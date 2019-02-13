 Наемники РФ не дали наблюдателям ОБСЕ провести мониторинг оккупированных территорий возле Верхнешироковского, Новоазовска и Изварино

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, 9 февраля патруль Миссии не смог попасть на территорию постоянного места хранения вооружения в оккупированном районе Донецкой области, поскольку ворота были закрыты на замок. Охранник сообщил наблюдателям, что объект закрыт и порекомендовал наведаться в другой день.

В тот же день вооруженный наемник российско-оккупационных войск вновь не разрешил членам патруля ОБСЕ проехать через блокпост неподалеку Верхнешироковского (на северо-востоке от Мариуполя), ссылаясь на "распоряжение своих командиров". Кроме того, оккупант сообщил, что международным наблюдателям необходимо иметь "письменное разрешение на проезд или список запланированных мест назначения".

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10 февраля в пункте пропуска на границе вблизи Изварино (на юго-восток от Луганска) наемник вооруженных формирований РФ приказал патрулю Миссии оставить указанный район.

А на блокпосту у Новоазовска (на востоке от Мариуполя), четверо боевиков российско-оккупационных войск (двое явно были вооружены) отказали патрулю ОБСЕ в проезде на юг в направлении Новоазовска и на восток до границы с Российской Федерацией. Свой запрет оккупанты объяснили "проведением комплекса специальных мероприятий". В то же время, находясь на блокпосту, наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства беспрепятственно пересекали указанный блокпост во всех направлениях.

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