обслуживал президента США Дональда Трампа.

Фамилия Тимошенко, как лица, которому оказывают лобистские услуги, непосредственно упоминается в официальной отчетности пиар-компании, представленной в Департамент юстиции США.

В декларациях депутата нет средств, соответствующих расходам в 390 тыс долларов. Поэтому непонятное происхождение денег на услуги американских лоббистов может свидетельствовать о незаконном обогащении Тимошенко.

Компания "Two Paths LLС" могла платить за лоббистов для Тимошенко, чтобы скрыть масштабные затраты на такие услуги. Согласно законам штата Делавэр (США), в котором зарегистрирована фирма, оффшорные компании могут не указывать своих реальных владельцев.

Кроме того, сведения Департамента юстиции США подтверждают, что другая американская компания Innovative Technology and Business Consulting, наняла американских лоббистов The Livingstone Group LLC для организации в 2018 году встреч Юлии Тимошенко с некоторыми американскими политиками в Вашингтоне.

Стоимость этих услуг составляет 50 тысяч долларов США в месяц в период с июня 2018 по июнь 2019 года. Общая сумма контракта составляет 600 тыс долларов США.

Сама Innovative Technology and Business Consulting зарегистрирована лишь 7 мая 2018 года, а ее директор работает веб-разработчиком.

Эта компания заказала также услуги американской журналистки Naomi Decter Munson. В соответствии с контрактом на сумма 15 тыс долларов США в месяц, журналистка в период с августа 2018 по август 2019 года, должна обеспечить медиа-поддержку Юлии Тимошенко в США Общая стоимость услуг Naomi Decter Munson составляет 180 тыс долларов США.

Как известно, Юлия Тимошенко в декабре 2018 посещала США, где, очевидно, и воспользовалась услугами лоббистов.















