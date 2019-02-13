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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Брюссель (529) Денисова (392) Гриб_Павел (148) Вышинский (91)

 Украина настаивает на одновременном доступе врачей к политзаключенному Грибу и российскому пропагандисту Вышинскому, - Денисова

Доступ врачей к обвиняемому в Украине в госизмене руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому и обвиняемому в России украинцу Павлу Грибу должен быть синхронным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в Брюсселе она встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем и начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Дирком Шубелем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина уверяют, что Гриба осмотрели врачи и его состояние "удовлетворительное", - Денисова

"Люк Девин сообщил мне, что недавно его представители встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в государственной измене. Украинская сторона готова обеспечить эти условия только при возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который находится в сверхкритическом состоянии", - написала Денисова.

Украина настаивает на одновременном доступе врачей к политзаключенному Грибу и российскому пропагандисту Вышинскому, - Денисова 01

Также читайте: "Время летит очень быстро, и слова, которые я не успел сказать родным, так и остаются несказанными", - политзаключенный Гриб ответил на вопросы "Новой газеты"

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Читайте также: Политзаключенный Гриб находится на грани жизни и смерти. РФ игнорирует все призывы предоставить ему надлежащую медпомощь, - Климкин

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.

Читайте: Суд продлил российскому пропагандисту Вышинскому арест до 8 апреля, - адвокат Доманский

Источник: https://censor.net.ua/n3111606
 
 
 Топ комментарии
 
Ніхто, на це лайно, українців не поміняє. Воно пуйлу потрібне, щоб в Україні гадить і не більше
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Чуб - и с кем тогда останется Петр Лексеевич?

Один на один с циничными бандеровцами?
Думайте что пишите...
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Не можна рівняти Гриба, який є просто молодим чоловіком, з Вишинським. Звичайно, що українцям треба враховувати нелюдську суть росіян і в цьому випадку пропозиція Денисової є правильною.
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Взять в " плен " - Вилкула , Новинского , Медвейчука , Труханова , Гепу с Допой , и завтра все герои дома !
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Чуб - и с кем тогда останется Петр Лексеевич?

Один на один с циничными бандеровцами?
Думайте что пишите...
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не боишься, что мертвечук перестанет тебе платить во время своего "пленения"?
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Ніхто, на це лайно, українців не поміняє. Воно пуйлу потрібне, щоб в Україні гадить і не більше
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Ну й шо? Путін з скабєєвою розвоняються та й всьо.
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санкції на ***** і кацапів, треба наводити/домовлятися, а те все тільки піяр!
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Україна наполягає на одночасному доступі лікарів до політв'язня Гриба і російського пропагандиста Вишинського, - Денісова - Цензор.НЕТ 4740Від тих санкцій й залишився зараз тільки піар....
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121% кацапам подобається(((
треба санкції на кацяпську нафту-газ, по типу Іранських!
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иран от свифта отлучали.
вот это были санкции.
а эти - северный поток 2 строить позволяют
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На Иран было наложено эмбарго на торговлю энергоносителями( газ-нефть) . И на продажу им бензина -керосина ( они их покупали ). Санкции против кндр и ири отличаются от того что было введено против параши. То что ввели против паРаши это просто чтоб попугать.В ЕС этого даже НЕ скрывали
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Правильно!
Грибу - терапевта, вышинскому-практолога!...
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Схема заточена так, что в Украине уже нет патриотов и предателей. Нет волонтеров и сепаратистов. Есть только сторонники и противники Порошенко. И если ты за второй срок - можешь быть предателем и сепаратистом, нет проблем. А любить Украину, не любя Порошенко, нельзя. Это табу.

Украина настаивает на одновременном доступе врачей к политзаключенному Грибу и российскому пропагандисту Вышинскому, - Денисова - Цензор.НЕТ 5847
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А вам бьі, «антипорохоботам» только про любовь подавай...Україна наполягає на одночасному доступі лікарів до політв'язня Гриба і російського пропагандиста Вишинського, - Денісова - Цензор.НЕТ 2387
Порошенка порохоботьі НЕ ЛЮБЯТ, а согласньі с тем, что он не сдал И НЕ СДАСТ Украину путину.
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Верю!!! несколько лет держал оборону в осаде завод в Липецке соевого барона!
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Не можна рівняти Гриба, який є просто молодим чоловіком, з Вишинським. Звичайно, що українцям треба враховувати нелюдську суть росіян і в цьому випадку пропозиція Денисової є правильною.
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Вы даете . Раньше о Вас лучше думал . Как ровнять жизнь одного человека к другому ? Я бы отдал сотню орков за одного нашего . .Как то так .
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Не вірю жодному вашому слову, бо ви завжди підтримували образи проти мене.
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Конечно нельзя равнять . Менять Гриба следует на метветчука или новинского .И никак не иначе
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паРаша - подлое и лживое государство - Мордор.
Население паРаши - тупые, подлые и лживые мерзавцы.
Мордор должен быть уничтожен!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина настаивает на одновременном доступе врачей к политзаключенному Грибу и российскому пропагандисту Вышинскому, - Денисова
 
 
 
 
 
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