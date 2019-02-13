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 Священник УПЦ МП пытался обокрасть храм, община которого перешла в ПЦУ на Волыни

Священник Украинской православной церкви Московского патриархата пытался украсть церковную утварь и литературу из Свято-Луковского храма в селе Сирнычки на Волыни, община которого перешла в Православную церковь Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал ZIK со ссылкой на источник во Владимир-Волынской епархии ПЦУ.

Жители села увидели автомобиль священника возле храма. Они обратили внимание на то, что он выносил что-то из церкви и посчитали это подозрительным, после чего вызвали правоохранителей на место событий. Полиция составила протокол и начала расследование инцидента.

Телеканал связывает это с тем, что на собрании прихожан, которые приняли решение присоединиться к Православной церкви Украины, также присутствовал и указанный священник.

Тогда он выразил желание остаться верным Московскому патриархату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священник УПЦ МП и титушки блокировали сельсовет на Волыни, требуя отменить решение общины о переходе в ПЦУ

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3111555
 
   
 Топ комментарии
 
Та че там непонятного, Илья! Лживый и воровитый, говоря прямо, без дипломатии.
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привычки вора удивительно сильны...
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Та че там непонятного, Илья! Лживый и воровитый, говоря прямо, без дипломатии.
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Гнать надо этих сатанистов МП из Украины грязной метлой. Воры и проходимцы без Бога и совести.
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от падло московітське! Священик УПЦ МП намагався обікрасти храм, громада якого перейшла в ПЦУ на Волині - Цензор.НЕТ 8280 Гнида прокацаплена,українців хотіла обікрасти! Сатаніст гундяєвський!
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Московские попы по этому делу впереди планеты всей,воровать,лгать и клеветать это их конек.Так им завещал "великий сталин"
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То же мне новость! Кто еще не знает, что кацапы-мокши прирожденные попрошайки, когда выпадет фарт - воры, а когда чувствуют за собой силу - грабители и мародеры.
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Нарушил закон и земной и неземной...лишить сана и на зону
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А как с церковными ворами в старину поступали? Или сектант в рясе из Московского пархата не знает, что Бог осуждает воровство, и Его заповедь повелевает: «Не укради»?
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попутал свою шерсть с государственной
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Великий, всенародно любимый артист создал суперотрицательный образ суекротрицательного кацапа, попа будущего московского патриархата. А он,будучи честным человеком, брезговал ими,. как и все нормальные люди всех народов. Но как он православно (по-черносотенному, как головы жидам и интеллигентам) рубил стулья!
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А для чого іноземна література? Віддали б уже й так.
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Перед тем, как хватать чёрта из рпц за загривок, надо ладонь мелким крестом закрестить. Чтобы руку обезопасить крестным знамением и крепости ей придать.
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Вкрав?
Поліція - протокол-суд-буцегарня.
Там і перед Богом у молитвах каятиметься.
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И что он украл? "..он выносил что-то из церкви и посчитали это подозрительным, после чего вызвали правоохранителей на место событий. Полиция составила протокол и начала расследование инцидента". Попахивает вывернутым фактом о воровстве. Если украл, то почему полиция не задержала его на месте преступления?. Если не украл , то зачем писать о воровстве. А "что-то выносил" ...Тут такой полет для фантазии начиная от мусора в корзине и заканчивая колоколом с колокольни.
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нет ума, Священник УПЦ МП пытался обокрасть храм, община которого перешла в ПЦУ на Волыни - Цензор.НЕТ 7187 неразумный себя обокрал, а не людей и церковь!!
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а что, разве это кого то удивляет, ну русске так всегда, про клозеты и унитазы разве забили, кстати, это всё прекрасно можно было выдеть когда руская армия выходила из стран Балтии, так те и плитку снимали, плитку со стен - несмотря что та самая простая и дешёвого качества - но по ходу ихние скрепы заставляет так поступать
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Я не нарошно ! Ведь я машинально ! Вот те крест ! Ведь я не хотел ! Я машинально !!!


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Священник в ОПГ гундяйкина??? Ну вы блин даёте!
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Украинцы, неужели вы еще верите этим кацапским попам, если верите, то вы долбоебы.
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А как же заповедь "НЕ УКРАДИ"!? Хотя чего это я, к верным МП попам это не относится. ЭТО ГОПНИКИ В РЯСАХ!!!
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вони неканонічні, сєктанти...їм можна
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Вот оно лицо мАсковских попуасов ряженых.Обман,воровство,пособничество убийцам и сами убийства-это формат рашистской,сектантской,церковной,братвы!Мрази и ублюдки.
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А зачем употреблять Украинская православная к МП?
Что, в Украине есть еще какая - то церковь МП ?
Пишите просто: «Церковь МП» !
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В селе Ковпыта на Черниговщине ,после перехода громады в ПЦУ, гундяевские попы тайком вынесли с церкви все, остались голые стены в храме. Священик УПЦ МП намагався обікрасти храм, громада якого перейшла в ПЦУ на Волині - Цензор.НЕТ 9321
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Касаби вони такі, полюбе щось мають ********* Священик УПЦ МП намагався обікрасти храм, громада якого перейшла в ПЦУ на Волині - Цензор.НЕТ 3685. Це в них в крові. Священик УПЦ МП намагався обікрасти храм, громада якого перейшла в ПЦУ на Волині - Цензор.НЕТ 6238
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Арестовать сатанистов, вывезти на границу, поставить мордой по направлению московии и пинчища им для скорости.
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСвященник УПЦ МП пытался обокрасть храм, община которого перешла в ПЦУ на Волыни
 
 
 
 
 
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