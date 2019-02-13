 Полная структурная перестройка Генштаба должна завершиться до конца 2019 года, - Минобороны

Об этом сообщил замначальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ полковник Вячеслав Демьяненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Положение о Генеральном штабе - это только часть работы, которая касается законодательного обеспечения реформы. Только распределение должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины на две должности требует внесения изменений в 13 законов Украины, 7 указов Президента, 7 актов Кабинета Министров и целого ряда приказов Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ", - отметил Демьяненко.

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Он сообщил, что продолжается создание системы управления силами обороны. Эта задача выполняется в тесном сотрудничестве с иностранными советниками. Только за последние полгода проведен целый ряд семинаров с группой советников, которую возглавляет бригадный генерал в отставке Крейг Кинг. В ходе работы обсуждались несколько вариантов системы управления силами обороны, рассматривалась их соответствие принципам НАТО по построению системы управления.

Кроме этого за прошедшие годы ряд структурных подразделений уже приведены в соответствие со структурой, принятой в штабах НАТО. Планируется до конца 2019 завершить полную структурную перестройку Генерального штаба в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Украины 30 января текущего года.

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Параллельно с трансформацией Генерального штаба, продолжаются подобные мероприятия по всей вертикали органов военного управления.