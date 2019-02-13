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 Правительство разрешило Супрун частично исполнять обязанности министра, - Минздрав

Кабинет министров Украины 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий Министра как члена правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Минздрава, это распоряжение является консолидированным решением правительства, позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приятно удивлен, что депутаты из других фракций используют мои документы", - оппоблоковец Долженков о скандале с Мосийчуком

"Этот исключительный шаг Кабинета министров Украины является ответом на то, что работа МЗ Украины была заблокирована решением Окружного административного суда г. Киева.

Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинца, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время", - отмечают в министерстве.

В то же время, Окружной административный суд Киева до сих пор не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым было запрещено Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. 11 февраля судья сообщил, что ему требуется дополнительное время для принятия решения, потому что многие документы.

Также читайте: Супрун не может участвовать в заседаниях Кабмина и определять стратегический план МОЗ. Других ограничений нет, - судья-спикер Окружного административного суда Киева Санин

Кроме того, на пятницу, 15 февраля, назначено рассмотрение иска народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у доктора Ульяны Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Заседание состоится в 14:50 в Окружном административном суде Киева.

Правительство разрешило Супрун частично исполнять обязанности министра, - Минздрав 01

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Читайте также: Решение суда по Супрун ожидается сегодня, но это не гарантия, - судья-спикер Окружного административного суда Киева Санин

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

Источник: https://censor.net.ua/n3111600
 
 
 Топ комментарии
 
,,Без одного Гриця 1 вода не освятиться,, Оказывается без Супрунши все больные умрут.
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Гройс признает понятие частично беременна Правительство разрешило Супрун частично исполнять обязанности министра, - Минздрав - Цензор.НЕТ 669
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,,Без одного Гриця 1 вода не освятиться,, Оказывается без Супрунши все больные умрут.
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Гройс признает понятие частично беременна Правительство разрешило Супрун частично исполнять обязанности министра, - Минздрав - Цензор.НЕТ 669
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Отличная новость! У нас теперь правительство - выше Суда, может "разрешить" Супрун немножко не выполнять решение своего реформированного Суда (помним про 144 рішучих!?) и даже немножко плевать на Конституцию Украины!
Ай да правитель, Гройсман, какой маладэц! Ай, умница! Законодатель и правитель от бога!
Вова страной на рынке научился управлять так, как не снилось ни конгрессменам США, ни английской Королеве! Не хвалите!

Уряд дозволив Супрун частково виконувати обов'язки міністра, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2137

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Пусть тогда Мосийчук выходит и работает вместо неё
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Незаменимых у нас нет. Любая санитарка может руководить Минздравом.
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быстрее б апрель, может этот цирк закончится...
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Не закончится, там впереди парламентские, так что поп-корна много ещё жрать придётся. 😉
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Исполниткльная власть разрешила гибридную ответственность, с достоинством положив на решение власти судебной.
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Будьте хитрыми как лисы, но в праведности своей! (ап. Павел)
Необходимость, к примеру, отправки смертельно больных взрослых и детей заблокированная другого рода хитрецами, считаете не праведным делом?
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Как уже оказалось НИКТО ЕЙ ЭТОГО НЕЗАПРЕЩАЛ.
читай ,,разъяснение" суда.
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спасибо, но мы тут уже обсудили что к чему.
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Банда болт ложила на решение суда,ну так на то она и банда.
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таких дуреп "лікарів" як Супрун у нас в Україні своїх хоч греблю гати, навіщо було призначати цю з Америки
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а вся суть в чём? в том что она гражданка другово государства или что то другое? мне не понятна сама проблема.
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Медична мафія тягне час щоб у вакцин вийшов термін придатності.
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Непотопляема. Что и следовало ожидать. Ведьмы- они такие.
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вот не знал что у Мосийчука и Богомолец столько бастардов
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павлины судебная реформа, говоришь? хе-хе..
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Такая вот она какая, судова рехформа - суровая и беспощадная,но типа справедливая! Всей страной почти разруливаем решение судьи.и ладно бы, наехали на Супрун по делу - эпидемия какая, развал отрасли и т.д., ан нет, гражданство не сменила. Да у нас таких, двойных-тройных граждан во власти полно, и ичего. И парадокс, назначиьь ее министром должна та сама Зрада, чьи депутаты на нее же и наезжают. Да, а шляшковцы таки пи-ры, без вариантов. Не путать с геями.
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перестанут ли они нас удивлять в эти полтора месяца... или таки нет?
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Народ,Гройсманы издали указ ,по которому вы будете платить за все потре водоканалов и не важно чтио у вас дома стоит счётчик .Эти твари Гройсманы уже и Януковича с Кучмой вместе перещеголяли по цинизму и воровству .
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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,,исполнять частично".....
ЭТО КАК?????? НА ПОЛ ШИШЕЧКИ ???????? 😉
ЭТА ВЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ СМЕШНЕЕ КОМИКОВ. 😂😅😂
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ОТНЫНЕ КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ЧАСТИЧНО - НА ПОЛ ШИШКИ. 😂😅😂
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Частично исполняющая обязанность исполняющего обязанность министра здравоохранения ... как-то так)?
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Судья вимагає більший гонарар від мафії--тому і невиносить рішення, а шахрай мосійчук вніс в свій прайс розцінку за судовий позов, адже в його прайсі була плата тільки за депутатський запит і звернення. Мерзота і вся РП,разом з придурком ляшко. яка обслуговує олігархів коломойського, ахметова .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПравительство разрешило Супрун частично исполнять обязанности министра, - Минздрав
 
 
 
 
 
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