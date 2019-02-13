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Все про:Киев (17158) пожар (3456) рынок (388) ГСЧС (1935)

 Ликвидирован пожар на рынке "Левобережный" в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киеве спасатели ликвидировали пожар на рынке "Левобережный".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Ликвидирован пожар на рынке Левобережный в Киеве, - ГСЧС 01

Сообщение о пожаре на рынке "Левобережный", что в Днепровском районе столицы, поступило в ГСЧС 13 февраля в 20:33. Как оказалось, горели 2 киоска на площади 100 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние помещения.

Ликвидирован пожар на рынке Левобережный в Киеве, - ГСЧС 02

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Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар в 21:04 удалось локализовать на площади 100 кв. м и предотвратить распространение огня, а в 21:23 - ликвидировать.

Ликвидирован пожар на рынке Левобережный в Киеве, - ГСЧС 03
Ликвидирован пожар на рынке Левобережный в Киеве, - ГСЧС 04

На месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений ГСЧС.

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К счастью никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник: https://censor.net.ua/n3111607
 
 
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та для чого ті ринки/базари - треба трц будувати - є пруф. в.пєдалік
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от тільки хотів поцікавитися : "хтось хоче трц будувати ?".
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тьак, трц ростуть в Києві як гриби після теплого дощу
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набудували, будують), і кажуть що до Європи ще далеко...
хоча в Києві це тенденція/тренд)) - на евбазі), (Київ, навпроти цирку))) був універмаг) Україна,
с.метро Лісова - класика - вже є по 3 і більше поверхів
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