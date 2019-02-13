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 В 2019 году ВМС Украины пополнят 1 артиллерийский и два десантных катера, - Генштаб

Один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера будут приняты в состав Военно-морских сил ВСУ в течение 2019 года.

Об этом сообщил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ Вячеслав Демьяненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В состав Военно-морских сил приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров", - сообщил Демьяненко на брифинге "Итоги реформирования ВСУ".

Смотрите: В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

По словам Демьяненко, продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", который будет оснащен ракетным комплексом "Нептун".

"США передали в ВМС ВСУ два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря", - рассказал представитель Генштаба.

Также читайте: Экипажи катеров типа Island завершили второй этап подготовки, - ВМС

Источник: https://censor.net.ua/n3111599
 
   
 Топ комментарии
 
Пора уже адмиралами делать Косюка и Ахметова. Ихние первый и второй флот из яхт в разы больший чем украинский.
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Хорошо бы до етого времени освободить пленных наших моряков. Они знают что с етими кораблями нужно делать
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Вчера буквально наткнулся на фото примерно такого завода в кацапско-дальневосточной тму-таракане. Вот хотя бы так должна выглядеть верфь, хотя бы покрашены ступеньки. Но вероятно вся краска ушла на шоколадки.
В 2019 году ВМС Украины пополнят 1 артиллерийский и два десантных катера, - Генштаб - Цензор.НЕТ 944
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а толку с них? мы никому не отвечаем...
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Vsevolod Marchenko та denis dmitrienko - вашу думку псів не митих, ніхто не питає. Марш до буди В 2019 году ВМС Украины пополнят 1 артиллерийский и два десантных катера, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5919
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Хорошо бы до етого времени освободить пленных наших моряков. Они знают что с етими кораблями нужно делать
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В 2019 году ВМС Украины пополнят 1 артиллерийский и два десантных катера, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2098

Героически сдать?
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Лео, моряков нетрожь!!! Они получили приказ и выполнили его. Именно героически, запросто могли погибнуть. И сейчас им не сладко, но держатся. А рашу за них чмырят по-полной! Так что там все не та просто, с теми катерами.
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они героически сдались в плен, без боя! это приказ был такой?
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Ну такие как ты в нете бы всех порвали...Чего не на фронте диванный?
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Тебе то что,белорашевец?Иди готовься кацапов встречать,с цветами и стопарем
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Не пали галоши так лычь махорочный....белараша только козломордые как ты пишут.
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Семен Семенов 648b4ba6 - какой нахрен приказ - сдаться самим и сдать технику без единого выстрела?

Если был такой приказ, то это преступный приказ, который они не должны были выполнять...
Могли погибнуть?
Могли - но в военные офицеры флота их никто не тянул насильно...
Это работа у них такая, - подразумевает риск погибнуть...

Героически сдались!!!
Героически сидят!!!

Это все деморализует и общество и страну...
Блин....
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Чем дольше они сидят у кацев, тем больше ситуация напоминает Гадю Савченко. У горе-патриотов память как у рыбок, а героически воюют они только задом на диване.
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Я реальность объективно оцениваю. А Вам, любезный, смотрю по факту и возразить то нечего?
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А ты хотел, что бы погибли? Военный получает приказ, выполняет без базара точно и в срок. Все остальное - ****-ж, в основном далеуих от армии личностей. И потом ни ты, ни я не знаем, что именно им приказали. Но подозреваю, они выпрлнили именно то, что им и приказывали. И сейчас вопрос один -их скорейшее возвращение. Тогда, кстати, многое и узнаем.
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офигенный приказ! Просрать катера и воинов под пули подставить!.ты Бога благодари, что никто из них не погиб!
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Сомневаюсь я, однако! Если с артиллерийскими всё более или менее понятно, то что делать с десантными? Есть такая уверенность, что и сам Комфлота не знает. И в принципе- никто не знает.
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Ком чего? Какого флота? Невидимого? На десантный корабль посадит шлюх, свои семьи, пожитки, и свалит на Рашку.
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Один наш обычный Украинский буксир и Турецкий скотовоз "Ашот" - этого достаточно что б весь ************** ЧФ обосрался. ИМХО
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Возникнут сложности. Он не в курсе элементарной прокладки курса, на морской навигационной карте.
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По смартфону GPS сориентируются. В случай чего бабы покажут куда плыть.
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Алексей Носов d8330900 - да ты не ссцы. Ты со своими семейными шлюхами на расею не успеешь здрыснуть. У 2019 ВМС України поповнять 1 артилерійський і два десантні катери, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6138
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Прав ты, Андрей! Раша недавно хотела втюхать свои десантные катера кому-то, кажись в Азию, те подумали "а оно нам надо" и отказались.
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Один буксир, без єдиного пострілу, поставив раком черножопоморский кацапский флот. Для духа зброя не має великого значеня.
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Да??? Надо же! Это актуально для наших с вами диванов, на которых мы гордо и духовито восседаем. А реальность показывает иные результаты.
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вот из-за таких дурачков диванных-военов что в штабах штаны просиживают, моряки у кацев сидят. ну давай, заводи диван, ставь раком флот паРашки, да моряков освободи.
.
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Мало, но больше не потянут. "Кузня на Рыбальском" оставляет гнетущее впечатление. Можно "Терминатора" снимать или "Безумный Макс". Три катера в год уже неплохо.
В 2019 году ВМС Украины пополнят 1 артиллерийский и два десантных катера, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3208
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Михаил Кравченко 090f4ef4 - на твой век достаточно, что б перемолотить в фарш свинорусов В 2019 году ВМС Украины пополнят 1 артиллерийский и два десантных катера, - Генштаб - Цензор.НЕТ 393
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Вчера буквально наткнулся на фото примерно такого завода в кацапско-дальневосточной тму-таракане. Вот хотя бы так должна выглядеть верфь, хотя бы покрашены ступеньки. Но вероятно вся краска ушла на шоколадки.

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что ты шоколадным пытаешься доказать ? что может построить бывшая петина (ленинская ) кузня? петя склады взрывал быстрее и катера сдавал кацапам вдвое больше чем строилось.
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Это Порох армию развалил ,что воевать нечем было в 2014???)) к чему ты это плетёшь....
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А щас типо есть чем? ни одного самолета и вертолета нового в ВВС не поставили, танки - только свежепокрашеный металолом. Даже на бронеавтомобили умудряются движки ЯМЗ ставить!
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Кот Баюн d4bd94a9 - новые самолеты свинорусов. Хер александрова

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А чего тогда лаптеногие бздят дальше идти ? ДАП под носом 242!!!!! дня взять не могли.-Героям Слава.Сейчас они только отсосать могут на суше.А на воде дураком надо быть,чтобы не понимать,что у Украины шансов изначально не было.
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С каких пор Google стал свинорусским ресурсом?
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Ссылка введет только на свиноруские ресурсы У 2019 ВМС України поповнять 1 артилерійський і два десантні катери, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7022
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ну а ты выше свиносруским блохолетом тычешь. Что не так-то?
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Вот оно свинорукскае величие. "Курск", ***** У 2019 ВМС України поповнять 1 артилерійський і два десантні катери, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4849

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этот Мышабрат тебе ответит...? - даже интересно...)
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ты кузю покажи лаптеногий лучше ) ступеньки тут свои рекламируешь...
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"Кузю" показать - всё равно что вспомнить про мощнейшие в прошлом верфи Николаева, на которых его создали, а это слишком грустно. Лучше уж про три катера.
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Михаил Кравченко 090f4ef4 - я тебе могу своего "паренька" показать. Есть желание ?. Он также в прошлом был одним из мощнейшим на своей верфи У 2019 ВМС України поповнять 1 артилерійський і два десантні катери, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4297
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то что на рассею каждая иновация и модернизация начинается покраской старого, это не только во верьфях но и в модернизацие продукции - чем ты нас хотел удивить?
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Я Вас ни чем не хотел удивлять. Но раз уж зашёл разговор, там не только краска, но как Вы видите, и что-то типа корвета стоит водоизмещением в районе 100 петиных катеров.
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Михаил Кравченко 090f4ef4 - небе 11,80 не заплатили. Пруф давай, а не ссылку на свиноруские говноресурсы У 2019 ВМС України поповнять 1 артилерійський і два десантні катери, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5163
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ну да что то типа сваренного носа какого та ******* и всё на всё срусию - стыдобище а не вяличие, кстати и тот ещё не покрашен, значит не модернозивон.
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Ба!!! Знакомые все лица) расеянин) Все рекламируешь свою рашку?) Так ведь ты называешь свою страну, кажись? У 2019 ВМС України поповнять 1 артилерійський і два десантні катери, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8363
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Пора уже адмиралами делать Косюка и Ахметова. Ихние первый и второй флот из яхт в разы больший чем украинский.
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Будет что суперхвельдмаршалу кацапам дарить.Если экипажи найдет,желающие посидеть в тюрьме на гнилоРашке
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На николаевских верфях,таких за месяц можно сотню наштамповать.
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Алекс Охара - а ты думаешь не штампуют. Или ГШ должен всенародно отчитываться ?
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Сейчас выйду на балкон гляну, У 2019 ВМС України поповнять 1 артилерійський і два десантні катери, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1300вчера точно не штамповали . У 2019 ВМС України поповнять 1 артилерійський і два десантні катери, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1987
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Это все херня ! На "богданах" будут ходить , с карамелькой от Рошена за щекой . На надувных матрасах , от Ахметова.
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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