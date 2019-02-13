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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Польша (4683) УНР (65) мемориальная доска (100) Варшава (118) Климкин (2060)

 Мемориальная доска в память о Военной миссии УНР открыта в Варшаве, - Климкин. ФОТО

В столице Польши Варшаве открыта мемориальная доски в память о Военной миссии Украинской Народной Республики.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

Мемориальная доска в память о Военной миссии УНР открыта в Варшаве, - Климкин 01

"В Варшаве мы совместно с польскими друзьями открыли мемориальную доску на доме, в котором в 1919-20 гг. находилась Военная миссия УНР. Украинские и польские воины совместно защищали Варшаву и освобождали Киев. Боевое братство - наиболее прочно", - написал Климкин.

Мемориальная доска в память о Военной миссии УНР открыта в Варшаве, - Климкин 02

Министр отметил, что в отношениях Украины и Польши "нет никаких проблем, однако есть много эмоций, связанные с восприятием общей истории".

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"Решение Конституционного суда Польши и наши действия создали нам позитивную динамику. Теперь не должны ждать друг от друга практических шагов наподобие "ты мне, а я тебе", а искренне двигаться друг навстречу другу. В том числе, в отношении поисковых работ и восстановления наших мест памяти в Польше", - заявил чиновник.

Мемориальная доска в память о Военной миссии УНР открыта в Варшаве, - Климкин 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3111591
 
   
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А вот что бы не лили на Климкина...мое ( только мое, но осмысленное мнение!) - он делает много. Нам нужна поддержка в Европе
Даже с той же Польшей вопросов и обид ( ВЗАИМНЫХ!!!) - да не перечесть
Но! Когда передавливает русня - нас обвиняют в поджогах, погромах, избиениях... та ну...во всем (
Когда результативно работает наша дипломатия - в Польше открывают памятники нашей истории
И те, кто катит на него бочку, - попробуйте побыть на его месте
Я бы не смогла
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМемориальная доска в память о Военной миссии УНР открыта в Варшаве, - Климкин. ФОТО
 
 
 
 
 
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