 Священника УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно построенной церкви на Старокиевской горе, не впустили в Украину и готовят депортацию

Как передает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке священника заявил его помощник протодьякон Антоний.
Смотрите на Цензор.НЕТ - Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші". ВИДЕО
25 января 2018 года полиция получила сообщение о попытке поджога самостроя УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве. В связи с инцидентом Шевченковский районный суд отправил в СИЗО на два месяца архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Прокуратура просила взять их под домашний арест.
В субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП в поддержку арестованных архитекторов.
5 февраля Апелляционный суд города Киева выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов.
Може цей "ге де он" релігії "попутав"!
Интереснее КУДА именно он возит души! ?
В Средние века тартаром стали называть наиболее заброшенные и удалённые уголки земли.
Тартар - царство смерти, , что находится на Севере и богато на подземные богатства, недра.
Ассоциации какие?
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Зачєм діпортацию? а возлє тєрмінала на клумбє вєчєром низзя прікопать по-тіхому?
Драка с поножовщиной произошла в детском саду Петербурга. Одна из матерей набросилась на другую из-за того, что ее удалили из чата детсадовской группы в одном из мессенджеров.
Как рассказала пострадавшая в интервью изданию «78.ру», напавшая на нее женщина приехала из Донецка - ее удалили из группы, потому что она стала выпрашивать деньги у других участников. Врачи насчитали у потерпевшей 8 ножевых ранений головы. По информации журналистов, пока уголовное дело о нападении не заведено.
https://echo.msk.ru/news/2370547-echo.html
Харон - перевозит души мертвых через подземную реку Стикс в царство мертвых.
Прошла неделя после задержания крупной партии кокаина в Кабо-Верде, как помощник Х@йла, Владислав Сурков, написал статью под названием "Долгое государство Писюна", пытаясь подбодрить товарищей.
Неадекват рассказал, как Московия "вмешивается в мозг" Запада, и описал будущее страны.
Послушным приматам обещают выдать деревянные игрушки в виде чебурнета, который, с марта начнут применять, крупные мобильные операторы лепрозория, также послушным будут разрешены вольные прогулки в периметре лепрозория, а всем не согласным выдадут алюминиевые тарелки с ложками и поставят в стойло.
Страна летит во влагалище, у штурвала е@анутые, полет нормальный.
Шансов нет! И это прекрасно 👍👍👍
Дело в том, что Украина на пол тьісячи лет раньше Московии приняла христианство и библейские имена, которьіе батюшка давал младенцам, воспринимались как библейские, а не еврейские.
...
При чому, якщо за 15 днів грудня перейшло 34, то за 13 днів Лютого - 116.
Или просто как новость?
Тут или, крестик, или стринги.
Вячеслав Сурков он же Дудаев Асламбек Андарбекович .
Вот что говорит Википедия:
1979 по 1982 год проходил срочную службу в рядах Советской армии. После демобилизации нёс послушание псаломщика-пономаря в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе Луганска.
Затем перешёл в клир Курской епархии, где стал келейником архиепископа Курского Ювеналия (Тарасова).
7 октября 1987 года архиепископом Ювеналием (Тарасовым) был пострижен в монашество с наречением имени в честь пророка Гедеона, а 8 октября того же года Сергиево-Казанском кафедральном соборе города Курска тем же архиепископом был рукоположен в сан иеродиакона.
С 1988 года, по приглашению архиепископа Омского Феодосия (Процюка), стал клириком кафедрального собора в честь Знамения Пресвятой Богородицы Тюменской епархии.
В 1989 году владыкой Феодосием был рукоположен в сан иеромонаха и назначен наместником возрождаемого Знаменского Абалакского монастыря, а также настоятелем Тюменского храма в честь всех святых.
С 1989 года наместник Знаменского Абалакского мужского монастыря города Тобольск, а также храма в честь Всех святых города Тюмень. ит. д
Так что в РФ и депортирут.))
Первый нах...