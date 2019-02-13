 ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организации.
Соответствующее заявление о совершении преступления Центр противодействия коррупции (ГПК) подал 12 февраля.
Генеральный прокурор Юрий Луценко может внести уголовное дело в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и определить подследственность по НАБУ или просто отфутболить заявление, нарушив при этом закон.
В конце 2018 ЦПК прислал аналогичные заявления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с соответствующими копиями документов, свидетельствующих о скрытых расходах Юлии Тимошенко на услуги американских лоббистов.
Антикоррупционные органы должны в течение 24 часов внести сведения в ЕРДР сведения и начать расследование, однако этого не сделали. Это стало причиной обращения организации в суд.
Соломенский районный суд Киева отказался брать на себя ответственность и выполнять требования закона. Судьи не захотели обязать антикоррупционные органы открыть дело против Тимошенко.
Следует напомнить, что согласно публикациям украинских и иностранных СМИ, американская фирма "Two Paths LLС" в феврале 2018 наняла пиар-компанию "Avenue Strategies Global LLC" представлять интересы Юлии Тимошенко.
Всего речь шла о выплате 390 тыс долларов в 2018 году пиарщику, который также обслуживал президента США Дональда Трампа.
Фамилия Тимошенко, как лица, которому оказывают лобистские услуги, непосредственно упоминается в официальной отчетности пиар-компании, представленной в Департамент юстиции США.
В декларациях депутата нет средств, соответствующих расходам в 390 тыс долларов. Поэтому непонятное происхождение денег на услуги американских лоббистов может свидетельствовать о незаконном обогащении Тимошенко.
Компания "Two Paths LLС" могла платить за лоббистов для Тимошенко, чтобы скрыть масштабные затраты на такие услуги. Согласно законам штата Делавэр (США), в котором зарегистрирована фирма, оффшорные компании могут не указывать своих реальных владельцев.
Кроме того, сведения Департамента юстиции США подтверждают, что другая американская компания Innovative Technology and Business Consulting, наняла американских лоббистов The Livingstone Group LLC для организации в 2018 году встреч Юлии Тимошенко с некоторыми американскими политиками в Вашингтоне.
Стоимость этих услуг составляет 50 тысяч долларов США в месяц в период с июня 2018 по июнь 2019 года. Общая сумма контракта составляет 600 тыс долларов США.
Сама Innovative Technology and Business Consulting зарегистрирована лишь 7 мая 2018 года, а ее директор работает веб-разработчиком.
Эта компания заказала также услуги американской журналистки Naomi Decter Munson. В соответствии с контрактом на сумма 15 тыс долларов США в месяц, журналистка в период с августа 2018 по август 2019 года, должна обеспечить медиа-поддержку Юлии Тимошенко в США Общая стоимость услуг Naomi Decter Munson составляет 180 тыс долларов США.
Как известно, Юлия Тимошенко в декабре 2018 посещала США, где, очевидно, и воспользовалась услугами лоббистов.
На Гриценко дело есть
На Юлю открывают
Зеленского наверное тупо грохнут (но его совсем не жалко)....
И вуаля - встречайте переможцем в первом туре Петра Лексеевича...!!!
Как изящно то...
Через мисяць буде *********.
Від імені коаліції громадських антикорупційних організацій голова ГО «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін подякував команді «Батьківщини» та Юлії Тимошенко за антикорупційну діяльність.
Також представники громадських антикорупційних організацій, які звернулися до всіх кандидатів у президенти, і які ретельно аналізують законодавчі ініціативи, констатували: у законопроектах, поданих Юлією Тимошенко, не виявлено жодної корупційної складової. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/shabunin-podyakuvav-timoshenko-za-antikorupciynu-diyalnist-567829.html
И вот сегодня такой выхлоп. Лично меня настораживает, вдруг откуда ни возмись, такая незгибаемая настойчивость Шабунина и Ко. То ли шоко-консервы только сейчас вскрываются, то ли это как-то оговариволось, и Тимошенко в курсе, но в пренципиальность ЦПК, особенно перед выборами и именно только к ЮТ,как-то меньше всего верится.
И главное, не сам подписал, а девушку крайней выставил. Храбрец.
В данном случае второе...
Читал её интервью на УП... Некоторые цитаты:
-"З початком Євромайдану "Центр протидії корупції" опинився в переліку громадських організацій, які потрапили "під приціл" діючої на той момент влади".(Т.е. пока Майдан не начался так их ни кто и не трогал. Коррупции нет.... чего их трогать, Сидят себе в офисе на Институтской.... и пусть сидят)
-"Відкритих погроз не було. Але був найстрашніший момент, коли в лютому 2014 року нам довелося дуже оперативно евакуювати офіс і виїхати з країни", - згадує Дар'я.
На той час команда розробляла, зокрема, так звані "профілі" закордонного майна Януковича та його соратників. (О как!, На той момент! Нос по ветру!!!)
Це було необхідно для того, щоб сприяти міжнародному арешту цих активів. "Профілями" займалися в офісі на Інститутській. (Институская)))
"Уночі ми дізналися, що про наш офіс уже знають, того ж дня ми отримали візу, вночі з моїм чоловіком і з дитиною виїхали з нашої квартири, переночували в друзів біля Борисполя, і ранесенько ми й іще двоє членів нашої команди виїхали. Коли ми лишали дім, то ще не знали, куди виїжджатимемо і на який час", - згадує Каленюк. (От такие борцуны, чуть что руки в ноги и за границу.. Ну я янык лох, таких отважных ребят на Институтской не выкупил)
Ну а ныне Дарья отважно борется с коррупцией! Так же отважно как при кнуре первом)))
Теперь Даша отрабатывает новые "профили" в новом офисе на Суворова))
За всё время не нашла Даша коррупцию нигде, у Юльки нашла)))
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Давай, давай!!! Больше треша!
ШІКАЛАД, ФПІРЬОТ!!!
За тиждень до виборів заведуть справу, шо Юлька, - агєнт Галактічєской Імпєрії і особа, прібліжонная к Лорду Палпатіну! )))
Да прєбудєт с вамі Шікаладная Сіла!
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Как посмєл ти усомніться в єво Високосоєвом Прєвосходітєльствє?
Нєгоднік ти етакій!
Узрішь смєрть, прєдвіжу я, больше чєм скоро!
спросить
Если по итогам еще возьмут за жопу Тимохиных подельников в США, то это будет стопудово ей на пользу.
Особенно ей на пользу пойдет, если в результате обнаружится отмывание денег.
Мои "если" куда ближе к реальности, чем твои хотелки.
А вот ваше финансирование похоже накрывается медным тазом.
https://www.youtube.com/watch?v=bIsS_jqUaq8
не становитесь их соучастниками
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Воровка Пєтра Алєксєєвна дуже хитра, - її треба ловить тільки на живца!
А можно спокойно собрать материалы и вывалить в нужный момент.
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навалять ))) чималеньку купку
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
Это вам не просто бездоказательно перднуть в эфир на мураевском телеканале.