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Все про:банки (1619) налоговая милиция (1537) отмывание денег (153) ГФС (3100)

 На счетах физических лиц в одном из столичных банков арестованы 239,2 млн грн, имеющие незаконное происхождение

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины направили в суд уголовное производство в отношении должностного лица одного из банковских учреждений по подозрению в умышленном нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что должностное лицо банковского учреждения - субъекта первичного мониторинга - в течение двух лет умышленно не подало специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга информацию о совершенных клиентами банка финансовых операциях, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу, чем причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам.

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По результатам проведенных мероприятий наложен арест на денежные средства, которые имеют незаконное происхождение и находятся на банковских счетах физических лиц, которые были работниками и одновременно клиентами банка, на общую сумму 239,2 млн. грн.

Принимаются меры с целью применения специальной конфискации и взыскания в доход государства указанных арестованных средств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111604
 
 
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Понемногу вижу подучились у партнёров из штатов.
Как говориться - С кем поведёшься - того и наберёшься.
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арестованы, переведут на нужные счета и все! за прошлый год сколько до казны дошло? 5 000 баксов?
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