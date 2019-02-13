 В Тернопольской области обрушился мост через реку Серет, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чрезвычайная ситуация произошла 13 февраля около 15:00. Как сообщили в полиции, мост соединял Залещицкий и Борщевский районы Тернопольщины и находился в аварийном состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитан на 10 тыс. машин, а не 100 тыс., - Патон рассказал о состоянии знаменитого киевского моста

На момент обвала моста на проезжей части транспорта не было.