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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1311) Минск (1223) минские соглашения (2532) пленные (402) Трехсторонняя контактная группа (69)

 На переговорах в Минске мы предложили представителям РФ несколько форматов освобождения заложников, - Ирина Геращенко

На 103-м заседании Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулировании ситуации на Донбассе в который раз обсуждалась ситуация с заложниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала представитель Украины на переговорах, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Она отметила: "На ТКГ мы повторили требование - немедленное освобождение военнопленных моряков без всяких предпосылок.
Представитель РФ Б. Грызлов неоднократно пытался перебивать украинскую сторону, что, мол, "Минск - это не та площадка, где должна обсуждаться судьбу военнопленных".

Та! Военнопленные подпадают под пункт 6 минских соглашений- немедленное освобождение всех незаконно удерживаемых, которых страна - агрессор держит в связи с конфликтом.

Еще раз передали РФ пропозциию забрать 25 своих граждан и предложили различные форматы освобождения: широкий 25/25 (россиян на политзаключенных Кремля), и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих, то предложили несколько узких форматов, лишь бы разблокировать процесс - начать с освобождения тех, кто нуждается в медицинском лечении.

Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, которых 4 года удерживают в Донецке - C. Глондаря, А. Коринькова, Б. Пантюшенко, но и на это россияне не дают согласия. Продолжаем давить, чтобы достать ребят".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убежден в безальтернативности минских соглашений, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик

Источник: https://censor.net.ua/n3111571
 
 
 Топ комментарии
 
Шо то я сомневаюсь шо Вы могли предложить что то новое, на которое вас уже на х-й не послали!
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предлагаю сделать ваши минские посиделки открытыми, и транслировать в прямом эфире. Посмотрим какого цвета у тебя ливер и что ты там предлагаешь
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Це так 100 років можна одне і те ж розказувати.
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Шо то я сомневаюсь шо Вы могли предложить что то новое, на которое вас уже на х-й не послали!
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предлагаю сделать ваши минские посиделки открытыми, и транслировать в прямом эфире. Посмотрим какого цвета у тебя ливер и что ты там предлагаешь
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Шо там с декларацией, Ируся? Забывчивая ты наша.
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103-е заседание, это просто пздц.
Хоть что-то стоящее было принято и выполнено в этом Минске?
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аж дві угоди, яким нема альтернативи
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У меня надежда, что после поджопника порошенке эта тетя вместе с однофамильцем перестанут вещать ежедневную пургу.
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Це так 100 років можна одне і те ж розказувати.
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Бесполезные посилелки и трата зарплаты каждому заседающему
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Хватит заливать, Ируха. После твоих селфи с кумом пукина и блохером-коллаборантом, очень слабо верится, что ты действительно борешься за освобождение патриотов Украины. Больше трещишь по всем каналам и создаешь видимость "кипучей" деятельности!
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Уверен, если начать с 1/1000 и продолжать до 1000/1, что нибудь да выйдет. На переговорах у Мінську ми запропонували представникам РФ кілька форматів звільнення заручників, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8240
А если серьезно, если толку с переговоров ноль, значит либо надо менять формат переговоров, либо переговорщиков.
А лучше все вместе.
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Ихтамнетов РАБссии только в Ивано-Франковске сидит почти 700 Хмырей Путлера..но их ТАМНЕТ На переговорах у Мінську ми запропонували представникам РФ кілька форматів звільнення заручників, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5827 На переговорах у Мінську ми запропонували представникам РФ кілька форматів звільнення заручників, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5827
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Джугашвили в 1941 году сказал...
Предателей в ССР нет,есть БЫДЛО предавшее СССР... На переговорах у Мінську ми запропонували представникам РФ кілька форматів звільнення заручників, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4747 На переговорах у Мінську ми запропонували представникам РФ кілька форматів звільнення заручників, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4747
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Генерал ДУДАЕВ..1995 год
Украина остановит РАБссию,ценой кровью лучших своих сынов.....
Отькеуда ЧЕЧЕН Дудаев 25 лет назад знал об этом:?ааа..КРЫСЫ кремлевские:??
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Пока ***** не сдохнет,с этими рашка ********* можно говорить бесконечно.На своих они ложили,а украинцев,эти садисты просто обожают мучать им тупо в кайф!А рашистского дерьма,готового убивать всех на лево и на право у них и так дофига.Поэтому рашисты сидящие в наших тюрьмах им не нужны!Не для того их ***** в Украину отправляло,чтобы попробовашие кровь шакалы обратно в рашистостан возвращались.Только грузом 200!
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Если хочешь загубить какое то дело, поручи его Ирине Геращенко, она "заболтает" любой вопрос...
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа переговорах в Минске мы предложили представителям РФ несколько форматов освобождения заложников, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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