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Все про:Зеленский (166) ЦИК (2865) Радченко Евгений (3)

 Если в сериале "Слуга народа-3" обнаружат признаки агитации, ее промаркируют и оплатят из избирательного фонда Зеленского, - замглавы ЦИК Радченко

В случае выявления в сериале "Слуга народа-3", где главную роль играет кандидат в президенты Владимир Зеленский, признаков агитации, лента должна быть соответствующим образом промаркирована и оплачена из его избирательного фонда.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"До выхода сериала сказать, это агитация либо не агитация, не может никто. Во-вторых, если есть образ лица, он используется, если этот образ корреспондируется с кандидатом в президенты, то такой материал однозначно может иметь признаки предвыборной агитации. Снять его с эфира не может никто, речь может идти о том, чтобы этот материал, если он будет признан агитацией, был надлежащим образом промаркирован и оплачен из избирательного фонда", - подчеркнул Радченко.

Он добавил, что в случае выявления в сериале признаков агитации из избирательного фонда может быть востребована оплата как в определенном объеме за сериал, так и исключительно за хронометраж, когда в кадре будет появляться кандидат.

Издание указывает, что ранее журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский опубликовал информацию о якобы обсуждении народного депутата от фракции БПП Александра Черненко с заместителем председателя ЦИК Евгением Радченко возможных действий по признанию сериала "Слуга народа-3" агитационной продукцией в связи с участием в нем кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Заместитель председателя ЦИК заявил, что не обсуждал с народным депутатом от БПП Александром Черненко вопрос признания сериала "Слуга народа-3" агитационной продукцией.

"Я с Александром Черненко могу обсуждать многое, но, к примеру, цензуру, - ни в коем случае", - сказал Радченко, уверив, что не обсуждался в том числе и "вопрос по поводу того, является ли сериал "Слуга народа-3" предвыборной агитацией".

Также сообщается, что Комитет избирателей Украины призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского оплатить "Слугу народа-3" из избирательного фонда и обратился в ЦИК с просьбой разъяснить содержание отдельных положений закона "О выборах Президента Украины", связанных с ведением предвыборной агитации путем обнародования видеофильмов.

Премьера нового сезона сериала "Слуга народа" запланирована на март 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111575
 
   
 Топ комментарии
 
Начало сериала " Петины шавки в цвк против Зеленского"... смех и грех !!! Если в сериале "Слуга народа-3" обнаружат признаки агитации, ее промаркируют и оплатят из избирательного фонда Зеленского, - замглавы ЦИК Радченко - Цензор.НЕТ 1194
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Я так понимаю, чтобы в сериале "не было агитации", главный герой (президент) там должен безбожно врать, воровать и коррупционерить? Если в сериале "Слуга народа-3" обнаружат признаки агитации, ее промаркируют и оплатят из избирательного фонда Зеленского, - замглавы ЦИК Радченко - Цензор.НЕТ 2245
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А трансляція відкриття петьою чергового дорожнього знака вчора на одещині - це є передвиборчою агітацією петі чи ні? Якщо хтось скаже, що це петіна робота - то чому серіал "Слуга народу" не вважається роботою пана Володимира Зеленського, котра має такі ж права на висвітдення в інформаційному просторі , як і робота петі?
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пысы. Первым топ комментаторам ставлю лайк, просто не искал по ветке.
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когда "выбор" выборцями любого из этих 44х, абсолютно не влияет на твоё завтра, понимаеш, что между абсолютно всеми этими кандидонами есть только небольшая разница - обіцянки несколько отличаются. а в остальном все они прорастают из одного корня (((
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"Порошенко совмещает в себе коварство Кучмы, хватку гопника Януковича и рейтинг Ющенко. Очень тяжелый набор.ʼ
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Міністерству Інформполітики присвячується -
епіграф - "...В Адміністрації Президента заявили, що не знають, хто
поширює рекламу з використанням гасла "Армія! Мова! Віра!" та імені
і прізвища Президента Петра Порошенка..."
Пізньої морозної години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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..Вибираю .....!... Якщо в серіалі "Слуга народу-3" виявлять ознаки агітації, її промаркують і оплатять із виборчого фонду Зеленського, - заступник голови ЦВК Радченко - Цензор.НЕТ 5265 ..Україно !
....Не ставай -на граблі !Якщо в серіалі "Слуга народу-3" виявлять ознаки агітації, її промаркують і оплатять із виборчого фонду Зеленського, - заступник голови ЦВК Радченко - Цензор.НЕТ 5756.....
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честно говоря, я посмотрел слугу народа 1 на 2 и 3 как-то не хватило меня. я не против, если там есть какие-то здравые мысли, но в принципе, зеленский ассоциирует себя с героем фильма голобородько и на этом хочет получит нормальные преференции на выборах
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Дубинский интересный материал слил. Спору нет - это мощная "информационная бомба". И хронология забросов информации в сеть совпадает с фронологией действий в переписке. Так что инфе можно верить (если это не высокопрофессиональная фальсификация).

Но если это правда, то есть один вопрос: КТО СЛИЛ переписку в месенджере Дубинскому?

Для таких подстав нужны или сам телефон Черненко, или возможности спецслужб...
В последнем случае вырисовывается некая "третья сторона", которая прокачивает недовольство "командой и методами Порошенко" для пропихивания самого "правильного" кандидата, который получает сейчас максимальные бонусы от "информационного скандала"

Нас подлавливают на "протестных настроениях" чтоб задушить способность критически осмыслить расклад. Чтоб вместо одного говна система смогла подсунуть что-то, в красивой "протестной" обёртке из колоды старых карт.

Хочется выбирать не "назло", а во благо, используя мозги. Нам систему менять нужно.
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Зеленского спросили, какой ваш главный козырь в президентской гонке?
Мой главный козырь, это отсутствие опыта в политике, ответил Зеленский.
Странно, отсутствие опыта у хирурга, водителя, пилота, музыканта, повара, певца, спортсмена - это плохо, а отсутствие опыта у президента, это хорошо.
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Это вы у Барыги спросите, что нужно было сделать ему такого с Украиной, чтобы соя так горлопанили на клоуна.
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А что такого Порох сделал...что вы аж кипятком ссыте в поддержку клоуна?
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Я не за клоуна, я против пеци, который прокинул Украину, соя.
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на дурочку косишь и пытаешься брехать..нет никакого клоуна есть Беня олигарх дёргающий ниточки на которых надёжно подвязан клоун. Не пытайся выставить клоуна как нечто самостоятельное народ не дураки давно просекли что выбрать клоуна всё равно что выбрать президентом Беню.
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У вас соевых вообще не стыковка - если коломойша стоит за зеленским, то как зеленский может быть **************, когда коломойша ***** назвал сумашедшим карликом. Или, или, соя.
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А Беня в последнее время начал визжать что нужно бы искать компромис с Рашкой, ровно тоже самое повторил и Зеленский сказав что готов ради мира договариваца с кем угодно. ЧТо то ты отстал от новостей, вылазь с танка что ли..
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От слов зеленского я не восторге, более не восторге от 5 лет властвования пеци, соя.
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Дедушка Вася, а отсутствие у генерального прокурора опыта и образования, это хорошо или плохо?
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Луценко не поддерживаю, кем он только не был.
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Политика - грязное дело. Чем ты дольше в политике - тем сильнее замараешься. А работать менеджером (президентом) он умеет. Так шо даремно ви діду з печі злазили. Лізьте назад.
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Как он умеет факты, примеры? Пустая болтовня, кривляться он умеет. Это слуга Бени, а не народа. Доказать? Телохранитель Бенин, машина Бенина, желание Бени и программа вечернего квартала в эфир не попадет.
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Самое интересное, что если признают рекламой, то плюсы зеленому выставят счет копеечный. И опять пэтя обгадится по жЫрному. А так и будет😀
Диабетик запойный агонирует уже. Как его прибить？
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Эт хорошо, вот только жаль что клуон по украински вообще не говорит, разве только насмешливо по приколу в своей клоунаде, а так бы клоун тоже оценил твоё знание украинского языка.
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Вот посмотрите! так называемый "Комитет выборцив" работает на АП против конкурентов соевого на выборах! Вся эта пиз*абратия, включая ОПОРУ, ДАВНО слилась за соевые бабки!
Люди с орбиты президента Порошенко пытаются запретить третью часть сериала "Слуга народа"
ТСН. 19:30 Сегодня, 20:32 Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini
https://ru.tsn.ua/video/video-novini
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Пипец жюльконутая банда кормящаяся за счёт Бени не успевает переобуваца, то за ВонЬ топит то за клоуна, смотря в какой теме оказались..Все те же ники которые усилено топят за воровку, абсолютно все в теме усиленно топят за клоуна..Понятно какое кодло лезет к власти бандитское. И самое главное как лицемеры перекрасились сразу, офшорки у Порошенко значит плохо, а офшорки у клоуна это ничего страшного - клоуну можно. Липецкая фабрика зрада зрадная, а деньги на фильмы клоуна с бюджета Рашки -- вполне себе устраивает любителей ботоксной старухи..пипец двуличные.
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Не путайте работающую Липецку фабрику президента, который не имеет права быть бизнесменом одновременно с президентством по закону, тем более во время войны, тем более в рашке, тем более позор- и бизнес человека, находившегося вне политики
И не клоун он, а комик.
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Какая война танечка твоя любима старушка ботоксная за всё войну ни разу не приехала на передовую, а как вам скажи что война в стране так именно вы люляботы начинаете визжать что это не война а минские договорняки, мол ничего серьёзного, таким образом пытаясь оправдать свою Бахиню почему же ВонЯ 5 лет упорно игнорит войну, а только показушно фоткаеца с воееными набранной масовкой глубоко в тылу. По воду что он комик, ну тебе может это и комик, а мене именно клоун, сорри у каждого свой уровень, кому и кобыла невеста. если тебе это комик то так понимаю ты будешь голосовать за Тимошенко.
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Ешё прикол как любят жюлясектанты сравнить полностью мирное время когда Жюля была премьером и военное время, и так же лицемерно делают вывод мол в мирное время лутше было..Упорно в наглую делают вид что ни какой войны и нет.
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Я буду голосовать за Зеленского ТОЧКА
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Держи в курсе, я буду голосовать за Порошенко ТОЧКА
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А как вас в курсе держать? Если вы каждый день нулевые, новые? Где ваш штаб порохоботов-то находится ? По какому принципу вас набирают?
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В Ольгино у них штаб.А стажируются они в Павловке.Там у них жесткий отбор,главврач не даст соврать
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Такие нулёвые что по всем опросам твоя Люля уже на третьем месте - тупо не проходная. ВОт когда эти "нулёвые" выберут Порошенко на второй срок посмотрим что ты тут запоёшь.
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Зеленський відбере голоси, в першу чергу, у Бойка, Вілкула і Тимошенко. А на електоральному полі Порошенка, Кошулинського і навіть Гриценка Зеленському некомфортно. Тож на чий млин ллє воду Зеленський?
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Тогда тем более соевые должны восхвалять зеленского.
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Соевым не платят, так что клоуна все люляботы восхваляют..., не единым же святым духом Бахини Газовой питаца...
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Юрий Романенко
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Очень страшное кино
Порохоботица: Всі дружненько тягнемо Зеленського і чекаємо, поки він буде з Путіним, "гдє-то на сєрєдінє" домовлятися. Ой, панове, дограємося і досміємося. Насправді, 1 квітня заплачемо.
Ответ: Как страшно! Наверное, даже страшнее, чем Медведчук в полуторчасовом эфире на 112 телеканале, который он купил на деньги, полученные от продажи российских нефтепродуктов в Украине и рассказывает о своих политических перспективах. Кум Путина на центральном канале рассказывает о своих перспективах спустя 5 лет после расстрела Небесной сотни. Кого мы должны бояться? Бугагаа..... Зеленского или Юлю! А также еще "41 агента Путина".
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Не ну Зеленский прикольный, 95 квартал жжет конечно. Но вот насчет его как кандидата в президенты... нууу такое себе, мне кажется
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Жаль что такой низкий уровень у Украины. Ведь на родине этого клоуна его бы даже здание Кнесета не пустили подметать, а тут это чучело рейтинговый кандидат.. Якщо в серіалі "Слуга народу-3" виявлять ознаки агітації, її промаркують і оплатять із виборчого фонду Зеленського, - заступник голови ЦВК Радченко - Цензор.НЕТ 5112
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Чем больше соя при владе гонит на Зеленского , тем больше у него появляется избирателей , плохой он будет или хороший сказать трудно , но то что роттердамчики делать не будет и не возьмет к корыту всю эту падаль что нам жизнь по новому уже 30 лет делает это факт. А народ проголосует за него и это будет приговором этим паааааалитикам что пора линять,лафа кончилась скоро посадят!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли в сериале "Слуга народа-3" обнаружат признаки агитации, ее промаркируют и оплатят из избирательного фонда Зеленского, - замглавы ЦИК Радченко
 
 
 
 
 
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