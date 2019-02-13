 Если в сериале "Слуга народа-3" обнаружат признаки агитации, ее промаркируют и оплатят из избирательного фонда Зеленского, - замглавы ЦИК Радченко

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"До выхода сериала сказать, это агитация либо не агитация, не может никто. Во-вторых, если есть образ лица, он используется, если этот образ корреспондируется с кандидатом в президенты, то такой материал однозначно может иметь признаки предвыборной агитации. Снять его с эфира не может никто, речь может идти о том, чтобы этот материал, если он будет признан агитацией, был надлежащим образом промаркирован и оплачен из избирательного фонда", - подчеркнул Радченко.
Он добавил, что в случае выявления в сериале признаков агитации из избирательного фонда может быть востребована оплата как в определенном объеме за сериал, так и исключительно за хронометраж, когда в кадре будет появляться кандидат.
Издание указывает, что ранее журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский опубликовал информацию о якобы обсуждении народного депутата от фракции БПП Александра Черненко с заместителем председателя ЦИК Евгением Радченко возможных действий по признанию сериала "Слуга народа-3" агитационной продукцией в связи с участием в нем кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Заместитель председателя ЦИК заявил, что не обсуждал с народным депутатом от БПП Александром Черненко вопрос признания сериала "Слуга народа-3" агитационной продукцией.
"Я с Александром Черненко могу обсуждать многое, но, к примеру, цензуру, - ни в коем случае", - сказал Радченко, уверив, что не обсуждался в том числе и "вопрос по поводу того, является ли сериал "Слуга народа-3" предвыборной агитацией".
Также сообщается, что Комитет избирателей Украины призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского оплатить "Слугу народа-3" из избирательного фонда и обратился в ЦИК с просьбой разъяснить содержание отдельных положений закона "О выборах Президента Украины", связанных с ведением предвыборной агитации путем обнародования видеофильмов.
Премьера нового сезона сериала "Слуга народа" запланирована на март 2019 года.
епіграф - "...В Адміністрації Президента заявили, що не знають, хто
поширює рекламу з використанням гасла "Армія! Мова! Віра!" та імені
і прізвища Президента Петра Порошенка..."
Пізньої морозної години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
....Не ставай -на граблі !.....
Но если это правда, то есть один вопрос: КТО СЛИЛ переписку в месенджере Дубинскому?
Для таких подстав нужны или сам телефон Черненко, или возможности спецслужб...
В последнем случае вырисовывается некая "третья сторона", которая прокачивает недовольство "командой и методами Порошенко" для пропихивания самого "правильного" кандидата, который получает сейчас максимальные бонусы от "информационного скандала"
Нас подлавливают на "протестных настроениях" чтоб задушить способность критически осмыслить расклад. Чтоб вместо одного говна система смогла подсунуть что-то, в красивой "протестной" обёртке из колоды старых карт.
Хочется выбирать не "назло", а во благо, используя мозги. Нам систему менять нужно.
Мой главный козырь, это отсутствие опыта в политике, ответил Зеленский.
Странно, отсутствие опыта у хирурга, водителя, пилота, музыканта, повара, певца, спортсмена - это плохо, а отсутствие опыта у президента, это хорошо.
Диабетик запойный агонирует уже. Как его прибить？
...
Люди с орбиты президента Порошенко пытаются запретить третью часть сериала "Слуга народа"
ТСН. 19:30 Сегодня, 20:32 Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini
https://ru.tsn.ua/video/video-novini
И не клоун он, а комик.
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Очень страшное кино
Порохоботица: Всі дружненько тягнемо Зеленського і чекаємо, поки він буде з Путіним, "гдє-то на сєрєдінє" домовлятися. Ой, панове, дограємося і досміємося. Насправді, 1 квітня заплачемо.
Ответ: Как страшно! Наверное, даже страшнее, чем Медведчук в полуторчасовом эфире на 112 телеканале, который он купил на деньги, полученные от продажи российских нефтепродуктов в Украине и рассказывает о своих политических перспективах. Кум Путина на центральном канале рассказывает о своих перспективах спустя 5 лет после расстрела Небесной сотни. Кого мы должны бояться? Бугагаа..... Зеленского или Юлю! А также еще "41 агента Путина".