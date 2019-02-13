 Священника УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно построенной церкви на Старокиевской горе, не впустили в Украину и готовят депортацию

Как передает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке священника заявил его помощник протодьякон Антоний.

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25 января 2018 года полиция получила сообщение о попытке поджога самостроя УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве. В связи с инцидентом Шевченковский районный суд отправил в СИЗО на два месяца архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Прокуратура просила взять их под домашний арест.

В субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП в поддержку арестованных архитекторов.

5 февраля Апелляционный суд города Киева выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов.