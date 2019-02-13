 Полицейский Мельников, избивавший активистов ногами с криками "Ложись, Бандера!", вышел под залог, уплаченный кандидатом в президенты

Об освобождении Мельникова под залог Кива написал в своем Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Освободившийся из-под стражи Мельников заявил журналистам, что не имел умысла ни избивать активистов ногами, ни упоминать имя Степана Бандеры.

"На тот момент в связи с тем, что меня так же само забрызгали баллоном и так как я переживал, что может быть все, что угодно, и состояние было сильно эмоциональное. И когда человек находился на земле, то я скажу, что если там и наносились какие-то там удары, то точно не по голове, и сказать о том, что я имел прямой умысел забить человека – то нет", – сказал Мельников.

"В этот момент, когда произносились эти слова ("Ложись, Бандера!", – ред.), меня там еще, как говорится, еще и не было. И в тот момент я не думал вообще о том, кто такой и вообще все остальное, чтобы кричать это", – добавил полицейский.

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Ранее о внесении залога за Василия Мельникова сообщили сразу два кандидата в президенты – претендент от Социалистической партии Илья Кива и от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. Оба предоставили доказательства уплаты 115 000 гривен.

Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, накануне, 13 февраля Илья Кива пообещал внести залог за Мельникова. Он заявил, что "не позволит унижать работу полицейских".

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".