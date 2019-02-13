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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
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Все про:СБУ (13220) Найем Маси (45) Гандзюк (212) Мангер (25)

 Мангеру веры нет. На судебной скамье он может говорить все что угодно, - Маси Найем об обвинениях в адрес генерала СБУ Доценко

Адвокат Маси Найем, друживший с активисткой Катериной Гандзюк, в организации убийства которой подозревается глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, заявил, что не верит словам последнего о причастности к организации убийства Гандзюк генерала СБУ Доценко.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Почему он сказал об этом только сейчас? Не когда на Катю напали, не когда она мучалась и даже не после того, как выступил с заявлением ее отец. Мангеру веры нет, сейчас, уже будучи в суде, он может говорить что угодно", - отметил Найем.

По его словам, если то, о чем говорит Мангер, все-таки окажется правдой, тогда сам глава Херсонского облсовета является соучастником преступления, поскольку до последнего держал в тайне важную информацию, о которой не мог не знать.

Читайте также: Мангер в суде: Нападение на Гандзюк организовал генерал СБУ Доценко, чтобы дискредитировать полицию. ВИДЕО

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть, - Тимошенко о подозрении Мангеру в деле об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111553
 
   
 Топ комментарии
 
Мангер запропонував пройти детектор брехні... Чогож прокуратура і суд проти...
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Все сомнения в пользу обвиняемого, полиция обязана проверить новую версию. Повеселило, типа юрист Найем просто сразу сказал, вот нет у него веры, и все
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Как теперь выясняется, косвенно к убийству Гандзюк причастен Порошенко, через свою карманную СБУ...
Не удивительно, ибо Порошенко и раньше физически уничтожал активистов, волонтёров, патриотов Украины, добровольцев... Они мешают ему обворовывать Украину.
Достаточно вспомнить Иловайск.
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твою йулю уже ничем не испачкаешь.
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Тише будь. А ТО И С ТВОИМ грыцем БУДЕТ ТОЖЕ САМОЕ.
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Все правильно сказал Найем. Столько времени прошло со дня покушения, несколько дней прошло со дня обвинений лично Мангера отцом, а он молчал. И тут, когда самого взяли за шкирку, вдруг заговорил. Но разговоров мало. Нужно еще чем-то это обвинение подтвердить. Да и смешное оно. Активистка работает под прикрытием генерала СБУ. Не легче бы самому СБУ работать под государственным зонтиком.
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Интересный хрен с горчицей, выходит покойница была не совсем "Дева праведная", как нам нам говорили, а скорее наоборот
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Теперь понятно почему Гандзюк добили.
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Читать надо не вопли порохогандонов, а текст подозрения, которое бормотал Юга Генплокулол. Так вот там на этого Манагера не ничего! Все со слов двух личностей, которые сейчас в сизо и с ними "работают" следователи и прочие правооХренители. Они, видать, находятся там под таким давлением, что оговорят и самого Исуса, и всю Троицу.
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А то не понятно что он от себя и от БЮТ будет скидывать обвинения на пороха и БПП. Как помне должны сесть все.
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А как по мне, то сесть должны не все, а только виновные.
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он прєступнік патамушта я йєму нє вєрю!
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Кароче, я так понял что из Магнера, чи как его там, готовят будущего премьера...чувак на крючке, сделает всё что Юля скажет, популярный среди быдла, врет и не краснеет...то шо надо! Это если Зеленский продаст своё первое место Юле
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Но то, что говорит Мангера он должен же подтверждать доказательствами, а не просто трекать. Другое называется оговор, после чего можно и за свою жизнь опасаться, учитывая "титул" оговариваемого, это же не бомж.
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Доказательствами должно подтверждать следствие, а не обвиняемый.
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А в Украине уже сделали отдельные Законы для бомжей? Так бомжей много?
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Мусі вже взападло коментувати,чи просто вводить братєльніка в тусовку.Видно,наш недобепепешник хоче підвищити медіавзнаваність Масі і пропихнути десь на парламентських.Адвокат,атовець,борець із чимось там...
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Він поняття співучасник із КК Афганістану взяв?
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Мангер сегодня на суде утверждал, что Ганзюк была агентом СБУ почему-то в Крыму, агентом именно этого генерала, который ее , якобы заказал, чтобы дискредитировать херсонскую полицию ---во как! Да, генерал якобы сам допрашивал Мангера ---видимо отсюда и всплыла фамилия именно ЭТОГО генерала)))

А адвокаты мангера были категорически против присоединить к делу распечатки страниц из соцсетей Катерины... Совпадение?
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И отпечатки на туалетной бумаге надо прилепить. Какое дело, такие и доказательства.
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Наем, а к кому из нынешних при власти есть вера?
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Вера у Наема пошатнулась.
Пусть свечку поставит, попустит.
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а хто може конкретно , на нього , відповісти ?
схоже - більшість дописувачів навіть толком не знають у чому там суть справи ...
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тебе дать ссылку на информацию по ней? но ты же знаешь о ней...
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справа в тому , що вчора , на одному з телеканалів , заступник голови ХерсОДА такий собі Рищук відкрито на всю країну звинуватив Гандзюк в мутних схемах і назвав її злодійкою ... поки що , на ці слова , жодної реакції .
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Зачем ты так Наем?
Что теперь писать юлеюботам?
У них же агония
Мало того что рейтинг бабки уже отстает от Поршенкао на 3%, так Мангер просто уничтожает остатки жалкого юлиного рейтинга
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Вокруг одни порохоботы, вся Украина порохоботы, барага нанял миллион ботов, на самом деле все за Юлю Мангеру віри немає. На лаві підсудних він може говорити все, що завгодно, - Масі Найєм про звинувачення на адресу генерала СБУ Доценка - Цензор.НЕТ 8011

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Зміни у країні є.
Знищення опонента організовується вже на місцевому рівні, а не на рівні першої особи.
Кидати тінь за цей злочин на першу особу, огульно, все одно , що пред"являти звинувачення ЮВТ у цій справі.
Знову хочуть на смерті пропіаритись..........Ганьба!
Розслідування у кримінальній справі набирає обертів.
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З Наєма коментатор типу бульки-виниела і пукнула.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМангеру веры нет. На судебной скамье он может говорить все что угодно, - Маси Найем об обвинениях в адрес генерала СБУ Доценко
 
 
 
 
 
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