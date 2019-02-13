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 Политика Украины
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 Представитель ОБСЕ Сайдик констатирует отсутствие прогресса на переговорах в Минске по разрешению конфликта на Донбассе

Приблизиться к урегулированию конфликта на востоке Украины за четыре года не удалось, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Вчера исполнилось четыре года со дня подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Этот документ является базовой составляющей минских соглашений и определяет и нашу текущую работу. К сожалению, приблизиться к решению конфликта все еще не удалось", сказал М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ в среду в Минске, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По словам спецпредставителя, данную позицию он озвучил накануне на заседании Совбеза ООН, которое было созвано по случаю четвертой годовщины подписания Комплекса мер.

Как отметил М.Сайдик, заседание продемонстрировало огромную озабоченность мирового сообщества событиями на востоке Украины. При этом, добавил он, был особо отмечен гуманитарный аспект конфликта и необходимость обеспечения безопасности гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах в Минске мы предложили представителям РФ несколько форматов освобождения заложников, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3111586
 
 
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Шо за формулировки шатунские?! Представитель ОБСЕ Сайдик констатирует отсутствие прогресса на переговорах в Минске по разрешению конфликта на Донбассе - Цензор.НЕТ 4058 Надо так! Констатирует отсутствие прогресса на безальтернативных минских переговорах по разрешению конфликта на Долбасе, которые являются единственным путем решения конфликта на Долбассе по словам нашего мудрого спасителя! Вот так нада!
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Все что надо знать о Сайдике
1. Выпускник московского государственного университета
2. Работа дипломатом в москве
3. Работа в австрийской компании у которой бизнес с россией
4. Пыталися вести совместный австрийско-якутский бизнес

5. Имеет собственный план по урегулированию ситуации на Донбасе
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ипать какую ниажиданную новасть ано нам соабщило! ты бы хатя бы прамычало по чьей вине этот прогресс отсутствует. хотя о чем это я....
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Порошенку пора оголошувати черговий військовий стан, інакше вибори йому не виграти.
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НОВОСТЬ КОТОРАЯ СДЕЛАЛА МОЙ ДЕНЬ!

Драка с поножовщиной произошла в детском саду Петербурга. Одна из матерей набросилась на другую из-за того, что ее удалили из чата детсадовской группы в одном из мессенджеров.

Как рассказала пострадавшая в интервью изданию «78.ру», напавшая на нее женщина приехала из Донецка - ее удалили из группы, потому что она стала выпрашивать деньги у других участников. Врачи насчитали у потерпевшей 8 ножевых ранений головы. По информации журналистов, пока уголовное дело о нападении не заведено.
https://echo.msk.ru/news/2370547-echo.html
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свиньи уже по детским садам друг-дружку режут! это очень хорошо!!!
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Омг, як так???Такого никогда небыло и вот опять...
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Всунули договорняки на подпись, Меркель чуть ли не за руку держалась с Порошенко убеждала и уверяла, а Порошенко уверял все украинцев, что это поможет.
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российской нечисти не нравятся Минские соглашения
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А самим минским соглашениям уже 5 лет. Чё то ту дату не празднуют. Это почему?
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Шо за формулировки шатунские?! Представитель ОБСЕ Сайдик констатирует отсутствие прогресса на переговорах в Минске по разрешению конфликта на Донбассе - Цензор.НЕТ 4058 Надо так! Констатирует отсутствие прогресса на безальтернативных минских переговорах по разрешению конфликта на Долбасе, которые являются единственным путем решения конфликта на Долбассе по словам нашего мудрого спасителя! Вот так нада!
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Юля придет и сдаст нас *****......ой то есть порядок наведет
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Все что надо знать о Сайдике
1. Выпускник московского государственного университета
2. Работа дипломатом в москве
3. Работа в австрийской компании у которой бизнес с россией
4. Пыталися вести совместный австрийско-якутский бизнес

5. Имеет собственный план по урегулированию ситуации на Донбасе
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ипать какую ниажиданную новасть ано нам соабщило! ты бы хатя бы прамычало по чьей вине этот прогресс отсутствует. хотя о чем это я....
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к урегулированию конфликта на востоке УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3111586 - а де ж офіційне визнання агресії з боку РФ ...?!
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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рома! Иди в жопу. Тут без тебя есть кому мозги засрать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставитель ОБСЕ Сайдик констатирует отсутствие прогресса на переговорах в Минске по разрешению конфликта на Донбассе
 
 
 
 
 
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