 Украина настаивает на одновременном доступе врачей к политзаключенному Грибу и российскому пропагандисту Вышинскому, - Денисова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в Брюсселе она встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем и начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Дирком Шубелем.
"Люк Девин сообщил мне, что недавно его представители встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в государственной измене. Украинская сторона готова обеспечить эти условия только при возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который находится в сверхкритическом состоянии", - написала Денисова.
Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.
Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.
По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.
Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".
15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.
Один на один с циничными бандеровцами?
Думайте что пишите...
треба санкції на кацяпську нафту-газ, по типу Іранських!
вот это были санкции.
а эти - северный поток 2 строить позволяют
Грибу - терапевта, вышинскому-практолога!...
Порошенка порохоботьі НЕ ЛЮБЯТ, а согласньі с тем, что он не сдал И НЕ СДАСТ Украину путину.
Население паРаши - тупые, подлые и лживые мерзавцы.
Мордор должен быть уничтожен!