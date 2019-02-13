 Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Когда ЕС, США или Великобритания отказывают кому то в визе, визовые центры не дают никаких объяснений. Каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет на свою территорию.
Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет.
Это наше сувереннне право - защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну в Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что "нас там нет". Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет.
И еще раз выражаю глубокое беспокойство, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации этих выборов в Крыму, где насильно паспортизируют украинцев и где оккупанты проводят псевдовыборы на украденных территориях.
И когда нибудь ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах.
Р. S. Всем остальным международным наблюдателям мы рады и открыты. Приглашаем, ждем на каждом участке.
РР. SS. Россияне, кстати, остаются в СММ ОБСЕ. Но я лично и все наши дипломаты приложили все усилия, чтобы их процент там значительно уменьшился".
Все за счет продажи имущества и военной техники ВСУ.
И, когда Россия напала на Украину, офицерьі в своих квартирах видели ето по телевизору.
А народ покупал аккумуляторьі к тем танкам, которьіе еще не успели продать.
Рост экономики Украины побил российский рекорд.
https://lenta.ru/news/2019/02/13/urk_vs_rus/
Мокшу колбасит !!! Под 2000 (две тьісячи!!!) постов !