 16 февраля 2015 г. под Дебальцево погибли капитан 3-го полка спецназа Юрий Бутусов, сержант Виталий Федитник и военкор Дмитрий Лабуткин. Двое воинов – Сергей Глондарь и Александр Кореньков до сих пор в плену

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

14 февраля 2015 г. четыре группы 3-го полка спецназа были переброшены в сектор "С" и получили задачу - сопровождение колонн снабжения из Луганского в Дебальцево. Спецназ имел только личное стрелковое оружие, группам придали один бронетранспортер из другой части. Дорога на Дебальцево в районе Логвиново простреливалась противником, включая танки, и проводка колонн такими слабыми силами на открытой местности, выполняя задачи бронетанковых подразделений, казалась сумасшедшим риском. Две группы отказались охранять колонны и вернулись в Кировоград.

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Командир группы, капитан Юрий Бутусов успешно провел несколько рейсов, сопровождая колонны снабжения в Дебальцево. И 16 февраля повел другую колонну назад - с ранеными и с телами погибших из Дебальцево. Колонна попала в засаду на выезде из Дебальцево в районе Новогригорьевки. Его БТР был подбит, Юра продолжал командовать, но получил серьезное ранение. Он крикнул своим товарищам - "Ребята, вы самые лучшие, я вас люблю!" Он вывалился из БТРа, однако далеко отползти не получилось. На видео, которое сняли российские боевики, Юра лежал с гранатой, зажатой в руке.

В том бою погибли старший сержант 3-го полка спецназа Виталий Федитник и военный журналист капитан-лейтенант Дмитрий Лабуткин.

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Несколько раненных спецназовцев были захвачены боевиками. Некоторых удалось вернуть – радиста Василия Беленя, Вадима Довгорука, который потерял две ноги и руку. Двое украинских воинов – Александр Кореньков и Сергей Глондарь четвертый год находятся в плену у террористов.

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"Ровно четыре года назад при сопровождении колонны с ранеными в бою с российскими наемниками пали смертью храбрых капитан 3-го полка спецназ Юрий Бутусов, военный журналист капитан-лейтенант Дмитрий Лабуткин, сержант Виталий Федитник. Сергей Глондар и Александр Кориньков попали в плен... Вадиму Довгоруку взрывом гранаты оторвало руку, Юра умер на его глазах. Более трех суток Вадим пролежал на морозе, у него были ампутированы ноги. Сейчас Вадим женился, 24 декабря 2018-го у него родилась дочь. Сегодня день памяти его погибших друзей... Сергей и Александр остаются в плену до сих пор, ровно четыре года, враг срывает обмен пленными, четыре года их семьи борются за их освобождение... Мы помним", - написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.