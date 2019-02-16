 16 февраля 2015 г. под Дебальцево погибли капитан 3-го полка спецназа Юрий Бутусов, сержант Виталий Федитник и военкор Дмитрий Лабуткин. Двое воинов – Сергей Глондарь и Александр Кореньков до сих пор в плену

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
14 февраля 2015 г. четыре группы 3-го полка спецназа были переброшены в сектор "С" и получили задачу - сопровождение колонн снабжения из Луганского в Дебальцево. Спецназ имел только личное стрелковое оружие, группам придали один бронетранспортер из другой части. Дорога на Дебальцево в районе Логвиново простреливалась противником, включая танки, и проводка колонн такими слабыми силами на открытой местности, выполняя задачи бронетанковых подразделений, казалась сумасшедшим риском. Две группы отказались охранять колонны и вернулись в Кировоград.
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Командир группы, капитан Юрий Бутусов успешно провел несколько рейсов, сопровождая колонны снабжения в Дебальцево. И 16 февраля повел другую колонну назад - с ранеными и с телами погибших из Дебальцево. Колонна попала в засаду на выезде из Дебальцево в районе Новогригорьевки. Его БТР был подбит, Юра продолжал командовать, но получил серьезное ранение. Он крикнул своим товарищам - "Ребята, вы самые лучшие, я вас люблю!" Он вывалился из БТРа, однако далеко отползти не получилось. На видео, которое сняли российские боевики, Юра лежал с гранатой, зажатой в руке.
В том бою погибли старший сержант 3-го полка спецназа Виталий Федитник и военный журналист капитан-лейтенант Дмитрий Лабуткин.
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Несколько раненных спецназовцев были захвачены боевиками. Некоторых удалось вернуть – радиста Василия Беленя, Вадима Довгорука, который потерял две ноги и руку. Двое украинских воинов – Александр Кореньков и Сергей Глондарь четвертый год находятся в плену у террористов.
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"Ровно четыре года назад при сопровождении колонны с ранеными в бою с российскими наемниками пали смертью храбрых капитан 3-го полка спецназ Юрий Бутусов, военный журналист капитан-лейтенант Дмитрий Лабуткин, сержант Виталий Федитник. Сергей Глондар и Александр Кориньков попали в плен... Вадиму Довгоруку взрывом гранаты оторвало руку, Юра умер на его глазах. Более трех суток Вадим пролежал на морозе, у него были ампутированы ноги. Сейчас Вадим женился, 24 декабря 2018-го у него родилась дочь. Сегодня день памяти его погибших друзей... Сергей и Александр остаются в плену до сих пор, ровно четыре года, враг срывает обмен пленными, четыре года их семьи борются за их освобождение... Мы помним", - написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Царство Небесне..
Слава Нації!
Чекаємо на них вдома.
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Вічна пам'ять всім, хто не пошкодував свого життя заради України.
Вічна слава..
Вклоняюсь вам, Герої..
Я нікому нічого не буду вже радити та закликати, як Сергій Притула, схаменутися, бо це нічого не дасть і приводить до протилежного, скоро і його вже змішають з лайном як і Ірму Вітовську, яка "нє імєла права поддєржать одного із кандидатів". Раз люди забажали "нові обличчя" та "народовладдя", то вони його отримають.
Проект Коломойського "Вася Голобородько - прастой учітєль стал прізідєнтом", запущений майже 4 роки тому, успішно йде до фінішу, а далі чекаємо від нинішніх фанів одного ЗЕленого "героя Майдану та патріота", вже несподіваних "сюрпрайзів" саме для них, але то вже буде пізно… для всіх.
І останнє. Не думайте, що провина на 100% лягає тільки на тих медіашлюх, які працюють від різних олігархічних кланів, за наслідки їхньої діяльності, які ведуть до хаосу в Україні. Справа в тому, що перші, хто почав просувати тезу "треба воювати за країну, а держава хай розвалиться", були ті, хто називає себе незалежними ЗМІ. Вперше я це почув на одному з подібних каналів ще влітку 2016-го, а потім ця теза стала активно поширюватися серед суспільства, в першу чергу, серед активістів, волонтерів, добровольців і воїнів АТО.
На цьому все!
сколько же пришлось вытерпеть нашим в том рашеском аду...
как же долго...изо дня в день... ждут их семьи... теряя надежду увидеть...
будь проклят тот, кто никак не нажрется человеческого горя, крови и смертей!!!
Вічна ганьба!
«Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная» А. Толстой.
.«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения»
- Ф. Достоевский
«Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев»
- М. Булгаков
«Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость»
- М. Горький
«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства»
- Н. Аксаков
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете»
- И. Тургенев
«Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально… готовый в любой момент угнетать все и вся»
- И. Шмелев
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли»
- А. С. Пушкин
«Народ - самоед»
- Л. Андреев
«Если бы перед моим рождением господь бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…»
- Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости.
Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает»
- Николай Гоголь
«Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести, и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость»
- А.П. Чехов
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме, и при этом желает потопить в нем весь мир..."
- Ильин, русский философ.
«Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве»
- Иван Тургенев
«Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют»
- Михаил Салтыков-Щедрин
«Если кто-то начал говорить о патриотизме и любви к родине - значит, проворовался совсем».
- Михаил Салтыков-Щедрин
«Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли.
Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить.
Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания»
- Михаил Салтыков-Щедрин.
«Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой»
- Василий Шукшин.
Я знаю: ты обладаешь пытливым умом!
Проверишь всё сам, расскажешь потом!
И не называй себя богоносцем с попом!
Лучше покайся и в землю вдарься лбом!