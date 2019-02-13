 Если в сериале "Слуга народа-3" обнаружат признаки агитации, ее промаркируют и оплатят из избирательного фонда Зеленского, - замглавы ЦИК Радченко

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"До выхода сериала сказать, это агитация либо не агитация, не может никто. Во-вторых, если есть образ лица, он используется, если этот образ корреспондируется с кандидатом в президенты, то такой материал однозначно может иметь признаки предвыборной агитации. Снять его с эфира не может никто, речь может идти о том, чтобы этот материал, если он будет признан агитацией, был надлежащим образом промаркирован и оплачен из избирательного фонда", - подчеркнул Радченко.

Он добавил, что в случае выявления в сериале признаков агитации из избирательного фонда может быть востребована оплата как в определенном объеме за сериал, так и исключительно за хронометраж, когда в кадре будет появляться кандидат.

Издание указывает, что ранее журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский опубликовал информацию о якобы обсуждении народного депутата от фракции БПП Александра Черненко с заместителем председателя ЦИК Евгением Радченко возможных действий по признанию сериала "Слуга народа-3" агитационной продукцией в связи с участием в нем кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Заместитель председателя ЦИК заявил, что не обсуждал с народным депутатом от БПП Александром Черненко вопрос признания сериала "Слуга народа-3" агитационной продукцией.

"Я с Александром Черненко могу обсуждать многое, но, к примеру, цензуру, - ни в коем случае", - сказал Радченко, уверив, что не обсуждался в том числе и "вопрос по поводу того, является ли сериал "Слуга народа-3" предвыборной агитацией".

Также сообщается, что Комитет избирателей Украины призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского оплатить "Слугу народа-3" из избирательного фонда и обратился в ЦИК с просьбой разъяснить содержание отдельных положений закона "О выборах Президента Украины", связанных с ведением предвыборной агитации путем обнародования видеофильмов.

Премьера нового сезона сериала "Слуга народа" запланирована на март 2019 года.

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