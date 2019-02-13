EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  6140  54
Все про:депортация (297) УПЦ МП (938) Десятинная церковь (40)

 Священника УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно построенной церкви на Старокиевской горе, не впустили в Украину и готовят депортацию

Священника УПЦ МП Гедеона Харона, который является настоятелем самочинно построенной на Старокиевской горе церкви, в аэропорту Борисполь задержали пограничники и готовят его депортацию.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке священника заявил его помощник протодьякон Антоний. 

Смотрите на Цензор.НЕТ - Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші". ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священники из нелегальной часовни на Старокиевской горе обвиняют в поджоге язычников и оценивают ущерб в миллион

25 января 2018 года полиция получила сообщение о попытке поджога самостроя УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве. В связи с инцидентом Шевченковский районный суд отправил в СИЗО на два месяца архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Прокуратура просила взять их под домашний арест.

В субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП в поддержку арестованных архитекторов.

5 февраля Апелляционный суд города Киева выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов.

Источник: https://censor.net.ua/n3111596
 
   
 Топ комментарии
 
Это тот самый Харон, перевозчик через Стикс? Для которого греки монету в рот мертвецам вкладывали? Пусть дохлых кацапов на пароме через Керченский пролив катает.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это тот самый Харон, перевозчик через Стикс? Для которого греки монету в рот мертвецам вкладывали? Пусть дохлых кацапов на пароме через Керченский пролив катает.
 показать весь комментарий
 
 
Якось дивно що у стількох людей одна асоціація цього прізвища?
Може цей "ге де он" релігії "попутав"! Священика УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно збудованої церкви на Старокиївській горі, не впустили в Україну і готують депортацію - Цензор.НЕТ 5257
 показать весь комментарий
 
 
Не хамите люди этому вечному работнику-перевозчику. Некоторым он пригодится.
Интереснее КУДА именно он возит души! ?
В Средние века тартаром стали называть наиболее заброшенные и удалённые уголки земли.
Тартар - царство смерти, , что находится на Севере и богато на подземные богатства, недра.
Ассоциации какие?
 показать весь комментарий
 
Да не попутав він релігії. Підшайтанник рпц секти московітських старовєрів. Священика УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно збудованої церкви на Старокиївській горі, не впустили в Україну і готують депортацію - Цензор.НЕТ 5568
 показать весь комментарий
 
 
Ой, горе-то како! Не пустили батюшку, мать его ети)
 показать весь комментарий
 
 
Харона, настоятеля незаконно построенной церкви на Старокиевской горе, не впустили в Украину и готовят депортацию

====================================
Зачєм діпортацию? а возлє тєрмінала на клумбє вєчєром низзя прікопать по-тіхому? Священика УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно збудованої церкви на Старокиївській горі, не впустили в Україну і готують депортацію - Цензор.НЕТ 2218
 показать весь комментарий
 
На секунду представила.Приезжает священник УПЦ в рАссЕю и строит себе церковь,без каких либо разрешительных документов...Ой!Чего это я?Остановимся на приезжает священниц УПЦ в рАссЕю...Где он?Кто нибудь видел куда он делся?
 показать весь комментарий
 
 
Воно в Магадані служити "рускаму миру" набагато приємніше. Шо нє?
 показать весь комментарий
 
 
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ЗА ПАРЕБРИКАМ:
Драка с поножовщиной произошла в детском саду Петербурга. Одна из матерей набросилась на другую из-за того, что ее удалили из чата детсадовской группы в одном из мессенджеров.

Как рассказала пострадавшая в интервью изданию «78.ру», напавшая на нее женщина приехала из Донецка - ее удалили из группы, потому что она стала выпрашивать деньги у других участников. Врачи насчитали у потерпевшей 8 ножевых ранений головы. По информации журналистов, пока уголовное дело о нападении не заведено.
https://echo.msk.ru/news/2370547-echo.html
 показать весь комментарий
 
 
Ось він "всеперемагаючий" розум Йододефіцит!
 показать весь комментарий
 
Да не называйте уже ради Бога московских чекистов священниками. Задрали уже работать на кремлевскую пропаганду.
 показать весь комментарий
 
 
Молимся, что бы Харона отправили в Ад)
 показать весь комментарий
 
 
Гедеон Харон... пипец погонялово. Недоделанный древнегреческий жрец...
 показать весь комментарий
 
 
Бери выше!
Харон - перевозит души мертвых через подземную реку Стикс в царство мертвых.

 показать весь комментарий
 
 
Пусть тогда в кремле займется делом. Там уже давно нужні перевозчики.
 показать весь комментарий
 
 
с чемоданом до киевского вокзала так и не доехал. остался на росии
Священника УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно построенной церкви на Старокиевской горе, не впустили в Украину и готовят депортацию - Цензор.НЕТ 7210
 показать весь комментарий
 
 
Криминальный блокбастер с элементами порно 😀
Прошла неделя после задержания крупной партии кокаина в Кабо-Верде, как помощник Х@йла, Владислав Сурков, написал статью под названием "Долгое государство Писюна", пытаясь подбодрить товарищей.
Неадекват рассказал, как Московия "вмешивается в мозг" Запада, и описал будущее страны.
Послушным приматам обещают выдать деревянные игрушки в виде чебурнета, который, с марта начнут применять, крупные мобильные операторы лепрозория, также послушным будут разрешены вольные прогулки в периметре лепрозория, а всем не согласным выдадут алюминиевые тарелки с ложками и поставят в стойло.
Страна летит во влагалище, у штурвала е@анутые, полет нормальный.
Шансов нет! И это прекрасно 👍👍👍
 показать весь комментарий
 
 
Мне его отчество понравились: Самуилович. Епископ Гедеон - в миру Юрий Самуилович Харон. О, как! У меня сейчас ганский практикант-негритенок на борту работает. Так вот его зовут Самуэль. Чуть не списали чудика! Он наладил бизнес: поставку виски на борт. Таки оказался Самуилом.
 показать весь комментарий
 
 
Це тому, що ви не українець, хоча прізвище у вас українське. Поцікавтесь, хто такий Самійло Кішка (Самуил Кошка).
Дело в том, что Украина на пол тьісячи лет раньше Московии приняла христианство и библейские имена, которьіе батюшка давал младенцам, воспринимались как библейские, а не еврейские.
 показать весь комментарий
 
 
Так "не пустили" или "готовят депортацию"? Невозможно депортировать того, кто не въехал.
 показать весь комментарий
 
 
Процедура "непропуска" все равно предполагает прохождение погранконтроля. Просто гражданин иностранного государства задерживается в спецзоне для отправки обратно. Имел "счастье" в Израиле быть задержанным на час в такой комнате. Но в страну таки пустили.
 показать весь комментарий
 
 
Сидить в транзитній зоні, бухає з дюті-фрі! Священика УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно збудованої церкви на Старокиївській горі, не впустили в Україну і готують депортацію - Цензор.НЕТ 6757
 показать весь комментарий
 
 
А тим часом, з 15 грудня 2018р по сьогодні до ПЦУ перейшло 304 парафії.
При чому, якщо за 15 днів грудня перейшло 34, то за 13 днів Лютого - 116.
 показать весь комментарий
 
 
Так ето Цензор принимает посильное участие в попьітке перетащить Харона в Украину?
Или просто как новость?
Тут или, крестик, или стринги.
 показать весь комментарий
 
У них на параше все имена липовые Священика УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно збудованої церкви на Старокиївській горі, не впустили в Україну і готують депортацію - Цензор.НЕТ 2391.
Вячеслав Сурков он же Дудаев Асламбек Андарбекович Священика УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно збудованої церкви на Старокиївській горі, не впустили в Україну і готують депортацію - Цензор.НЕТ 8014.
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже Онуфрия и Новинского на парашу катапультируют?
Священика УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно збудованої церкви на Старокиївській горі, не впустили в Україну і готують депортацію - Цензор.НЕТ 2574
 показать весь комментарий
 
 
У него видимо есть российское гражданство.
Вот что говорит Википедия:
1979 по 1982 год проходил срочную службу в рядах Советской армии. После демобилизации нёс послушание псаломщика-пономаря в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе Луганска.
Затем перешёл в клир Курской епархии, где стал келейником архиепископа Курского Ювеналия (Тарасова).
7 октября 1987 года архиепископом Ювеналием (Тарасовым) был пострижен в монашество с наречением имени в честь пророка Гедеона, а 8 октября того же года Сергиево-Казанском кафедральном соборе города Курска тем же архиепископом был рукоположен в сан иеродиакона.
С 1988 года, по приглашению архиепископа Омского Феодосия (Процюка), стал клириком кафедрального собора в честь Знамения Пресвятой Богородицы Тюменской епархии.
В 1989 году владыкой Феодосием был рукоположен в сан иеромонаха и назначен наместником возрождаемого Знаменского Абалакского монастыря, а также настоятелем Тюменского храма в честь всех святых.
С 1989 года наместник Знаменского Абалакского мужского монастыря города Тобольск, а также храма в честь Всех святых города Тюмень. ит. д
Так что в РФ и депортирут.))
 показать весь комментарий
 
Ну нарешті . Копенвсракен московського попа з України . Продажна нечисть .
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора гундяевских сектантов гнать из Украины
 показать весь комментарий
 
 
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
 показать весь комментарий
 
Ты троль пригожинский и сюда срать приперся? Узнаю тебя по стилю, говнюк, тут тебе не там - в бан падлюку.
 показать весь комментарий
 
Харон. нет чтоб простую русскую фамилию взять, петров, баширов там...как нормальные люди
 показать весь комментарий
 
В Украине своих сатанистов девать не куда, а тут еще с орды едут - к гундяю их.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСвященника УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно построенной церкви на Старокиевской горе, не впустили в Украину и готовят депортацию
 
 
 
 
 
 вверх