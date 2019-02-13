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 Политика Украины
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Все про:МИД РФ (1202) наблюдатель (695) ОБСЕ (3524)

 Россия направит на украинские выборы своих наблюдателей на один день "в составе краткосрочного компонента" миссии ОБСЕ

Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД РФ,

Ведомство утверждает, что 12 февраля в МИД РФ поступил циркулярный запрос бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей на выборы в Украине 31 марта.

"Российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением.

Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3111563
 
 
 Топ комментарии
 
от суки кацапські, ти їх у двері, вони у вікно лізуть, щоб сказати як їм пофіг усі українці.
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Так сказали же, что им не очень-то и хотелось.
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Та в етой своей «одноходовке» они себя сами себя обошли.
При избрании Порошенка, недопущение росийских наблюдателей автоматически позволяет России заявить о нелегитимности Порошенка, как президента.
Но потом, наверное кто то из них задал вопрос: «Ну, а если изберут Тимошенко/ Зєленского /Мураева /Бойко? Тогда как?»...

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НОВОСТЬ КОТОРАЯ СДЕЛАЛА МОЙ ДЕНЬ!

Драка с поножовщиной произошла в детском саду Петербурга. Одна из матерей набросилась на другую из-за того, что ее удалили из чата детсадовской группы в одном из мессенджеров.

Как рассказала пострадавшая в интервью изданию «78.ру», напавшая на нее женщина приехала из Донецка - ее удалили из группы, потому что она стала выпрашивать деньги у других участников. Врачи насчитали у потерпевшей 8 ножевых ранений головы. По информации журналистов, пока уголовное дело о нападении не заведено.
https://echo.msk.ru/news/2370547-echo.html
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Так к русским приходит понимание, что за «хахлушки», стояли у них по «окружньім».

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как ты думаеш удмурт. сильно ли нужно признание твоей сраной мордовии народу Украины?
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Моя страна Украина, и мне совершенно пох мнение сраного удмурта.
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от суки кацапські, ти їх у двері, вони у вікно лізуть, щоб сказати як їм пофіг усі українці.
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На границе Украины рассеянских ФСБ наблюдателей пошлют в бачок Скабеевой.
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Нахер они всрались -- пусть за свим плешивым присматривают
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а то что законы какие то или что там принимали,на это обсе насрать
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А ты не знал? Создана в свое время совком...для совка...теперь обслуживает паРашу..
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.....а ньюзван или интер снимут фейковый сюжет про массовые фильсификации в Украине на выборах и ***** признает выборы недействительными в случае победы порошенка Россия направит на украинские выборы своих наблюдателей на один день "в составе краткосрочного компонента" миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8809
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ага, а тут и легитимный нарисуется
многахадовочка
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Цікаво, а для чого мені та новина про Росію? Якщо про іншу країну, то про нормальну, а не таку саму клоаку.
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Место кацапов в украинском перегное, а не на избирательном участке
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а порохоботи кричали, що у петра одні перемоги на міжнародній арені...сране ОБСЕ взяло і всіх нагнуло
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все нормально...

Любите торговать с агрессором - любите и на выборах их принимать...

Это плата такая - унижение...
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Если России удастся ХОТЯ БЫ НА ОДИН ДЕНЬ вопхнуть своих людей в наблюдательную компанию,то она уже станет не стороной войны на Донбассе и потом это даст полное право безкарного пребывания в ОБСЕ и других европейских организациях и даже возможность через них либо отсрочить на бесконечное время суд по "Боингу" (опять же это будет виной " внутриукраинского конфликта") или вообще его "затереть". Россия дорлжна нести санкции и ограничения в международных комиссиях!!!
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пля...только комент этому кацапчику кинул,а его уже выкинули на спам...)
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Ты дебил! 47 % украинцев считают что костик рыгоревский кондом штопаный! Попробуй опровепгнуть!
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Они тебе в душу плюнули.Это ппц.
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Паскудёнышам из ОБСЕ,которые сами приглашены,следует напомнить.что Россия под санкциями за Крым и Донбасс и это уже является санкционным ограничением.В данном случае-лишение России права быть в Украине в числе "наблюдателей" ...Это получается.что вы пригласили Васю в гости,а он ещё тянет с собой петю-мол,я на правах приглашённых пригласил и петю...офигеть от этих немчур и французиков
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Смелые кацапы. А в дыныре были украинские наблюдатели на выборах пушилина?? СБУ должны арестовать этих "наблюдателей" или уничтожить как террористов
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А можно и вообще на територию Украины не впускать и всем штамп в паспорта "Заборона в'їзду в Україну на 3 роки".
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Насрали в душу и ржут ватники
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Ты их в двери а они в окно лезут, твари.
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Сначала Украинская власть заходит на оккупированные территории тоже понаблюдать
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ОБСЕ гэбэшная контора. Есть постановление ВР. ОБСЕ сосут.
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А Украину спросили пустять ли мордорчан на нашу территорию?
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а Україну вже 5 років ніхто ні про що не запитує...як меркель з ****** вирішить, так і буде
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Идет борьба за расейских наблюдателей,-одни говорят возьмите их себе,а другие говорят-нахрен они нам нужны! Россия направит на украинские выборы своих наблюдателей на один день "в составе краткосрочного компонента" миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1217
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Ну так на каждого расейского ещё нужно сколько наших выделять , политически и материально устойчивых . Поэтому всё правильно , - они нах..й в Украине не нужны .
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Эти отбросы человечества, что все знают, как россиян, даже на один час нельзя пускать к нам в страну. Их место в ПаРАШЕ.
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Киселёво - соловьиные ********* могут обойтись и результатами западных наблюдателей . Всё равно переврут и подадут , как " очередная хунта пришла к власти ... " , - так что нах...й они здесь не нужны .
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Мазохисты какие-то... таможню надеются с разбегу пройти?

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Це у них так, як з «новороссієй» вийшло.

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Даже на один день НЕ НАДО пускать. Какое -то оккупанское рыло будет рассуждать о правильности выборов???? В Тюмени, в болоте с комарами и мхами пусть порассуждают.
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Неудачньій пример. В Тюмени большинство етнических украинцев.
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рашські наглядачі на наших виборах? На фіг, к бебеній бабусі в гості.Приїдуть всі агенти КГБ.
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Как только ОБСЕ необходимо проверить расположение запрещеной воентехники на территории лугандонии,так сразу запрет со стороны бандитов,вплоть до угрозы применения оружия.А тут значит Украина должна допустить,да ни в коем случае,ни на секунду.Или выставить этих делегатов на линии огня и пусть сепары по ним ******.
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Потом скажут что по две обезьяны с автоматами на избирательных участках ДЫныРЫ это нормально, а отсутствие оружия на украинских дильницях это руССССССофобия.
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Зачем на целый день? Хватит и одной минуты:

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Ну направили на РФ,в ведомство лживого осла,одновременно отправили списки ВСЕХ наблюдателей в МИД Украины. Для СОГЛАСОВАНИЯ,где гр.РЫФЫ были тупо вычеркнуты.
И списки направлены обратно.
Ведь на РФ отправили это ПРИГЛАШЕНИЕ,которое трабует согласия/не согласия, а не гарантированного участия.
А тут цирк. Сначала увидев голосование ВРУ,еще ДО вступления в силу закона, рашики стали в позу 1 - Ну раз вы так,то мы не хотим,не признаем.
Получили приглашение - поза 2. Ну ладно,на день приедем,сделаем одолжение!
Смешно пыжаться,как индюки,до бойни.
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Если хоть один кацап будет наблюдателем на избирательном участке, вопрос стоит ли украинским гражданам участвовать в етих *выборах*?
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Циркуляр нужно разослать по таможенным постам - про прибытие наркокурьеров под видом "российских наблюдателей за выборами" с теми самыми 0,5 тонн кокаина, что на судне в Кабо-Верде недоставало... и собачек не кормить пол дня...
Россия направит на украинские выборы своих наблюдателей на один день "в составе краткосрочного компонента" миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6805
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Страна похерившая кучу международных и межгосударственных договоров-очень хочет наблюдать за законностью.
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Собратькацапов в кучу и под конвоем чистить параши на таможнях
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А может и правда просто хотят посмотреть...
Типа как это вообще - не путина выбирать?
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они хотят посмотреть на портянку длиной полтора метра. это если в бюллетене на 44 кандидата ,выделить каждому хотя-бы 3 см.
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Так пусть посмотрят на список тех, кто просил прощения у размазняна каквдырова...
Там рулон поболе будет...
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А кто будет наблюдать за этими рашистскими мразями,которые будут прикидыватся наблюдателями?
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Поздно! Высшая власть в Украине-Верховная Рада,приняла закон,запрещающий представителям РФ быть наблюдателями на выборах. Не будут-же пограничники нарушать закон Украины и пропускать представителей РФ наблюдать за выборами и подсчётом голосов.
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Кому нужен сливной бочок,б/у,производство рашистостан,не мытый,с забитыми трубками,отдам бесплатно!В наличии пока нет,но скоро приедут в колличестве нескольких штук.Колличество пока не известно.
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Олена , у меня стоял псковский ( росия ) три года после советского , развалился вместе с унитазом . Сейчас стоит Церсанит Эко ( не реклама ) десятый год успешно никаких проблем .
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Возможно они отправят наблюдателей-крымчан. И тогда мы станем свидетелями очередной Санта-Барбары,как случилось с Самойловой на Евровидении.
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Від рогатих можливо.... усе що завгодно очикувати і як варіант, якесь бидло "стягне" шкурку з рогатих)) і тут зразу воно завоеяє з горлянок кацапських-рабсіян абижают і як привід війна....
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Спочатку нехай відпустять полонених Українців з буцегарень, потім заберуть свій скот з Донбасу та Криму, тоді можно щось казати, а так на куй рогатих!!!!
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Была бы у нас Украинская власть их бы сразу арестовали. Можно на наших пленных потом обменять.
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Можна впустити на один день тільки якщо привезуть всіх наших полонених.
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гнать соглядатаев, пусть заочно сюжеты сочиняют
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не пускати в Україну на кордоні і все. Хай хоч що, хоч від ОБСЄ, хоч від ООН у складі місії. Від того, що два кацапи не попали на день виборів в Україну наглядачами, у світі ці вибори не визнають недійсними чи недомократичними.
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само понятие о том чт русня может наблюдать на выборах для народа украины есть неприемлемыми, и .
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Кстати вариант - подберут "наблюдателей-колясочников" и будут потом, как на евровидении слезу вышибать, дескать "нипустили убогиньких, хвошизды"...
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да насрать на мордву, и на их дефективных соглядатаев.
На крысьме :1. В Крыму на раскопках Пантикапея на горе Митридат рухнула знаменитая древнегреческая арка с колоннами и резным каменным портиком. 28 января оккупанты подперли палками наклонившиеся колонны и натянули вокруг них сигнальную ленту, но это, естественно, не помогло https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095646731713302528 (фото и видео). А ровно год назад журналисты Крым.Реалии рассказывали, как Керчь, один из самых древних городов не только полуострова, но и Европы, после аннексии потерял уже два знаковых объекта: Митридатскую лестницу и крепость Ени-Кале https://www.youtube.com/watch?v=5hh4dAUX87M. Севастополь, Казачка. Живописный уголок живой природы, в котором растут Атласские, Ливанские и Гималайские кедры, сосны, разные породы можжевельника, пробковый дуб, платаны, кипарисы, туи, - уничтожается. Такие вырубки происходят по всему Крыму. У оккупантов какая-то особая неприязнь ко всему живому https://twitter.com/KrimRt/status/1095648329126592512. В российских учебниках "История Крыма" за 10 класс, по которым учат школьников в оккупированном Крыму, написано, что крымские татары - "коллаборанты, которые сотрудничали с немецкими оккупантами". Текст учебника по указке уже российских оккупантов утверждали предатели Украины, включая одного крымского татарина http://atr.ua/news/183045-skolnikov-v-krymu-ucat-cto-krymskie-tatary-predateli-foto4. Более 7 тысяч ихтамнетов участвуют в масштабных военно-террористических учениях россии, часть их которых проходит в аннексированном Крыму. Оккупанты заявили, что "используют боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии" https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-projdet-chast-uchenij-rossii-/29767265.html5. Симферополь. Сегодня в одной из школ проводили "антитеррористические учения". Всех предупреждали заранее, развесили объявления, чтобы не пугались… Дебилы. Они разве думают, как это отразится на психике детей? Я бы на месте родителей вообще не пустила своих детей в школу в этот день.
6. Посмотрите, что некоторые мамашки творят со своими детьми, позволяя оккупантам уничтожать не только детство, но и будущее. Таких тварей надо лишать родительских прав и судить! https://twitter.com/KrimRt/status/10956214299938447377. В детском садике висит объявление. Собирают теплые вещи, полотенца и т.п. "для ветеранов на 23 февраля". Спрашиваю, каких ветеранов? Отвечают: "Великой отечественной". Говорю: "Так ведь их практически не осталось". "Ну, значит для детей войны". А при чем тут дети войны и 23 февраля?8. Оккупанты до начала марта 2019 года требуют "освободить помещения" Кафедрального собора в Симферополе, где проходят богослужения Крымской епархии УПЦ. А РПЦ из Киево-Печерской лавры уже вышвырнули? https://ru.krymr.com/a/news-ros-vlasti-prebuut-osvobodt-pomeshenie-kafedralnogo-sobora-v-simferopole-do-nachala-marta/29767668.html
9. Оккупанты сменили директора созданной ими компании "Крымские морские порты". Вместо коллаборанта Алексея Волкова назначен понаехавший оккупант Сергей Квасов, который, будучи в должности руководителя Туапсинского филиала ФГУП "Росморпорт", "неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение трудового законодательства", а также был дисквалифицирован российской прокуратурой на 2 года, т.е. был лишен права занимать руководящие должности https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/krymskie-morskie-porty-smenili-gendirektora/10. Оккупанты на въезде в Крым задержали украинца, который оборудовал в автомобиле тайник для ввоза в зону "более 150 единиц 17-ти различных наименований запасных деталей, предположительно предназначающихся для сельскохозяйственной техники". А вы когда-нибудь слышали, чтобы из Крыма что-то на материк пытались вывезти? Нет? И я тоже, потому что там все есть и дешевле, и качественней, и в огромном ассортименте. А в Крыму - СССР со всеми вытекающими последствиями https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095594419993149440 11. Севастопольские пропагандоны написали о новых заборах: "Власти в Крыму продолжают страдать агорафобией, озаборивая все мало-мальски открытые пространства. На этот раз они отделили забором трибуны стадиона «Локомотив» в Симферополе от поля. О чем говорят нам эти заборы? О том, что каждое сословие должно знать свое место. Простолюдину нечего делать на первой линии ЮБК, болельщику - на поле, футболистам - на трибунах. Пассажирам автобусов - нечего слоняться в стороне от них, школьникам - отходить от школы, родителям - заходить в нее. Прохожим в Ялте нельзя бесплатно нюхать цветы в Ботаническом саду, а прохожим в Севастополе - бесплатно гулять по Херсонесу, не говоря уже о том, чтобы купаться или молиться там" https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/epoha-ogorazhivaniya12. На ялтинском паблике обсудили принятие в первом чтении проекта закона об изоляции Интернета: "Зашибись. Режим КНДР уже близко", "Режим Китая", "И Китая тоже", "Больно", "Мы сами виноваты!!! Мы всё терпим. Стерпим и это", "Так неудивительно же, если их уже оскорблять нельзя", "А самое интересное, за это мы еще заплатим 20 млрд. За свою же мышеловку", "Пилите, Шура!! Они золотые!! (с). На детей и больницы денег - 0! А вот на то, что никто не увидит! Лярды!!! Деньги отмоют и скажут, что ничего не получилось", "И останутся в вовкином тырнете только «кибердружинники», которые будут писать друг другу: - Начни с себя, вынеси мусор! - Нет, это ты начни с себя и вынеси мусор! А если серьёзно, пора валить. Вот он, тот самый знак свыше. Послал его, правда, не Господь, а сенатор Клишас, но все равно спасибо", "Интернет Чебурашка!!! Подключись уже сегодня и будь в курсе всех новостей СССР", "Дебилы", "Занавес опускается. Раэся вперде!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095599320269758464 13. Блииинн, всё-таки он опять вырос. Россия - страна фекальных сталагмитов. Канеш, инет вырубайте, а то весь мир орёт с ваших каловых сосулек. Страна - первая по богатства и первая по дуракам. Ха, тьфу https://twitter.com/crimea_john/status/1095590036853145600 14. Керчь. Ворота надежды: "Эти ворота (прим - в цветах украинского флага) я уже постил пару лет назад. Тогда напротив были ворота, выкрашенные в сриколор. Проведал. Спустя два года так же подкрашиваются, выглядят свежо, бодро. Так же они выглядят со двора. А вот сриколорные (ворота) история стёрла из жизни" https://twitter.com/KrimRt/status/1095610332582735872 15. Накануне в Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине, которое экстренно созвала россия. На заседании россию обвинили во вторжении в Украину и требовали вывести свои войска из Крыма и Востока Украины. Россиюшке, видимо, нравится, когда её по скрепам полощут https://ru.krymr.com/a/news-usa-v-sovbeze-oon-vyvod-rossijskih-vojsk-iz-kryma-eto-edinstvennyj-variant/29767398.htmlP.S. "Смотрите, что оккупанты творят в Джанкое! Детей по ТРЕВОГЕ с занятий выдергивают! А зачем вам учиться? Все одно вам в рай им. путина", - написала Роксолана и разместила скрин объявления оккупантов с таким текстом: "Всем!! 13 февраля сбор в 14:30 в школе № 2 для занятия в воинской части. Форма одежды - военная. У кого нет - школьная. Иметь с собой тетради по боевой подготовке. Учащиеся второй школьной смены получат подтверждающие записки для предъявления в школе" https://twitter.com/KrimRt/status/1095623950732849152 (скрин). Зато не стреляют (с). КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Ну а чё вы хотели-то?
Это "руский миръ" - говно, бардак, разруха и прочие скрепо-"православные" равлечения... Россия направит на украинские выборы своих наблюдателей на один день "в составе краткосрочного компонента" миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8422
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блин, а как же это: "...и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин" ???

какого черта страна-агрессор, страна-враг будет "наблюдать" что и как у нас происходит?
это чистый абсурд! или хренова европа совсем съехала с катушек вслед за рашкой??
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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