 На счетах физических лиц в одном из столичных банков арестованы 239,2 млн грн, имеющие незаконное происхождение

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Установлено, что должностное лицо банковского учреждения - субъекта первичного мониторинга - в течение двух лет умышленно не подало специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга информацию о совершенных клиентами банка финансовых операциях, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу, чем причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам.
По результатам проведенных мероприятий наложен арест на денежные средства, которые имеют незаконное происхождение и находятся на банковских счетах физических лиц, которые были работниками и одновременно клиентами банка, на общую сумму 239,2 млн. грн.
Принимаются меры с целью применения специальной конфискации и взыскания в доход государства указанных арестованных средств.
Как говориться - С кем поведёшься - того и наберёшься.