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 Политика Украины
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 Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила о том, что российских наблюдателей не допустят к украинским выборам даже на один день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Когда ЕС, США или Великобритания отказывают кому то в визе, визовые центры не дают никаких объяснений. Каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет на свою территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия направит на украинские выборы своих наблюдателей на один день "в составе краткосрочного компонента" миссии ОБСЕ

Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет.

Это наше сувереннне право - защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну в Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что "нас там нет". Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин

И еще раз выражаю глубокое беспокойство, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации этих выборов в Крыму, где насильно паспортизируют украинцев и где оккупанты проводят псевдовыборы на украденных территориях.

И когда нибудь  ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах.

Р. S. Всем остальным международным наблюдателям мы рады и открыты. Приглашаем, ждем на каждом участке.

РР. SS. Россияне, кстати, остаются в СММ ОБСЕ. Но я лично и все наши дипломаты приложили все усилия, чтобы их процент там значительно уменьшился".

Также читайте: Рада запретила наблюдателям из России участвовать в выборах

Источник: https://censor.net.ua/n3111603
 
   
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А российских банков у нас и дальше будет?
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Градус нагоняется. Кацапы изо всех сил зудят, как они не любят петю, петя тоже "озверел" (не, не настолько, чтобы кацапов из облэнерго попятить - на картинку озверел - для внутреннего пользователя). Вот на кого это расчитано?
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Сможешь объяснить чем это плохо для Украины,кроме зрады? Это их головные боли чего они у врагов свои деньги хранят..
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Может и вода не мокрая.Только это Украине в любом случае выгодно.
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Зі своїм північним "братом" розмовляю тільки матом
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миостимулятор? Я тебе посоветую клиента, тут есть один активист, под ником Сенатор с какими-то буквами, вроде чек активный и склонен к саморазвитию, предложи ему
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Опрометчивое заявление. Завтра пэцю позовут а резидентуру вашингтона в Украине и ирке придеццо краснеть Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1851
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Ира будет краснеть? Она откраснела еще при Юще! Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3272
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Ира, от тебя один негатив.Ничего не понимаешь, ничего не знаешь, ничего не можешь
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а не в курсе - по двое можно заходить в кабинку?
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Скорее бы выборы и дать под зад этим корупционерам Порошенко Гройсман Яценюк и всему ихнему кодлу в Верховной Раде .
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хорошая попытка, г-н гриценко, но не выйдет Російських спостерігачів на наших президентських і парламентських виборах у жодних міжнародних місіях в Україні не буде, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4723
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Да он строил дома для офицеров, и повьшал им зарплатьі. Поменял портянки на носки для солдат.
Все за счет продажи имущества и военной техники ВСУ.
И, когда Россия напала на Украину, офицерьі в своих квартирах видели ето по телевизору.
А народ покупал аккумуляторьі к тем танкам, которьіе еще не успели продать.
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рассмешил!!! в 2006 любой комерс имел распечатку "залишкового майна" МО, с ценами по остаточному балансу. например административное задние в центре города миллионника, по цене 5000 тыс грн. любой мог найти на каком то заводе мобрезерв, откупить его за копейки, и перепродать в 1000 раз дороже. главное перечислить копейку в "фонд" МО, и занести в кабинет Грища 10%. лично принимал в этом участие.
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глядя на это недоразумение начинаешь понимать - таки у Юща даже сперма отравленой оказалась! Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3736
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А я вважаю, що після того, як росія поверне Крим та Донбас, вона повинна за власний рахунок відбудувати ці території і сплатити компенсацію усім постраждалим у цій клятій війні.
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13 февраля 2019
Рост экономики Украины побил российский рекорд.

https://lenta.ru/news/2019/02/13/urk_vs_rus/

Мокшу колбасит !!! Под 2000 (две тьісячи!!!) постов !
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Даже и знать не будете. У вас проходят через границу кто попало, потом через 4 года узнают что этот бандит разыскивается за тяжкие преступления в другой стране. Граждане другой страны. Потому что бабло решает все кроме одного.
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барыгоботы, напоминаю - я же ЗЕ-бот, согласно ваших недавних умозаключений

Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2387
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Согласен где ссылка на оф сайт, картинкам с Вконтактика и Однокласников не очень то верица
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Зрадофилы, хватит говно размазывать. Не будет ваших наблюдателей в Украине. Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4002
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Беня уже всё пронаблюдал, недавно по 1+1 заявили что Зеленский на первом месте, Порошенко на втором!! И Тимошенко на третьем!! Т.е задвинули старушку на третье не проходное место. Как бэ намекает что даже Беня списал свою ботоксную куклу в утиль, по ходу Беня решил ставить на клоуна, бабка отработанный материал.
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Брехуха - технический кандидат преЗе!рватива. Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4041
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Люляботы переживают кто же их Бахине помогать будет...вот вам и зрада.
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"Но я лично и все наши дипломаты приложили все усилия..."(с). Если быть скромней, то на выделенное жирненько- в принципе не стоило напирать. Но, скромность- это не о ней.
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Тебя, ПОДСТИЛКА, после выборов не буде во власти!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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