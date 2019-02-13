 Полная структурная перестройка Генштаба должна завершиться до конца 2019 года, - Минобороны

Об этом сообщил замначальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ полковник Вячеслав Демьяненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Положение о Генеральном штабе - это только часть работы, которая касается законодательного обеспечения реформы. Только распределение должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины на две должности требует внесения изменений в 13 законов Украины, 7 указов Президента, 7 актов Кабинета Министров и целого ряда приказов Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ", - отметил Демьяненко.
Он сообщил, что продолжается создание системы управления силами обороны. Эта задача выполняется в тесном сотрудничестве с иностранными советниками. Только за последние полгода проведен целый ряд семинаров с группой советников, которую возглавляет бригадный генерал в отставке Крейг Кинг. В ходе работы обсуждались несколько вариантов системы управления силами обороны, рассматривалась их соответствие принципам НАТО по построению системы управления.
Кроме этого за прошедшие годы ряд структурных подразделений уже приведены в соответствие со структурой, принятой в штабах НАТО. Планируется до конца 2019 завершить полную структурную перестройку Генерального штаба в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Украины 30 января текущего года.
Параллельно с трансформацией Генерального штаба, продолжаются подобные мероприятия по всей вертикали органов военного управления.
Муженко, с его же слов, лично передавал в Генштаб рашки маршрут и время выхода наших колонн из под Иловайска.
Эта пуйловская мразь Муженко должна быть уничтожена.
остальных - кого на пенсию...кого за боевым опытом... а кого и на зону
вот это будет по-настоящему - полная структурная перестройка... а не стулья переставили
К примеру, попал в депутаты Гаврилюк.
Баран еще тот, все на что хватило ума - присвоить себе б/у тачку, которую волонтеры купили для армии.
Одна- для Муженко, другая- для Назарова? В этом суть рехвормы?
InfoResist
Министерство обороны Украины не заботится о семьях военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы, отказывая им в соцпомощи и находит для этого самые невероятные причины. InfoResist рассказывает о трех таких случаях. По двум из них родственники, после нескольких лет судебных тяжб, отстояли свое законное право на компенсацию.Загадочная гибель Дмитрия Шабрацкого
Минобороны на протяжении 4 лет настаивает, что военнослужащий Дмитрий Шабрацкий, погибший при странных обстоятельствах на территории дислокации своей воинской части в Лисичанске в 2015 году, совершил самоубийство. На ведомство не повлияли даже решения судов двух инстанций, обвязывающие выплатить денежную компенсацию семье погибшего, пишет адвокат Оксана Михалевич в Facebook.
По ее словам, в конце 2018 года Комиссия МОУ по рассмотрению вопросов, связанных с выплатой помощи, рассмотрела документы супругов Шабрацких, однако выводы судов во внимание не приняла. Более того, продолжает настаивать, что Шабрацкий совершил самоубийство.
Комиссия Минобороны свою позицию объясняет тем, что в экспертном заключении смерти военного якобы говорится о суициде. Этот вывод они сделали основываясь на наличии в крови погибшего различного вида спиртов.
Дмитрий ШабрацкийСергея Голинского исключили из списков части за неделю до смерти
Также уже несколько лет не может добиться соцпомощи семья Сергея Голинского, которого в 2015 году призвали в армию по мобилизации. Он служил водителем в 406-й атрбригаде в Николаеве, затем принимал участие в боевых действиях в зоне АТО, где получил контузию.
В сентябре 2015-го Голинского направили на лечение в военно-медицинский госпиталь с диагнозом гепатит А и через месяц его выписали в удовлетворительном состоянии. Военно-врачебная комиссия постановила, что по состоянию здоровья он не пригоден для воинской службы.
Голинский прибыл в часть, где его должны были расчитать и уволить. Но там ему стало плохо. 10 дней командование и медперсонал не предпринимал никаких действий, пока его состояние здоровья не ухудшилось до критического. 17 октября его сослуживцы вызвали "скорую", которая его госпитализировала прямо из палатки. 23 октября он умер в "Белгород-Днестровкой" больнице.
Когда родные Голинского обратились в военкомат за соцпомощью, им отказали, заявив, что на момент смерти он не был военнослужащим. Как выяснилось, командир бригады исключил его списка воинской части за неделю до смерти. Семья Голинского обратилась в суд и он удовлетворил их иск, который Минобороны безуспешно пыталось обжаловать. Родные доказали, что он умер на службе и теперь ведомство обязано выплатить миллион гривен семье погибшего.Гибель Евгения Попова из-за разрыва мины на учениях
С безразличием министерства к своим военным столкнулись родные командира Евгения Попова (17 ОТБр), погибшего во время учений на полигоне в Дивичках из-за взрыва мины. Об этом сообщил глава Первого добровольческого госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друженко.Евгений Попов
Комиссия Минобороны заявила родным Попова, что не нашла оснований для предоставления им статуса члена семьи погибшего военного, поскольку полученное им смертельное ранение «не связано с защитой Родины».
Напомним, в июне 2018 года Окружной админсуд Киева обязал Минобороны выплатить разовое пособие родителям «айдаровца» Дмитрия Шабрацкого, который погиб 26 марта 2015 года в части в Лисичанске при загадочных обстоятельствах.
Ну, в Україні, для лохів, весь кайф, як завжди, в майбутньому.