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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
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 Заявление Мангера о причастности к убийству Гандзюк генерала СБУ Доценко является "абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - Гитлянская

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская прокомментировала слова подозреваемого в организации убийства Катерины Гандзюк Владислава Мангера о причастности к этому преступлению генерала СБУ Даниила Доценко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Гитлянская подчеркнула: "Уважаемые журналисты! Из-за большой заинтересованности заявлением председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Катерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Даниила Доценко - подчеркиваю: заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно является абсурдным, беспочвенным и клеветническим.

Не исключаю, что его целью была попытка невилировать тот большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган".

Заявление Мангера о причастности к убийству Гандзюк генерала СБУ Доценко является абсурдным, беспочвенным и клеветническим, - Гитлянская 01

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в ходе судебного заседания глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, заявил, что нападение на нее заказал генерал СБУ Доценко.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111567
 
   
 Топ комментарии
 
Досить істерична заява екзальтованої панянки з СБУ.. Щось в стилі маші захарової.
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Главное в следствии - не выйти на самого себя. Пискун
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Oleh Oleniuk

Помічник депутата М.Паламарчука із БПП платить найманцям за замах кислотою на К.Гандзюк, дає свідчення проти губернатора-БППіста Гордєєва, його зама Потім "БАЦ"-Першим крайнім стає якийсь Мангер, бо його можна прив'язати до ЮВТ !!! Ми це вже проходили, НЕ вiрте цим виродкам!
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Ясно, что вся ваша правоохрэнительная система срала на права человека. Надо, и в СИЗО его и держать его в этой тюрьме годами. Примеров тому масса!
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слишь, партейний, не нажимай под моими постами кнопку ответить. воняет
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Скільки лісу по рокам зникло при яких чиновниках? Фото вирубаних площ лісу і фото чиновників у студію.
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Послушала это судове засидання... Защита Мангера почему-то КАТЕГОРИЧЕСКИ возражала против того, чтобы в деле были РАСПЕЧАТКИ С ФЕЙСБУЧНОЙ страницы ГАНЗЮК.
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Да, и еще Мангер заявил, что Ганзюк была АГЕНТОМ СБУ)))
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Что то мне подсказывает, что эти выборы так просто не пройдут, лишь бы не закончились большой кровью.
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я так думаю-тебе с рашки -говняшки подсказывают?
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Точно так про нього брешуть свинособаки і **** зі всіх помийних канлів Кісель ТВ.
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Щось в заяві Менгера повинно бути, з такою конторою не жартують, та й реакція СБУ підозріло швидка-це на них не схоже.
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Классическая провокация.Пусть теперь СБУ доказывает,что они не причём.А товарищ Мангер подчистит пока остальные не зачищеные концы,ведущие к нему или куда они там ведут теперь.В никуда?
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такое впечатлание что наша главная спецслужба выдерживает любые оскорбления со стороны богатых буратин и их слуг..... что Грицак нравиться как вас чмырят и кто князьки с переферии? где ваша офицерская честь и гиднисть? ну не обижайтесь что вас не уважают!
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"где ваша офицерская честь и гиднисть?"
Яка у васі прапорщика може бути, гидність або честь?
Вася грицак це Огидність без честі!
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Интересно если шеф им даст задание объяснить всем что Земля плоская, то какие они придумают аргументы.
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаявление Мангера о причастности к убийству Гандзюк генерала СБУ Доценко является "абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - Гитлянская
 
 
 
 
 
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