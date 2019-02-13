 В Тернопольской области обрушился мост через реку Серет, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чрезвычайная ситуация произошла 13 февраля около 15:00. Как сообщили в полиции, мост соединял Залещицкий и Борщевский районы Тернопольщины и находился в аварийном состоянии.
На момент обвала моста на проезжей части транспорта не было.
Если комерсы не рассчитали свои технические возможности на тендерах и потому срывают договорные сроки, присвоив деньги в т.ч., о чём идут судебные процессы, то ваш пост типичная манипуляция.
Тема закрыта.
Упав міст, туди йому і дорога. НОВІ треба будувати. НОВІ дороги та мости.
Ищите позитив во всём. 😊
Як там Барна? Слава Порошенку? Барна сам з Тернополя. Каже, що віддати життя за Порошенка, для українця має бути - честь. Саме за Порошекна, не за Україну. За час правління якого було вирізано лісу більше, ніж за весь інший час Незалежності.