 Полицейский Мельников, избивавший активистов ногами с криками "Ложись, Бандера!", вышел под залог, уплаченный кандидатом в президенты

Об освобождении Мельникова под залог Кива написал в своем Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Освободившийся из-под стражи Мельников заявил журналистам, что не имел умысла ни избивать активистов ногами, ни упоминать имя Степана Бандеры.
"На тот момент в связи с тем, что меня так же само забрызгали баллоном и так как я переживал, что может быть все, что угодно, и состояние было сильно эмоциональное. И когда человек находился на земле, то я скажу, что если там и наносились какие-то там удары, то точно не по голове, и сказать о том, что я имел прямой умысел забить человека – то нет", – сказал Мельников.
"В этот момент, когда произносились эти слова ("Ложись, Бандера!", – ред.), меня там еще, как говорится, еще и не было. И в тот момент я не думал вообще о том, кто такой и вообще все остальное, чтобы кричать это", – добавил полицейский.
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Ранее о внесении залога за Василия Мельникова сообщили сразу два кандидата в президенты – претендент от Социалистической партии Илья Кива и от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. Оба предоставили доказательства уплаты 115 000 гривен.
Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, накануне, 13 февраля Илья Кива пообещал внести залог за Мельникова. Он заявил, что "не позволит унижать работу полицейских".
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.
В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".
Они же должны им гордиться, а они обижаются.
Или там совсем мозг не работает в головах? Где же логика?
Мельникова - наградить и выпустить. Нападавших на полицию- наказать. И смотри, не перепутай!
ни в одной стране мира- ну кроме твоей кацапии, коп на уровне закона не имеет право бить ногами задержаного
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Фразу следует сохранить. Это потужний перл на уровне сильнейших цитат из протоколов.
24 декабря гр. Лосихин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время возникшей ссоры нанес гр. Васильеву множество ударов топором по голове, отчего Васильев на месте скончался, похитив при этом 10 руб. 71 коп.
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Будучи доставлен в отделение милиции, гр. Петров продолжал хулиганить и ударил ногой кап. милиции Прохорова в область полового органа, причем с последнего слетела шапка.
Цей недоумок в погонах, підготовлений "правоохоронець", заперечує відео своїх садистських дій? Він не згоден з тим, що бачили мільйони? Питання: хто є ті, хто його виправдовує і називає "своїм"?