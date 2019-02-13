 Правительство Германии должно перестать пытаться помогать "Северному потоку-2" обойти правила ЕС, - Хармс

Об этом она заявила, комментируя достижение накануне соглашения между Европарламентом, Советом Европы и Еврокомиссией о том, что правила ЕС будут применяться также в отношении трубопроводов из третьих стран, к которым относится и российско-немецкий "Северный поток-2", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Это важный шаг к общей европейской энергетической политике в сфере газа", - заявила Хармс, которая является членом комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике.

"Газпрому" придется в будущем соблюдать европейские правила, так как газовая директива ЕС также будет применяться к трубопроводам, которые идут в Европейский союз из третьих стран. Правила эти не допускают, чтобы производство природного газа и эксплуатация трубопроводов были в одних руках.

"Это разделение должно ограничить власть газовых гигантов и улучшить энергетическую безопасность в Европейском союзе", - отметила Хармс.

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Она подчеркнула, что "правительство Германии должно наконец принять это и не пытаться больше помогать "Северному потоку-2" обойти европейские правила".

"Правительство Германии уже и так перебило достаточно посуды, стараясь протолкнуть этот проект против воли и интересов безопасности многих стран-членов ЕС", - сказала немецкий депутат.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.