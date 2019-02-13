 Наемники РФ обстреливали украинские позиции в районе Водяного, Павлополя, Авдеевки, Крымского и Новолуганского, один военнослужащий ОС получил ранения, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции ОС из минометов калибра 120 мм (в районе Водяного), дважды из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов (в районе Павлополя), а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия (вблизи Авдеевки).

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Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник вел обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия (в районе Крымского) и из крупнокалиберных пулеметов (вблизи Новолуганского).

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - констатируют в пресс-центре.

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Напомним, 12 февраля враг пять раз обстрелял позиции ОС: один украинский воин получил ранения, уничтожены трое террористов.