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 Полная структурная перестройка Генштаба должна завершиться до конца 2019 года, - Минобороны

Недавно утвержденное Положение о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины является переходным и Генштаб уже начал работу по подготовке нового проекта Положения, которое вступит в силу с 1 января 2021 года.

Об этом сообщил замначальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ полковник Вячеслав Демьяненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Положение о Генеральном штабе - это только часть работы, которая касается законодательного обеспечения реформы. Только распределение должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины на две должности требует внесения изменений в 13 законов Украины, 7 указов Президента, 7 актов Кабинета Министров и целого ряда приказов Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ", - отметил Демьяненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ

Он сообщил, что продолжается создание системы управления силами обороны. Эта задача выполняется в тесном сотрудничестве с иностранными советниками. Только за последние полгода проведен целый ряд семинаров с группой советников, которую возглавляет бригадный генерал в отставке Крейг Кинг. В ходе работы обсуждались несколько вариантов системы управления силами обороны, рассматривалась их соответствие принципам НАТО по построению системы управления.

Кроме этого за прошедшие годы ряд структурных подразделений уже приведены в соответствие со структурой, принятой в штабах НАТО. Планируется до конца 2019 завершить полную структурную перестройку Генерального штаба в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Украины 30 января текущего года.

Также читайте: Полторак назвал 5 основных приоритетов Минобороны на 2019 год

Параллельно с трансформацией Генерального штаба, продолжаются подобные мероприятия по всей вертикали органов военного управления.

Источник: https://censor.net.ua/n3111560
 
   
 Топ комментарии
 
Генштаб - сборище подонков, возглавляемое украинофобом и рыгом Муженко... Который лично причастен к организации котлов по уничтожению патриотов и добровольцев.
Муженко, с его же слов, лично передавал в Генштаб рашки маршрут и время выхода наших колонн из под Иловайска.
Эта пуйловская мразь Муженко должна быть уничтожена.
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в Генштаб брать только боевых...воевавших (такие уже есть!)
остальных - кого на пенсию...кого за боевым опытом... а кого и на зону
вот это будет по-настоящему - полная структурная перестройка... а не стулья переставили
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Не так все просто.
К примеру, попал в депутаты Гаврилюк.
Баран еще тот, все на что хватило ума - присвоить себе б/у тачку, которую волонтеры купили для армии.
Полная структурная перестройка Генштаба должна завершиться до конца 2019 года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8301
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я бы сказал по другому - "Полная и структурная ПЕРЕСАДКА Генштаба должна пройти в 2019 году." Полная структурная перестройка Генштаба должна завершиться до конца 2019 года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9170
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Ану-ка раскажи, кого и за что из генштаба нужно сажать. Только не общими словами, а конкретно: Такого-то - за то-то, такого-то - за то-то и т.д. Фамилию Муженко можешь не вспоминать - о нем знают все. Сколько фамилий вспомнишь?
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там любого бери за оппу и сажай - и заметь что будет за что !!!
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да хотя бы с муженко начать...а он потянет потом за собой Коваля.Литвина и других.Главное начать расследование ВСК,а не ведомственным Матиосом
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Неуж то повыгоняют свковых телепузиков?
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Генштаб - сборище подонков, возглавляемое украинофобом и рыгом Муженко... Который лично причастен к организации котлов по уничтожению патриотов и добровольцев.
Муженко, с его же слов, лично передавал в Генштаб рашки маршрут и время выхода наших колонн из под Иловайска.
Эта пуйловская мразь Муженко должна быть уничтожена.
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Вот никак не пойму= Если Янукович воровал миллиарды в Украине ,то сейчас эти миллиарды должны быть у народа .Но народу рассказывают что денег нету ,а где ж тогда деньги ?
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в Генштаб брать только боевых...воевавших (такие уже есть!)
остальных - кого на пенсию...кого за боевым опытом... а кого и на зону
вот это будет по-настоящему - полная структурная перестройка... а не стулья переставили
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Не так все просто.
К примеру, попал в депутаты Гаврилюк.
Баран еще тот, все на что хватило ума - присвоить себе б/у тачку, которую волонтеры купили для армии.

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Судя по статье, изменение структуры, предусматривает исключительно создание множества новых должностей?
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"Распределение должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины на две должности".

Одна- для Муженко, другая- для Назарова? В этом суть рехвормы?
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Умри - и станешь никому не нужен: Как Минобороны отказывает родным в выплатах за смерть военных

InfoResist

Министерство обороны Украины не заботится о семьях военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы, отказывая им в соцпомощи и находит для этого самые невероятные причины. InfoResist рассказывает о трех таких случаях. По двум из них родственники, после нескольких лет судебных тяжб, отстояли свое законное право на компенсацию.Загадочная гибель Дмитрия Шабрацкого
Минобороны на протяжении 4 лет настаивает, что военнослужащий Дмитрий Шабрацкий, погибший при странных обстоятельствах на территории дислокации своей воинской части в Лисичанске в 2015 году, совершил самоубийство. На ведомство не повлияли даже решения судов двух инстанций, обвязывающие выплатить денежную компенсацию семье погибшего, пишет адвокат Оксана Михалевич в Facebook.
По ее словам, в конце 2018 года Комиссия МОУ по рассмотрению вопросов, связанных с выплатой помощи, рассмотрела документы супругов Шабрацких, однако выводы судов во внимание не приняла. Более того, продолжает настаивать, что Шабрацкий совершил самоубийство.
Комиссия Минобороны свою позицию объясняет тем, что в экспертном заключении смерти военного якобы говорится о суициде. Этот вывод они сделали основываясь на наличии в крови погибшего различного вида спиртов.
Полная структурная перестройка Генштаба должна завершиться до конца 2019 года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5853Дмитрий ШабрацкийСергея Голинского исключили из списков части за неделю до смерти
Также уже несколько лет не может добиться соцпомощи семья Сергея Голинского, которого в 2015 году призвали в армию по мобилизации. Он служил водителем в 406-й атрбригаде в Николаеве, затем принимал участие в боевых действиях в зоне АТО, где получил контузию.
В сентябре 2015-го Голинского направили на лечение в военно-медицинский госпиталь с диагнозом гепатит А и через месяц его выписали в удовлетворительном состоянии. Военно-врачебная комиссия постановила, что по состоянию здоровья он не пригоден для воинской службы.
Голинский прибыл в часть, где его должны были расчитать и уволить. Но там ему стало плохо. 10 дней командование и медперсонал не предпринимал никаких действий, пока его состояние здоровья не ухудшилось до критического. 17 октября его сослуживцы вызвали "скорую", которая его госпитализировала прямо из палатки. 23 октября он умер в "Белгород-Днестровкой" больнице.
Когда родные Голинского обратились в военкомат за соцпомощью, им отказали, заявив, что на момент смерти он не был военнослужащим. Как выяснилось, командир бригады исключил его списка воинской части за неделю до смерти. Семья Голинского обратилась в суд и он удовлетворил их иск, который Минобороны безуспешно пыталось обжаловать. Родные доказали, что он умер на службе и теперь ведомство обязано выплатить миллион гривен семье погибшего.Гибель Евгения Попова из-за разрыва мины на учениях
С безразличием министерства к своим военным столкнулись родные командира Евгения Попова (17 ОТБр), погибшего во время учений на полигоне в Дивичках из-за взрыва мины. Об этом сообщил глава Первого добровольческого госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друженко.Полная структурная перестройка Генштаба должна завершиться до конца 2019 года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5853Евгений Попов
Комиссия Минобороны заявила родным Попова, что не нашла оснований для предоставления им статуса члена семьи погибшего военного, поскольку полученное им смертельное ранение «не связано с защитой Родины».
Напомним, в июне 2018 года Окружной админсуд Киева обязал Минобороны выплатить разовое пособие родителям «айдаровца» Дмитрия Шабрацкого, который погиб 26 марта 2015 года в части в Лисичанске при загадочных обстоятельствах.
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просто наше госуправление антинародно - оно работает только для себя и народу полностью враждебно!!!! Полная структурная перестройка Генштаба должна завершиться до конца 2019 года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2810
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Задача солдата - не умереть за свою Родину, а сделать так, чтобы внешние и внутренние враги умерли за свою...)))
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очередная решительная смена кроватей в борделе.
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Всех генералов нахер Оставить одного и хватит с головой
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а что с ВМФ делать? там на каждый катер по два адмирала!
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Послать на плотах в Керченский пролив - в качестве военнопленных они Украине дешевле обойдутся + новые (адмиральские) санкции для кацапстана...)))
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Надеюсь это будет настоящая реформа, а не купят мебель, сделают реформ и новые таблички на дверях и назовут это реформой ...
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Десять бригад отримають дім і перестануть бомжувати?
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В моєму селі цукерки вже тільки "рошен". Сьогодні купив - вибору нема. З'їв пару штук і почав дихати парою розчинника №646. Добре, що поблизу не було джерела відкритого вогню. Виявляється, там в "супермаркеті №1" щось підмальовували. Продавець так швидко кидала в кульок ті рошенки, що я встиг її зупинити вже після сорока гривень. Знала паскуда, що вони з душком.
Ну, в Україні, для лохів, весь кайф, як завжди, в майбутньому.
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от перемени мест муженок, сумма не меняется
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Наверное будет как в анекдоте-"в пятницу будет производится обмен белья-первый барак меняется со вторым"
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В условиях реальной войны так долго выполнять структурную перестройку Генштаба - тяжкое преступление. В лучшем случае, это свидетельство низкого профессионализма исполнителей. Видимо, в головах этих людей напрочь отсутствуют какие-либо внятные модели того, что они хотят построить. Спросили бы, хотя бы, у полковника Гранта.
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолная структурная перестройка Генштаба должна завершиться до конца 2019 года, - Минобороны
 
 
 
 
 
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