 Россия направит на украинские выборы своих наблюдателей на один день "в составе краткосрочного компонента" миссии ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД РФ,
Ведомство утверждает, что 12 февраля в МИД РФ поступил циркулярный запрос бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей на выборы в Украине 31 марта.
"Российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением.
Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования.
При избрании Порошенка, недопущение росийских наблюдателей автоматически позволяет России заявить о нелегитимности Порошенка, как президента.
Но потом, наверное кто то из них задал вопрос: «Ну, а если изберут Тимошенко/ Зєленского /Мураева /Бойко? Тогда как?»...
Драка с поножовщиной произошла в детском саду Петербурга. Одна из матерей набросилась на другую из-за того, что ее удалили из чата детсадовской группы в одном из мессенджеров.
Как рассказала пострадавшая в интервью изданию «78.ру», напавшая на нее женщина приехала из Донецка - ее удалили из группы, потому что она стала выпрашивать деньги у других участников. Врачи насчитали у потерпевшей 8 ножевых ранений головы. По информации журналистов, пока уголовное дело о нападении не заведено.
https://echo.msk.ru/news/2370547-echo.html
многахадовочка
Любите торговать с агрессором - любите и на выборах их принимать...
Это плата такая - унижение...
И списки направлены обратно.
Ведь на РФ отправили это ПРИГЛАШЕНИЕ,которое трабует согласия/не согласия, а не гарантированного участия.
А тут цирк. Сначала увидев голосование ВРУ,еще ДО вступления в силу закона, рашики стали в позу 1 - Ну раз вы так,то мы не хотим,не признаем.
Получили приглашение - поза 2. Ну ладно,на день приедем,сделаем одолжение!
Смешно пыжаться,как индюки,до бойни.
Типа как это вообще - не путина выбирать?
Там рулон поболе будет...
На крысьме :1. В Крыму на раскопках Пантикапея на горе Митридат рухнула знаменитая древнегреческая арка с колоннами и резным каменным портиком. 28 января оккупанты подперли палками наклонившиеся колонны и натянули вокруг них сигнальную ленту, но это, естественно, не помогло https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095646731713302528 (фото и видео). А ровно год назад журналисты Крым.Реалии рассказывали, как Керчь, один из самых древних городов не только полуострова, но и Европы, после аннексии потерял уже два знаковых объекта: Митридатскую лестницу и крепость Ени-Кале https://www.youtube.com/watch?v=5hh4dAUX87M. Севастополь, Казачка. Живописный уголок живой природы, в котором растут Атласские, Ливанские и Гималайские кедры, сосны, разные породы можжевельника, пробковый дуб, платаны, кипарисы, туи, - уничтожается. Такие вырубки происходят по всему Крыму. У оккупантов какая-то особая неприязнь ко всему живому https://twitter.com/KrimRt/status/1095648329126592512. В российских учебниках "История Крыма" за 10 класс, по которым учат школьников в оккупированном Крыму, написано, что крымские татары - "коллаборанты, которые сотрудничали с немецкими оккупантами". Текст учебника по указке уже российских оккупантов утверждали предатели Украины, включая одного крымского татарина http://atr.ua/news/183045-skolnikov-v-krymu-ucat-cto-krymskie-tatary-predateli-foto4. Более 7 тысяч ихтамнетов участвуют в масштабных военно-террористических учениях россии, часть их которых проходит в аннексированном Крыму. Оккупанты заявили, что "используют боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии" https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-projdet-chast-uchenij-rossii-/29767265.html5. Симферополь. Сегодня в одной из школ проводили "антитеррористические учения". Всех предупреждали заранее, развесили объявления, чтобы не пугались… Дебилы. Они разве думают, как это отразится на психике детей? Я бы на месте родителей вообще не пустила своих детей в школу в этот день.
6. Посмотрите, что некоторые мамашки творят со своими детьми, позволяя оккупантам уничтожать не только детство, но и будущее. Таких тварей надо лишать родительских прав и судить! https://twitter.com/KrimRt/status/10956214299938447377. В детском садике висит объявление. Собирают теплые вещи, полотенца и т.п. "для ветеранов на 23 февраля". Спрашиваю, каких ветеранов? Отвечают: "Великой отечественной". Говорю: "Так ведь их практически не осталось". "Ну, значит для детей войны". А при чем тут дети войны и 23 февраля?8. Оккупанты до начала марта 2019 года требуют "освободить помещения" Кафедрального собора в Симферополе, где проходят богослужения Крымской епархии УПЦ. А РПЦ из Киево-Печерской лавры уже вышвырнули? https://ru.krymr.com/a/news-ros-vlasti-prebuut-osvobodt-pomeshenie-kafedralnogo-sobora-v-simferopole-do-nachala-marta/29767668.html
9. Оккупанты сменили директора созданной ими компании "Крымские морские порты". Вместо коллаборанта Алексея Волкова назначен понаехавший оккупант Сергей Квасов, который, будучи в должности руководителя Туапсинского филиала ФГУП "Росморпорт", "неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение трудового законодательства", а также был дисквалифицирован российской прокуратурой на 2 года, т.е. был лишен права занимать руководящие должности https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/krymskie-morskie-porty-smenili-gendirektora/10. Оккупанты на въезде в Крым задержали украинца, который оборудовал в автомобиле тайник для ввоза в зону "более 150 единиц 17-ти различных наименований запасных деталей, предположительно предназначающихся для сельскохозяйственной техники". А вы когда-нибудь слышали, чтобы из Крыма что-то на материк пытались вывезти? Нет? И я тоже, потому что там все есть и дешевле, и качественней, и в огромном ассортименте. А в Крыму - СССР со всеми вытекающими последствиями https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095594419993149440 11. Севастопольские пропагандоны написали о новых заборах: "Власти в Крыму продолжают страдать агорафобией, озаборивая все мало-мальски открытые пространства. На этот раз они отделили забором трибуны стадиона «Локомотив» в Симферополе от поля. О чем говорят нам эти заборы? О том, что каждое сословие должно знать свое место. Простолюдину нечего делать на первой линии ЮБК, болельщику - на поле, футболистам - на трибунах. Пассажирам автобусов - нечего слоняться в стороне от них, школьникам - отходить от школы, родителям - заходить в нее. Прохожим в Ялте нельзя бесплатно нюхать цветы в Ботаническом саду, а прохожим в Севастополе - бесплатно гулять по Херсонесу, не говоря уже о том, чтобы купаться или молиться там" https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/epoha-ogorazhivaniya12. На ялтинском паблике обсудили принятие в первом чтении проекта закона об изоляции Интернета: "Зашибись. Режим КНДР уже близко", "Режим Китая", "И Китая тоже", "Больно", "Мы сами виноваты!!! Мы всё терпим. Стерпим и это", "Так неудивительно же, если их уже оскорблять нельзя", "А самое интересное, за это мы еще заплатим 20 млрд. За свою же мышеловку", "Пилите, Шура!! Они золотые!! (с). На детей и больницы денег - 0! А вот на то, что никто не увидит! Лярды!!! Деньги отмоют и скажут, что ничего не получилось", "И останутся в вовкином тырнете только «кибердружинники», которые будут писать друг другу: - Начни с себя, вынеси мусор! - Нет, это ты начни с себя и вынеси мусор! А если серьёзно, пора валить. Вот он, тот самый знак свыше. Послал его, правда, не Господь, а сенатор Клишас, но все равно спасибо", "Интернет Чебурашка!!! Подключись уже сегодня и будь в курсе всех новостей СССР", "Дебилы", "Занавес опускается. Раэся вперде!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095599320269758464 13. Блииинн, всё-таки он опять вырос. Россия - страна фекальных сталагмитов. Канеш, инет вырубайте, а то весь мир орёт с ваших каловых сосулек. Страна - первая по богатства и первая по дуракам. Ха, тьфу https://twitter.com/crimea_john/status/1095590036853145600 14. Керчь. Ворота надежды: "Эти ворота (прим - в цветах украинского флага) я уже постил пару лет назад. Тогда напротив были ворота, выкрашенные в сриколор. Проведал. Спустя два года так же подкрашиваются, выглядят свежо, бодро. Так же они выглядят со двора. А вот сриколорные (ворота) история стёрла из жизни" https://twitter.com/KrimRt/status/1095610332582735872 15. Накануне в Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине, которое экстренно созвала россия. На заседании россию обвинили во вторжении в Украину и требовали вывести свои войска из Крыма и Востока Украины. Россиюшке, видимо, нравится, когда её по скрепам полощут https://ru.krymr.com/a/news-usa-v-sovbeze-oon-vyvod-rossijskih-vojsk-iz-kryma-eto-edinstvennyj-variant/29767398.htmlP.S. "Смотрите, что оккупанты творят в Джанкое! Детей по ТРЕВОГЕ с занятий выдергивают! А зачем вам учиться? Все одно вам в рай им. путина", - написала Роксолана и разместила скрин объявления оккупантов с таким текстом: "Всем!! 13 февраля сбор в 14:30 в школе № 2 для занятия в воинской части. Форма одежды - военная. У кого нет - школьная. Иметь с собой тетради по боевой подготовке. Учащиеся второй школьной смены получат подтверждающие записки для предъявления в школе" https://twitter.com/KrimRt/status/1095623950732849152 (скрин). Зато не стреляют (с). КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Это "руский миръ" - говно, бардак, разруха и прочие скрепо-"православные" равлечения...
какого черта страна-агрессор, страна-враг будет "наблюдать" что и как у нас происходит?
это чистый абсурд! или хренова европа совсем съехала с катушек вслед за рашкой??