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Все про:залог (328) Кива (91) Мельников Василий (5)

 Полицейский Мельников, избивавший активистов ногами с криками "Ложись, Бандера!", вышел под залог, уплаченный кандидатом в президенты

Илья Кива утверждает, что Василий Мельников на свободе именно благодаря ему. Ранее о внесении залога за полицейского заявили Кива и Вилкул, оба предоставили доказательства уплаты 115 тысяч гривен.

Об освобождении Мельникова под залог Кива написал в своем Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Освободившийся из-под стражи Мельников заявил журналистам, что не имел умысла ни избивать активистов ногами, ни упоминать имя Степана Бандеры.

"На тот момент в связи с тем, что меня так же само забрызгали баллоном и так как я переживал, что может быть все, что угодно, и состояние было сильно эмоциональное. И когда человек находился на земле, то я скажу, что если там и наносились какие-то там удары, то точно не по голове, и сказать о том, что я имел прямой умысел забить человека – то нет", – сказал Мельников.

"В этот момент, когда произносились эти слова ("Ложись, Бандера!", – ред.), меня там еще, как говорится, еще и не было. И в тот момент я не думал вообще о том, кто такой и вообще все остальное, чтобы кричать это", – добавил полицейский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", отстранен от должности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее о внесении залога за Василия Мельникова сообщили сразу два кандидата в президенты – претендент от Социалистической партии Илья Кива и от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. Оба предоставили доказательства уплаты 115 000 гривен.

Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, накануне, 13 февраля Илья Кива пообещал внести залог за Мельникова. Он заявил, что "не позволит унижать работу полицейских".

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Источник: https://censor.net.ua/n3111559
 
   
 Топ комментарии
 
Проведите аукцион между Кивой и Вилкулом - кто больше заплатит в залог.
Проигравшего посадить пожизненно, победителя - казнить.
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Кива+Вилкул=две кучи дерьма
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Ківа це шавка Авакяна,ось і склався пазл.
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То что слова сказано в пылу, то все фигня. Ни кто же не зафиксировал , как обзывали полицейских? А я так думаю, что таки обзывали. Акцентировать внимание масс, делать судебный прецедент на таком случае: тупость! А за нападение на участок, дать пи*дюлей что бы с**л в штаны, ибо завтра МЫ же будем хаять полицию за излишнюю лояльность к правонарушителям.
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За "Бандеру" сопли и вой в сетях, а дело в превышении полномочий
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Если нацики поклоняются Бандере, то почему они обиделись на "ложись, бандера"?
Они же должны им гордиться, а они обижаются.
Или там совсем мозг не работает в головах? Где же логика?
Мельникова - наградить и выпустить. Нападавших на полицию- наказать. И смотри, не перепутай!
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ты идиот?
ни в одной стране мира- ну кроме твоей кацапии, коп на уровне закона не имеет право бить ногами задержаного
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Алекс, Вы принимаете желаемое за действительное. А если "задержаный" выполняет опасный для жизни бойцовский приём из положения лёжа? А если руки задержанного вне поля зрения полицейского, а в руках задержанного может быть огнестрельное оружие? В каждом конкретном случае нужно разбираться. Так что Цензор с этим делом опростоволосился. До суда не мешало бы более акуратно выбирать выражения.
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Голосуйте за Тимошенко и такого не будет!Вы хотите в Европу или так и будете под ватниками лежать ?
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Это за ту тетку которая с Лазаренко Украину на половом органе провернула, которая Щербаня заказала.У нее со здоровьем плохо, больная она это факт когда в тюрьме была так при смерти лежала, а нам нужен здоровый президент.Брехливей тетки я еще не встречал)),или вы думаете что она перевоспиталась в тюрьме)),от этого еще не придумали лекарства, от воровства и брехни нужна только изоляция от общества чтобы могла обманывать трех человек врача и двух санитаров))
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"В этот момент, когда произносились эти слова ("Ложись, Бандера!", - ред.), меня там еще, как говорится, еще и не было. И в тот момент я не думал вообще о том, кто такой и вообще все остальное, чтобы кричать это", - добавил полицейский.

...
Фразу следует сохранить. Это потужний перл на уровне сильнейших цитат из протоколов.

24 декабря гр. Лосихин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время возникшей ссоры нанес гр. Васильеву множество ударов топором по голове, отчего Васильев на месте скончался, похитив при этом 10 руб. 71 коп.
...
Будучи доставлен в отделение милиции, гр. Петров продолжал хулиганить и ударил ногой кап. милиции Прохорова в область полового органа, причем с последнего слетела шапка.
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Спочатку навіть був один нападник ( ніякий не активіст, треба називать речі своїми іменами), а потім, вірогідно, поліцейський вирішив застосувати інші свої ноги і жертв стало більше.
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Кива пусть расскажет, где деньги взял. Такому дауну я бы работу охранника в супермаркете не доверил. Тупее трудно найти. За него могут проголосовать только в дурдоме. Плюс на довесок рожа алкаша.
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как детям больным помочь - очереди желающих нет, а как менту бьющего и унижающего Бандеру очередь желающих, потратить кучу денег на такое благородное дело, а дети по х.... Хотя ему все ровно ни чего не грозит,оправдают и еще пойдет на повышение - у нас такими кадрами не разбрасываются и очень ценят.
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В сша при нападении на полицейский участок пару человек сразу бы застрелили, остальным впаяли бы сроки лет по 120 каждому. Но это в цивилизованной стране.
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Щоб у тебе мусора рюкзак на вулиці зтягли з плечей! І били тебе колінами лежачого, коли ти прийшов за рюкзаком. Щиро бажаю.
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А зачем у хлопцев рюкзаки позабирали? первый раз слышу.
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Короче ничего не понял - рюкзаки, ножи, просто мимо шли или что вообще, да и ладно.
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пора менять законы и не позволять залоги, для тех кто физически наносит увечья.
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Что комуняка, что социалист, что социал-демократ, регионал, всё это В А Т А.
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ківі таке саме бидло як це мінтовське нещастя. на камеру щось мекало зовсім як теля.
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Ну для чого БРЕХАТИ. В суді не встановлено, що саме цей поліцейський кричав про Бандеру. І саме головне--хіба за це судять, хіба є стаття покарання за такий викрик. Чамусь хтось дуже намагається надати цьому процесу політичну покраску,щоб роз"єднувати народ по політичним поглядам. І в першу чергу це роблять продажні журналюги і прихильники "руцького міра".
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Суд визнає ці "факти" жалюгідними і такими, що не мають жлдних наслідків. Дуже схоже на випадок зі скабєєвою, просто потрібен скандал.
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"На той момент у зв'язку з тим, що мене так само саме обризкали балоном і так як я переживав, що може бути все, що завгодно, стан був дуже емоційний. І коли людина лежала на землі, то я скажу, що якщо і завдавалися якісь там удари, то точно не по голові, і сказати про те, що я мав прямий умисел забити людину - то ні", - сказав Мельников.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3111559
Цей недоумок в погонах, підготовлений "правоохоронець", заперечує відео своїх садистських дій? Він не згоден з тим, що бачили мільйони? Питання: хто є ті, хто його виправдовує і називає "своїм"?
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От і зустрілись ,мєльніКофф та іля Ківі - два Кретина!
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А де суд над бандитами, які напали на відділок--захватили державну установу? Чому це замовчується? Комусь (бандитам, хабарникам, ворогам) вигідно робити хаос в державі. дискритувати поліцію. робити розбрат--в общим все іде по плану путіна. Патріоти! Будьте ПАТРІОТАМИ, а не горе-патріоти.
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Может когда нибудь авакяна повесят ?
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Если бы полицейский Мельников лупил его молча, то никто бы и внимания не обратил, а вот если бы он ногами почки отбивал с криками Слава Украине, по получил бы блестяшку на пиджак.
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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В этот момент, когда произносились эти слова, меня там еще, как говорится, еще и не было. И в тот момент я не думал вообще о том, кто такой и вообще все остальное, чтобы кричать это" Это засчитывается,как оправдание?(типа-в состоянии аффекта)Или вот так обычно формулируют свои мысли наши "полицейские"?ТРЫНДЕЦ...
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Я бы на месте полицейского подал бы иск на Цензор за клевету. Со слов этого полисмена вытекает, что он не кричал "ложись Бандера". Почему я должен верить Цензору, а не полицейскому?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейский Мельников, избивавший активистов ногами с криками "Ложись, Бандера!", вышел под залог, уплаченный кандидатом в президенты
 
 
 
 
 
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