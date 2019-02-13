 На переговорах в Минске мы предложили представителям РФ несколько форматов освобождения заложников, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала представитель Украины на переговорах, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Она отметила: "На ТКГ мы повторили требование - немедленное освобождение военнопленных моряков без всяких предпосылок.

Представитель РФ Б. Грызлов неоднократно пытался перебивать украинскую сторону, что, мол, "Минск - это не та площадка, где должна обсуждаться судьбу военнопленных".

Та! Военнопленные подпадают под пункт 6 минских соглашений- немедленное освобождение всех незаконно удерживаемых, которых страна - агрессор держит в связи с конфликтом.

Еще раз передали РФ пропозциию забрать 25 своих граждан и предложили различные форматы освобождения: широкий 25/25 (россиян на политзаключенных Кремля), и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих, то предложили несколько узких форматов, лишь бы разблокировать процесс - начать с освобождения тех, кто нуждается в медицинском лечении.

Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, которых 4 года удерживают в Донецке - C. Глондаря, А. Коринькова, Б. Пантюшенко, но и на это россияне не дают согласия. Продолжаем давить, чтобы достать ребят".

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