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 Украинского политзаключенного Балуха вывезли из керченского СИЗО в Симферополь

Украинского политзаключенного Владимира Балуха доставили из керченской колонии в СИЗО Симферополя, вероятно для участия в судебном заседании

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом  сообщила организация "Крымская правозащитная группа".

Пресс-служба оккупационного "Верховного суда" Крыма сообщила, что 30 января "суд" получил кассационную жалобу "прокуратуры" Крыма по решению "Раздольского райсуда" в деле о якобы дезорганизации Балухом работы изолятора.

Текст кассации пока не обнародован, поэтому неизвестно, что именно хочет обжаловать "прокуратура".

Как отмечает "Крымская правозащитная группа", кассационную жалобу подал заместитель "прокурора" Крыма Сергей Булгаков, который ранее был сотрудником прокуратуры АР Крым. Против него СБУ возбудила дело по подозрению в государственной измене.

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Напоминаем, 25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Ранее подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

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В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

Источник: https://censor.net.ua/n3111588
 
 
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Жалко мужика. Делал бы вид как все что никакой войны нет и жил бы не тужил.
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Держись! Украина и весь цивилизованный мир поддерживает тебя в борьбе против свинорусских оккупантов!
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