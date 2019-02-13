 Представитель ОБСЕ Сайдик констатирует отсутствие прогресса на переговорах в Минске по разрешению конфликта на Донбассе

"Вчера исполнилось четыре года со дня подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Этот документ является базовой составляющей минских соглашений и определяет и нашу текущую работу. К сожалению, приблизиться к решению конфликта все еще не удалось", сказал М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ в среду в Минске, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам спецпредставителя, данную позицию он озвучил накануне на заседании Совбеза ООН, которое было созвано по случаю четвертой годовщины подписания Комплекса мер.

Как отметил М.Сайдик, заседание продемонстрировало огромную озабоченность мирового сообщества событиями на востоке Украины. При этом, добавил он, был особо отмечен гуманитарный аспект конфликта и необходимость обеспечения безопасности гражданского населения.

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