 Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Когда ЕС, США или Великобритания отказывают кому то в визе, визовые центры не дают никаких объяснений. Каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет на свою территорию.

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Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет.

Это наше сувереннне право - защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну в Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что "нас там нет". Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин

И еще раз выражаю глубокое беспокойство, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации этих выборов в Крыму, где насильно паспортизируют украинцев и где оккупанты проводят псевдовыборы на украденных территориях.

И когда нибудь ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах.

Р. S. Всем остальным международным наблюдателям мы рады и открыты. Приглашаем, ждем на каждом участке.

РР. SS. Россияне, кстати, остаются в СММ ОБСЕ. Но я лично и все наши дипломаты приложили все усилия, чтобы их процент там значительно уменьшился".

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