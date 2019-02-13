 Призвали Красный Крест вмешаться в ситуацию с заложниками в ОРДЛО - последний раз им передавали письма в сентябре 2018 года, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала представитель Украины на переговорах, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Она отметила: "Украинские заложники в ОРДЛО не имеют права на телефонный звонок. Последний раз МККК передавал письма узникам в сентябре прошлого года, и за эти годы этот раз - передачу. МККК ни разу не имел возможности общения с удерживаемыми. И мы ожидаем от МККК более активной позиции по заложников, а не страусиной.

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Выразили протест на гуманитарной подгруппе и на ТКГ, что Россия и их марионетки блокируют даже право на звонок и письмо, а ОБСЕ и МККК публично не смогли даже по глубокому занепокоенння по этому поводу.

Обратились к послу Фришу с призывом немедленно посетить заложников на оккупированных территориях и приложить все усилия, чтобы наладить систематическую передачу писем и возможность звонить родным. Надеюсь, вскоре такой визит в Луганск состоится.

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Также мы обратились и к Послу Сайдику, чтобы он способствовал передаче писем родных украинским заложникам и он пообещал это сделать.

Обратили внимание ОБСЕ, уже три года невыполненное обещание боевиков - освободить подростков из Ясиноватой. Мы ожидаем от координаторов, что они настоят на выполнении договоренностей, которые долго достигались в группах. Детей обещали освободить еще в конце 2016.

РФ и их марионетки из ОРДЛО продолжают тактику сокрытия информации о содержащихся, и годами не дают ответа на наши запросы. Призвали Посла Фриша присоединиться к установлению судьбы более 70 украинцев, содержание которых в тюрьмах нам не подтверждают (хотя украинская сторона имеет информацию и доказательства их незаконного ареста). И у нас есть основания беспокоиться, что несколько украинцев из этого списка боевики могли замучить.

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Также призвали немедленно активизировать поиск пропавших без вести (в этом списке - сотни человек) создать таки механизм с участием РФ и МККК.

Еще раз подтвердили, что украинская сторона готова немедленно начать реконструкцию моста в Станице Луганской при участии МККК. Этот процесс блокируют РФ и их марионетки".