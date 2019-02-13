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Все про:Евросоюз (12280) Северный поток (415) Хармс Ребекка (112)

 Правительство Германии должно перестать пытаться помогать "Северному потоку-2" обойти правила ЕС, - Хармс

Депутат Европейского Парламента (ЕП) от Германии, член фракции зеленых Ребекка Хармс считает, что соглашение о пересмотре газовой директивы ЕС является важным шагом и должно отбить у Берлина охоту продолжать всеми силами проталкивать проект "Северный поток-2".

Об этом она заявила, комментируя достижение накануне соглашения между Европарламентом, Советом Европы и Еврокомиссией о том, что правила ЕС будут применяться также в отношении трубопроводов из третьих стран, к которым относится и российско-немецкий "Северный поток-2", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Это важный шаг к общей европейской энергетической политике в сфере газа", - заявила Хармс, которая является членом комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике.

"Газпрому" придется в будущем соблюдать европейские правила, так как газовая директива ЕС также будет применяться к трубопроводам, которые идут в Европейский союз из третьих стран. Правила эти не допускают, чтобы производство природного газа и эксплуатация трубопроводов были в одних руках.

"Это разделение должно ограничить власть газовых гигантов и улучшить энергетическую безопасность в Европейском союзе", - отметила Хармс.

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Она подчеркнула, что "правительство Германии должно наконец принять это и не пытаться больше помогать "Северному потоку-2" обойти европейские правила".

"Правительство Германии уже и так перебило достаточно посуды, стараясь протолкнуть этот проект против воли и интересов безопасности многих стран-членов ЕС", - сказала немецкий депутат.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Источник: https://censor.net.ua/n3111610
 
   
 Топ комментарии
 
Им пофиг . Своё бабло ближе к телу . А если что , выразят глубокую встревоженность переходящую в не менее глубокую обеспокоенность .И будут сосать касапский хаз дальше уже порядком встревоженные и даже местами обеспокоенные
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Ну ето ж только Первая серия Марлезонского Балета.
Про вторую пока молчок
А ведь ВДРУГ и ВНЕЗАПНО вьіяснится, что ТРУБУ ету на дне морском надо ОХРАНЯТЬ !
Ну, а как же зима, а тут ИГИЛ подорвал трубу, и Меркель замерзла !
И конечно же для етого, как нельзя луше подойдут русские «Статусьі - Посейдоньі», которьіе будут крейсировать вдоль ТРУБЬІ, истребляя супостатов.
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Там вменяемых нет. Надо разваливать эту козлострану
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Германия должна тогда своей армией защищать Украину, если решить достроить этот поток. Так как будет ответственна за полномасштабную войну в Украине.
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Им пофиг . Своё бабло ближе к телу . А если что , выразят глубокую встревоженность переходящую в не менее глубокую обеспокоенность .И будут сосать касапский хаз дальше уже порядком встревоженные и даже местами обеспокоенные
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Но росия может повзрывать в войне атомные, и облако может пойти в любую сторону...
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И чтобы это предотвратить было достаточно заморозить строительство, до прихода вменяемого преза.
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Там вменяемых нет. Надо разваливать эту козлострану
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Лучший способ - отказ от углеводородов оттуда хотя бы на какое-то время любой ценой.
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а вы, значит, будете этот газ по трубе гнать, да? патриотично... горжусь Панамой Уряд Німеччини має перестати намагатися допомагати "Північному потоку-2" обійти правила ЄС, - Хармс - Цензор.НЕТ 3771
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Германия сама себя не сможет защитить! Там всё держится на США
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Тогда США должны провести наглядную картину, побомбить на границе градами в районе 400 км, заселить эту территорию террористами, 30 тысяч, которые будут грабить и убивать местное выжившее население, вывозить оттуда производства...
То есть что будет, если США не будет защищать страну, которая привела к войне в Европе.
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не будь идиотом. именно это (не защищать союзников по НАТО) Трамп и говорил сразу после своего избрания. ну, и кто тут д'Артаньян?
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Когда США и ЕС введут обязательный налог, для всех покупателей стран НАТО, российской нефти и газа, экспортируемых из России, процентов этак 20-40% и вся сумма этого налога будет идти исключительно на финансирование оборонки НАТО, только тогда я поверю что США и ЕС перешли к решительным действиям... Если Россия потенциальный враг НАТО, пусть страны которые финансируют Россию покупая ее энергоносители, профинансируют свою обороноспособность, или найдут поставщиков энергоносителей в другом месте...
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это не самое умное предложение. дело в том, что львиная доля военного бюджета уходит вовсе не на патроны и прицелы к винтовкам. она уходит на содержание инфраструктуры. не верите? посмотрите структуру военных расходов, да хоть США! у них самый большой "потребитель" среди военных - ВМФ. так вот затраты на содержание инфраструктуры превышают эти расходы!! а что такое инфраструктура? жилье, магазины, садики и школы, вот что это такое. а вы про какие-то жалкие 40%... не спасут они армию.
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Европейцы на определённом витке истории , то первую мировую , то вторую мировую развяжут . Их мозги как только жиром заплывают от стабильно спокойной жизни , так и война .
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ясно. европейцы развяжут войну, потому что... потому что, что? мир грозит войной? и вы так хотите в этот ужасный мир попасть, что даже в Конституцию об этом прописали. я верно понял?
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дерзкая Ребекка замахнулась на европейские ценности - бабло любой ценой.
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Поздно пить боржоми, если почки отвалились.
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Это старинная германская традиция: 1. Струдничаешь с террористами 2. Воюешь с партнёром 3. Выгребаешь пиз"ы от союзников, 4. Начинаешь все сначала
Загадочная немецкая душа, однако
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- Девушка, Вы могли бы полюбить радикала?
- Ради чего?
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Насколько меркантильные , без памяти . или дурака гоняют ?
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нет. просто леопардов до хера накопилось. Уряд Німеччини має перестати намагатися допомагати "Північному потоку-2" обійти правила ЄС, - Хармс - Цензор.НЕТ 3107
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Евросоюз рассматривает поправки к Газовой директиве, которые с высокой долей вероятности будут приняты. Суть поправок - распространение правил внутреннего европейского рынка на проект Северного потока-2. Кремль козырял тем, что Северный поток-2 начал реализовываться до вступления в силу жестких правил регулирования европейского рынка, а потому на проект они не распространяются. Германия тормозила усилия США по распространению этих правил на СП-2, однако теперь, после того, как Франция поставила фактически ультиматум, была вынуждена согласиться. Покупка бывшего германского канцлера Шредера, лоббирующего интересы Кремля, оказалась выбрасыванием денег на ветер.

После принятия поправок будущее проекта выглядит совершенно не радужным: европейские регуляторы будут иметь право требовать ограничения загрузки СП-2 российским газом до 50% от проектной мощности. Проще говоря, вместо 2 труб Потока в Европу можно будет загрузить только одну. Вторую придется сдавать другим производителям.
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Всё это было и по СП-1. Тоже качали на 50% мощности. Но потом вынуждены были разрешить 100%, так как конкурентного Грязьпрому поставщика газа по СП-1 почему-то не нашлось Уряд Німеччини має перестати намагатися допомагати "Північному потоку-2" обійти правила ЄС, - Хармс - Цензор.НЕТ 2301
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иметь и реализовать свое право, это немножко разные вещи. не находите? вот, к примеру, Украина имеет право обратиться за помощью к подписантам Будапештского меморандума... понимаете?
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Госпожа Меркель ! Открою Вам секрет , еще недавно кацапские водилы завозили Вам беженцев через Балканы . Крутит вами ***** как хочет .
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член фракции зеленых... ))) Эти даже Ким Чен Ына встретят хлебом солью.
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Совість та здоровий глузд у німців відходить на другий план, якщо Газпром платить гроші.
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Ровно та же история, что и с Турецким потоком, где вместо трех транзитных труб Газпрому дали только одну.

Это тяжелейший удар по всей путинской стратегии обхода Украины. Теперь без украинского транзита Газпром будет не в состоянии выполнять свои контрактные обязательства, причем украинский транзит становится опять основным, а оба Потока - вспомогательными. Украина, ЕС и США теперь могут диктовать Кремлю свои условия.

Получается, что две войны - на Украине и в Сирии, десятки миллиардов долларов, брошенные на строительство труб - всё это оказывается бессмысленным. Кремль улучшил ситуацию для Европы, диверсифицировав за свой счет структуру поставок газа в Европу, но так и остался полностью зависимым от условий поставок. Бездарный и невежественный верховный геополитик проиграл всем, везде и во всем. А заплатили и будут платить за его провал российские граждане, у которых украли все эти безумные деньги на путинские авантюры.
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Всі газогони в обхід України не мають газових сховищ та мають значно вищу ціну на транзит у порівнянні з Україною.
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Так это еще евреи свой газопровод не протянули, а там уже разведано газа немеряно!и Израиль уже вопросы со всеми заинтересованными странами порешал.
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При цитировании лучше ссылочки ставить, иначе воровство текста.
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Ну ето ж только Первая серия Марлезонского Балета.
Про вторую пока молчок
А ведь ВДРУГ и ВНЕЗАПНО вьіяснится, что ТРУБУ ету на дне морском надо ОХРАНЯТЬ !
Ну, а как же зима, а тут ИГИЛ подорвал трубу, и Меркель замерзла !
И конечно же для етого, как нельзя луше подойдут русские «Статусьі - Посейдоньі», которьіе будут крейсировать вдоль ТРУБЬІ, истребляя супостатов.
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Меркель хитрая лиса. Но хитрожопость всегда вылазит боком. И она не исключение.
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Старая, бессовестная и близорукая лядь.
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Бабушка Меркель! Неужели у путлера столько компромата на вас, что он даже маленькую "бензоколонку" вам, как Шредеру по выходу на пенсию не подарит Уряд Німеччини має перестати намагатися допомагати "Північному потоку-2" обійти правила ЄС, - Хармс - Цензор.НЕТ 8505? Редиска этот жуйло! Разве можно так издеваться над престарелой женщиной: Нет "Северного потока-2" - нет должности в "Газпроме" ("Роснефти")

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Танцы и пир с людоедами выйдёт Европе боком.
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ради баблишка прагматичные европейцы будут терпеть касабскую наглость, пьянство и хамство...ведь
на каждом из них - свой ценник,,,без-коррупционные шалавы!
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Давайте, фрицы, стройте для рашки- там сегодня Небензяв ООН вам уже напомнил "мы Берлин уже брали". Дождетесь еще.
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А шо.
Комсомольская юность прошла в Москве.
А ето: водка и секс (за русский перевод слова «секс» могут забанить).

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Нууу, так мы ж Мордор епт... нам по статусу положено
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство Германии должно перестать пытаться помогать "Северному потоку-2" обойти правила ЕС, - Хармс
 
 
 
 
 
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