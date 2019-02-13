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 Экономика
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Все про:налоги (2554) ГФС (3100)

 В Офисе крупных налогоплательщиков объяснили, за счет чего будут выполнять плановые показатели года

Руководитель Офиса Кирилл Коренюк назвал три ключевых составляющих: экономический рост, детенизация экономки и – уничтожение схем уклонения от налогов.

Об этом фискал рассказал в своем интервью интернет-изданию taxlink.ua, отвечая на вопрос корреспондента, как налоговики намерены выполнять плановые показатели при снижении числа проверок бизнеса.

Первое: экономический рост, который наблюдаем в последние годы. Второе: дальнейшая кампания по детенизации различных сфер экономики. Насколько она может быть успешной, видим по рынку труда. Третье: фактор, который зависит исключительно от нас, фискалов. Имею в виду разрушение схем по уклонению от налогообложения и борьбу с оптимизацией налогов",-- перечислил Коренюк.

Он подтверди, что количество предприятий, которые попадают в план-график проверок, неуклонно уменьшается год от года. Сейчас фискалы сосредотачиваются только на рисковых плательщиках.

"Скажем по Офису в этом году мы проверим только 103 предприятия, которые демонстрируют те или иные риски. Должен отметить, что ключевой принцип контрольно-проверочной работы Офиса крупных плательщиков (как и в целом в ГФС) - рискоориентированность. То есть - избирательность контроля на основе рисков неуплаты налогов. Предприятия, придерживающиеся политики прозрачного ведения бизнеса и имеющие высокую налоговую дисциплину, могут работать спокойно - их проверки обойдут",-- отметил руководитель Офиса крупных плательщиков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111561
 
 
 Топ комментарии
 
Миллиардеру Косюку уже 5 миллиардов дотаций выделили
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Короче, только карательные меры для тех кто не в теме..
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значит плательщиков скоро не станет В Офисе крупных налогоплательщиков объяснили, за счет чего будут выполнять плановые показатели года - Цензор.НЕТ 3312
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дебилы блин... ни один из названых трех пунктов невозможно выполнить при этой власти !!! В Офисе крупных налогоплательщиков объяснили, за счет чего будут выполнять плановые показатели года - Цензор.НЕТ 5797
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А що, крупний бізнес не може заробити на податки?
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Миллиардеру Косюку уже 5 миллиардов дотаций выделили
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вірніше, вкрали. От за треба було б вже спалити Банкову.
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Тоб то підвищення зарплат вони навіть не розглядають)))Хто працювати в них буде?
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Отой офіс мав би краще знати своїх клієнтів, ніж вони самі себе. Видно офіс нічого не робить. І плани оті ніякі, це і як у бомжа на вулиці спитати - то і він розкаже, що детонізація економіки йому допоможе.
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насчет тонов не знаю - но тенизация уже пошла и её не остановить
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Кажуть гроші породжуєть гроші. Це не про Косюка і не про Порошенка. Тому що вони не заробляють гроші, а тратять.
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они воруют - так скорее - оба тупо воры!!!
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Короче, только карательные меры для тех кто не в теме..
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значит плательщиков скоро не станет В Офисе крупных налогоплательщиков объяснили, за счет чего будут выполнять плановые показатели года - Цензор.НЕТ 3312
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***
на большом предприятии третья налоговая проверка подряд.
и все опять правильно.... придраться не к чему... бледная главбух рада... и улыбается!.
багровый и потный налоговый инспектор:
- вам штраф!
- !?
- за издевательство над налоговой инспекцией.
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Офисе крупных налогоплательщиков объяснили, за счет чего будут выполнять плановые показатели года
 
 
 
 
 
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