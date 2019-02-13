 Заявление Мангера о причастности к убийству Гандзюк генерала СБУ Доценко является "абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - Гитлянская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Гитлянская подчеркнула: "Уважаемые журналисты! Из-за большой заинтересованности заявлением председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Катерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Даниила Доценко - подчеркиваю: заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно является абсурдным, беспочвенным и клеветническим.

Не исключаю, что его целью была попытка невилировать тот большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в ходе судебного заседания глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, заявил, что нападение на нее заказал генерал СБУ Доценко.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.