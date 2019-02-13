 Мемориальная доска в память о Военной миссии УНР открыта в Варшаве, - Климкин. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.
"В Варшаве мы совместно с польскими друзьями открыли мемориальную доску на доме, в котором в 1919-20 гг. находилась Военная миссия УНР. Украинские и польские воины совместно защищали Варшаву и освобождали Киев. Боевое братство - наиболее прочно", - написал Климкин.
Министр отметил, что в отношениях Украины и Польши "нет никаких проблем, однако есть много эмоций, связанные с восприятием общей истории".
"Решение Конституционного суда Польши и наши действия создали нам позитивную динамику. Теперь не должны ждать друг от друга практических шагов наподобие "ты мне, а я тебе", а искренне двигаться друг навстречу другу. В том числе, в отношении поисковых работ и восстановления наших мест памяти в Польше", - заявил чиновник.
Даже с той же Польшей вопросов и обид ( ВЗАИМНЫХ!!!) - да не перечесть
Но! Когда передавливает русня - нас обвиняют в поджогах, погромах, избиениях... та ну...во всем (
Когда результативно работает наша дипломатия - в Польше открывают памятники нашей истории
И те, кто катит на него бочку, - попробуйте побыть на его месте
Я бы не смогла
Niech żyje Польша.
а ***** і де на ЮХ