 Представитель ОБСЕ Сайдик констатирует отсутствие прогресса на переговорах в Минске по разрешению конфликта на Донбассе

"Вчера исполнилось четыре года со дня подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Этот документ является базовой составляющей минских соглашений и определяет и нашу текущую работу. К сожалению, приблизиться к решению конфликта все еще не удалось", сказал М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ в среду в Минске, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам спецпредставителя, данную позицию он озвучил накануне на заседании Совбеза ООН, которое было созвано по случаю четвертой годовщины подписания Комплекса мер.
Как отметил М.Сайдик, заседание продемонстрировало огромную озабоченность мирового сообщества событиями на востоке Украины. При этом, добавил он, был особо отмечен гуманитарный аспект конфликта и необходимость обеспечения безопасности гражданского населения.
Драка с поножовщиной произошла в детском саду Петербурга. Одна из матерей набросилась на другую из-за того, что ее удалили из чата детсадовской группы в одном из мессенджеров.
Как рассказала пострадавшая в интервью изданию «78.ру», напавшая на нее женщина приехала из Донецка - ее удалили из группы, потому что она стала выпрашивать деньги у других участников. Врачи насчитали у потерпевшей 8 ножевых ранений головы. По информации журналистов, пока уголовное дело о нападении не заведено.
https://echo.msk.ru/news/2370547-echo.html
1. Выпускник московского государственного университета
2. Работа дипломатом в москве
3. Работа в австрийской компании у которой бизнес с россией
4. Пыталися вести совместный австрийско-якутский бизнес
5. Имеет собственный план по урегулированию ситуации на Донбасе