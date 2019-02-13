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Все про:НАБУ (2588) Киевская область (1617) переселенцы (304)

 Чиновник Киевской ОГА направил на модернизацию частной недвижимости средства, выделенные ЕС для переселенцев, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: " 11 февраля 2019 обвинительный акт в отношении начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации направлен в Печерский районный суд г. Киева.

Должностному лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Как выяснило следствие, обвиняемый, вместо того, чтобы направить средства, выделенные Европейским Союзом на обустройство социального жилья для внутренне перемещенных лиц, направил их на модернизацию частной недвижимости.

19 декабря 2018 должностному Киевской ОГА и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2018 года, после передачи дела из Бориспольской местной прокуратуры по подследственности.

В дальнейшем, в ходе досудебного расследования детективы инициировали проведение инвентаризации активов Службы по делам детей и семьи Киевской ОГА и приняли меры обеспечения, что позволило реально возместить ущерб на общую сумму более 7 млн ​​грн путем возврата имущества в коммунальную / государственную собственность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переселенцев волнуют жилье, соцвыплаты и восстановление утраченных документов, - Тука

Источник: https://censor.net.ua/n3111552
 
   
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І що зробили з тим лицем? Когось воно мені нагадує. Президентом обрали?
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краще б вони дослідили, на чию приватну нерухомість уходять кошти МВФ...
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То, что воруют "даже на бумаге" (не пытались даже липовыми и фиктивными документами прикрыть своё воровство), говорит о том, что были уверены (точно знали прейскурант и таксу, чтоб откупятся от "ревизии" или давали на верх, на "крышу не протекающую")!
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взагалі, що відбувається? що за сюрреалізм в країні
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Жалко, что так быстро (!!!), всего почти за год, наконец-то закончили следствие, которое можно было свернуть за пару недель. А теперь ещё суд будет крутить это дело не меньше года, отправляя дело на доследование, а потом укажут, что эта частная недвижимость могла быть использована для переселенцев и поэтому никакого дерибана нет, хотя эти денежки скорее всего назначались на выборы. Власть не гнушается никакими сточниками добывания бабок. Скоты! Вы что думаете, что ЕС не знают, что в Украине безбожно воруют всё и везде. Только вопрос - почему-то ещё продолжают выделять бабки???
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Киевской ОГА направил на модернизацию частной недвижимости средства, выделенные ЕС для переселенцев, - НАБУ
 
 
 
 
 
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