 Правительство Германии должно перестать пытаться помогать "Северному потоку-2" обойти правила ЕС, - Хармс

Об этом она заявила, комментируя достижение накануне соглашения между Европарламентом, Советом Европы и Еврокомиссией о том, что правила ЕС будут применяться также в отношении трубопроводов из третьих стран, к которым относится и российско-немецкий "Северный поток-2", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это важный шаг к общей европейской энергетической политике в сфере газа", - заявила Хармс, которая является членом комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике.
"Газпрому" придется в будущем соблюдать европейские правила, так как газовая директива ЕС также будет применяться к трубопроводам, которые идут в Европейский союз из третьих стран. Правила эти не допускают, чтобы производство природного газа и эксплуатация трубопроводов были в одних руках.
"Это разделение должно ограничить власть газовых гигантов и улучшить энергетическую безопасность в Европейском союзе", - отметила Хармс.
Она подчеркнула, что "правительство Германии должно наконец принять это и не пытаться больше помогать "Северному потоку-2" обойти европейские правила".
"Правительство Германии уже и так перебило достаточно посуды, стараясь протолкнуть этот проект против воли и интересов безопасности многих стран-членов ЕС", - сказала немецкий депутат.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.
В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.
То есть что будет, если США не будет защищать страну, которая привела к войне в Европе.
Загадочная немецкая душа, однако
- Ради чего?
После принятия поправок будущее проекта выглядит совершенно не радужным: европейские регуляторы будут иметь право требовать ограничения загрузки СП-2 российским газом до 50% от проектной мощности. Проще говоря, вместо 2 труб Потока в Европу можно будет загрузить только одну. Вторую придется сдавать другим производителям.
Это тяжелейший удар по всей путинской стратегии обхода Украины. Теперь без украинского транзита Газпром будет не в состоянии выполнять свои контрактные обязательства, причем украинский транзит становится опять основным, а оба Потока - вспомогательными. Украина, ЕС и США теперь могут диктовать Кремлю свои условия.
Получается, что две войны - на Украине и в Сирии, десятки миллиардов долларов, брошенные на строительство труб - всё это оказывается бессмысленным. Кремль улучшил ситуацию для Европы, диверсифицировав за свой счет структуру поставок газа в Европу, но так и остался полностью зависимым от условий поставок. Бездарный и невежественный верховный геополитик проиграл всем, везде и во всем. А заплатили и будут платить за его провал российские граждане, у которых украли все эти безумные деньги на путинские авантюры.
Про вторую пока молчок
А ведь ВДРУГ и ВНЕЗАПНО вьіяснится, что ТРУБУ ету на дне морском надо ОХРАНЯТЬ !
Ну, а как же зима, а тут ИГИЛ подорвал трубу, и Меркель замерзла !
И конечно же для етого, как нельзя луше подойдут русские «Статусьі - Посейдоньі», которьіе будут крейсировать вдоль ТРУБЬІ, истребляя супостатов.
http://www.profinance.ru/news/2019/02/13/bqzh-kurs-rublya-rukhnul-ssha-vnov-khotyat-nakazat-rossiyu-no-na-etot-raz-gorazdo-bol.html
на каждом из них - свой ценник,,,без-коррупционные шалавы!
Комсомольская юность прошла в Москве.
А ето: водка и секс (за русский перевод слова «секс» могут забанить).