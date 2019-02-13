EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1213  26
Материалы по теме:
Все про:суд (21801) Гандзюк (212) Мангер (25)

 Суд отказал защите Мангера в переносе заседания на 14 февраля

Защита подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера просит суд о переносе заседания на 14 февраля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокат Мангера Глоба попросил суд перенести заседание на завтра, 14 февраля, на 10 утра, поскольку сегодняшнее заседание уже длится более 7 часов.

Суд отказал. Сейчас в заседании объявлен технический перерыв на 1 час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мангер в суде: Нападение на Гандзюк организовал генерал СБУ Доценко для дискредитации полиции. ВИДЕО

1 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть, - Тимошенко о подозрении Мангеру в деле об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111585
 
 
 Топ комментарии
 
Алекс Охара - Савченко сгноят в казематах прикованной на цепь...
суда над ней мы наверное так и не дождемся...

и кстати.., что там с убийцами Бабченко..?

Слова СБУ, МВС и позор....- означает одно и тоже...
 показать весь комментарий
 
Прокуратура против допроса Мангера на полиграфе! Боятся правды?
 показать весь комментарий
 
А где суд над Савченко ? Суд отказал защите Мангера в переносе заседания на 14 февраля - Цензор.НЕТ 7158Сейчас мы тоже наблюдаем,дешёвое,мерзкое шоу на человеческих костях !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А где суд над Савченко ? Суд отказал защите Мангера в переносе заседания на 14 февраля - Цензор.НЕТ 7158Сейчас мы тоже наблюдаем,дешёвое,мерзкое шоу на человеческих костях !
 показать весь комментарий
 
 
Алекс Охара - Савченко сгноят в казематах прикованной на цепь...
суда над ней мы наверное так и не дождемся...

и кстати.., что там с убийцами Бабченко..?

Слова СБУ, МВС и позор....- означает одно и тоже...
 показать весь комментарий
 
 
Борис Герман, що забезпечував укрвійська дешевими, але ********* і надійними снайперськими комплексами, усунутий за допомогою Бабченка. Прикази пуйла треба виконувати, він жартувати не любить, Шпигун це добре знає.
 показать весь комментарий
 
 
мангера- сдавай и сливай всех, точно не сядешь
 показать весь комментарий
 
 
Прокуратура против допроса Мангера на полиграфе! Боятся правды?
 показать весь комментарий
 
 
Якщо буде відбуватись таке вибіркове "правосуддя", то відразу повіру у версію, що Ганзюк заказало СБУ по вказівці з Банкової, щоб прибрати Авакова перед виборами. Виконавці - не справжні. Їхні покази - засекретили. Замість, щоб одягти на ногу браслет і відправити під домашній арешт - хочуть заарештувати. Ні мотивів, ні притомних доказів, окрім засекречених показів липових виконавців, на Мангера нічого нема. Залишилось влашувати йому за гратами самогубство.
 показать весь комментарий
 
 
Але чому дивуватись? Шпигун з такою легкістю відправив на розстріл і гарантовану загибель Тисячу найбільш мотивованих пасіонаріїв під Іловайськом, що життя якогось Мангера, заради перемоги на виборах - копійчана справа.
 показать весь комментарий
 
 
У меня нет сомнений, что этот "судья" (копия Роди Сопли-Киреева) посадит Манагера в СИЗО, где садисты из пецоорганов могут с ним творить что угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Думаєте, що у Мангера не витримає серце? Як у генерала Генадія Воробьова, який ніколи не хворів на серце, а потім раптово вмер від сердцевої недосатності? Того, хто через голову Муженка дав вказівку виходити з Дебальцевського "неказана" і завдяки цьому були врятовані тисячі життів наших військових? Хто зна. Закривати справу Ганзюк якось же треба.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, как взялись за расследование! Очередной шорох орехов на пару недель. А что, уже расследовали дела Гонгадзе, Бузины, Шеремета? Так и про это забудут. Попиарятся и забудут.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Путлер,Мангер,Гитлер...странно... Суд відмовив захисту Мангера в перенесенні засідання на 14 лютого - Цензор.НЕТ 894
 показать весь комментарий
 
Похоже на то, что В. Мангер успел передать доказательства своей непричастности, а причастности других к заказу убийства не только адвокатам, но и еще кому то. В таком случае вся эта история сыграет наруку избирательной кампании лидера гонки Юлии Тимошенко.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чтоб вы знали Путлер он Ойпнутый
Борис Немцов 2015 год Суд відмовив захисту Мангера в перенесенні засідання на 14 лютого - Цензор.НЕТ 4891
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Аня Политковкая 4 октября 2006 года сказала
Путлер будет убивать и дальше..через 3 дня застрелили
Немцов сказал Путлер :он Ойопнутый через 12 дней застрелили..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Рюсские вы не народ..вы ГОВНО
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Быдлом назвал Рюсских Народный артист СССР Георгий Жженов..ЮТЬБ в помощь..БЫДЛО...
 показать весь комментарий
 
Він мав право, бо був росіянином. А тут бидло це порохоботи.
 показать весь комментарий
 
Пам*ятаєте, як свободівців за вибух гранати під ВРУ чикісти-мусора з "суддями" посадили в СІЗО? І де кримінальні справи і де вирок пецоригалівського "суду"? А люди між им кілька місяців житя провели за гратами! Один з свободівців, здається з прізвищем Сердюк, розповів потім, що зустрів в СІЗО людину, яка 7 (сім) років сидить без суду і провадження слідчих дій.
 показать весь комментарий
 
 
Технічна перерва на одну годину вже пройшла, а суд рішення ніяк не може винести. Може в суддів перегрілись телефони? А на Банковій підвищивсь цукор в крові і треба ще одна година?
 показать весь комментарий
 
 
Разом із цукром. також піднявся рівень кала в каналізації під банковою....
Знатно рватимуться барижні пердаки...
 показать весь комментарий
 
 
А где алкаш со своими пламенными речами? Или они превращаются в пук при адвокатов.
 показать весь комментарий
 
 
вонО. в черговий раз. обхезалося. та йому незвикати...
 показать весь комментарий
 
 
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
 показать весь комментарий
 
По таким как Мангер - тюрьма плачет, но,,,, ни сама Гандзюк, ни её убийство , ни следствие, ни правосудие к тому, что сейчас происходит, не имеет ни какого отношения. Для Кондитера и Ко власть, это единственный шанс остаться в живых.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отказал защите Мангера в переносе заседания на 14 февраля
 
 
 
 
 
 вверх