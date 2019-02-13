 Священник УПЦ МП пытался обокрасть храм, община которого перешла в ПЦУ на Волыни

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал ZIK со ссылкой на источник во Владимир-Волынской епархии ПЦУ.



Жители села увидели автомобиль священника возле храма. Они обратили внимание на то, что он выносил что-то из церкви и посчитали это подозрительным, после чего вызвали правоохранителей на место событий. Полиция составила протокол и начала расследование инцидента.



Телеканал связывает это с тем, что на собрании прихожан, которые приняли решение присоединиться к Православной церкви Украины, также присутствовал и указанный священник.

Тогда он выразил желание остаться верным Московскому патриархату.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Священник УПЦ МП и титушки блокировали сельсовет на Волыни, требуя отменить решение общины о переходе в ПЦУ

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.