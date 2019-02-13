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 В Тернопольской области обрушился мост через реку Серет, - Нацполиция. ФОТО

В селе Лысовцы Залещицкого района Тернопольской области обрушился мост, который проходил через реку Серет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Тернопольской области обрушился мост через реку Серет, - Нацполиция 01

Чрезвычайная ситуация произошла 13 февраля около 15:00. Как сообщили в полиции, мост соединял Залещицкий и Борщевский районы Тернопольщины и находился в аварийном состоянии.

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На момент обвала моста на проезжей части транспорта не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3111602
 
 
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Слава Гройсману и Порошенко!.А там войны нет.В 20118 из запланированных 184 казарм для ВСУ не здано ни одной! Деньги разворованы!
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Зато бирюков купит новый Мерседес и отдохнет на Мальдивах.В соседнем номере с гавнокомандущим
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Ну это не так. Раз.
Если комерсы не рассчитали свои технические возможности на тендерах и потому срывают договорные сроки, присвоив деньги в т.ч., о чём идут судебные процессы, то ваш пост типичная манипуляция.
Тема закрыта.
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184казармы -манипуляции? А Главковерх-хто? Дворник?Или Кухарка? Так и живём ! ОтГорбенко к Гандзюк и военным морякам,Ореховым и Медовым СБУшно ГПУ шным белкам.Торговля на крови и напрочь Лукавый Роттердам +..Минские договорённости на условиях кремлёвского гнома?Великая Победа?
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истероидный бред!.. возьми вентилятор помощнее..
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Ты так пишешь как будто Порошенко подносил бетон, а Гройсман заливал жб плиты.
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На этом мостике? Ему лет и лет... этот мост еще брежнева наверно тырил
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Если в стране порядок ,Мосты не рушатся и СБУ не занимантся политическими убийствами внутри Украины и спасением кровавых рыгов!
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Як не Хрущ.
Упав міст, туди йому і дорога. НОВІ треба будувати. НОВІ дороги та мости.
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Кончено Слава...В первые за 25лет "злачинна влада" нашла деньги и начала масштабные ремонты дорог в Запорожье, даже трассу (ведущую в тупик) Запорожье-даунецк не забывают.
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Говорите Гнойсман все дороги отремонтировал? Ню-ню. Давайте срочно новость *а что там у кацапов*
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галасуйте за Церковну Мышь-тогда мосты не будут падать в два раза дольше и будет всем счастье! У Тернопільській області обвалився міст через річку Серет, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8077
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Чучело приедь в Запорожье и посмотри какие масштабы ремонта дорог произошли за последние 5 лет...Сидишь тут ню-нюкаешь.
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Ахтижбожечки! 50 років стояв міст і навіть ремонту не потребував, а прийшов Порошенко і міст зруйнувався. Злачиннавладапораха!
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напевно порошенко вночі опору підпиляв У Тернопільській області обвалився міст через річку Серет, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 594 А ще прогнозують потужну магнітну бурю-теж його рук справа! У Тернопільській області обвалився міст через річку Серет, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 594
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Так, а ще, напевне, тисячі інших мостів розхитав, бо до 2014-го у нас же не було аварійних мостів, і дороги всі були без ям, і небо було блакитніше...
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Так куда говорите пошли 140 миллиардов гривень налогов с бензина?
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Может и хорошо, что небольшой мост обвалился, теперь остальные проверят.
Ищите позитив во всём. 😊
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Выфсеврети!! Это в кацапии мосты рушатся, а в Украине такое невозможно, пока с нами наш сывочолый гетьман!! Сто пудов это фейк зрадофилов!!
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Ну так твои любимые кучмы-яныки рулили в Украине 25 лет распилили всю Украину,слили все что только можно под кацапов, а всрався Порох, что тебе ватному быдлоиду новых мостов не настроил за 4 года...
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Писец! Накрылись поставки леса за бугор! У Тернопільській області обвалився міст через річку Серет, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3798
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Главное что блок посты с оккупированной территорий были отстроены и дороги сделаны, а все остальное и так сойдет
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Ну, хоть без жертв. Могло ведь быть и хуже, если бы ночью- тавой.
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Потеплішало, потанув сніг на ділянках з порізаним лісом і потужний паводок зруйнував сполучення.
Як там Барна? Слава Порошенку? Барна сам з Тернополя. Каже, що віддати життя за Порошенка, для українця має бути - честь. Саме за Порошекна, не за Україну. За час правління якого було вирізано лісу більше, ніж за весь інший час Незалежності.
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Уже почти в Европе. Правда через забор перелезть осталось и штаны залатать. Зато Петро Бляхэр пафосно открыл новые мосты на дамбасе которые взорвали боевики. Видимо там важнее инфраструктура. А в Киеве и Тернополе рабы могут и вброд переходить реки и автострады.
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Зато перила в цвет флага.А Крымский **** не падает, хотя по прогнозам даже построен не должен быть.
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если находился в авариином состояние, то тот специалист, который дал такую оценку состоянию моста, был прав на все 100%.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Тернопольской области обрушился мост через реку Серет, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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