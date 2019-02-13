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 Наемники РФ обстреливали украинские позиции в районе Водяного, Павлополя, Авдеевки, Крымского и Новолуганского, один военнослужащий ОС получил ранения, - пресс-центр

С полуночи до шести часов вечера 13 февраля противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, один из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции ОС из минометов калибра 120 мм (в районе Водяного), дважды из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов (в районе Павлополя), а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия (вблизи Авдеевки).

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Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник вел обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия (в районе Крымского) и из крупнокалиберных пулеметов (вблизи Новолуганского).

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - констатируют в пресс-центре.

Наемники РФ обстреливали украинские позиции в районе Водяного, Павлополя, Авдеевки, Крымского и Новолуганского, один военнослужащий ОС получил ранения, - пресс-центр 01

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Напомним, 12 февраля враг пять раз обстрелял позиции ОС: один украинский воин получил ранения, уничтожены трое террористов.

Источник: https://censor.net.ua/n3111565
 
 
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спасибо, что живые!
пораненному найскорішого одужання... тримайся, Герою
бережи вас Боженька
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Пораненим скорішого виздоровлення.коли вже закічеться ця війна, мабуть тільки коли Пуйло сдохне.
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та скоріше б путін-***** проказа узяла та подохло оно!!
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От нейметься рогатим расіянцям, так і лізуть у пекло, мабуть в них турнір, -хто швидше до бісів у пекло попаде!!!! Пораненому воїну України - скорішого одужання!!! Слава Україні!!!
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреливали украинские позиции в районе Водяного, Павлополя, Авдеевки, Крымского и Новолуганского, один военнослужащий ОС получил ранения, - пресс-центр
 
 
 
 
 
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