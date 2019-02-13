 Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый. ИНФОГРАФИКА

В списке самых богатых рейтинговых кандидатов в президенты на первом месте с большим отрывом – действующий глава государства Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЧЕСНО".
Порошенко задекларировал состояние в 839 млн грн. Следующий в этом списке – кандидат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.
Наименее состоятельными оказались Андрей Садовый и Анатолий Гриценко.
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Если взглянуть на структуру денежных активов, то увидим, что значительная часть кандидатов хранит деньги наличными. Так, Мураев "кэшем" задекларировал около 99 млн грн. Петр Порошенко держит свое состояние в собственном банке – ПАО "Международный инвестиционный банк".
Если говорить только о полученных за год доходах, то на первом месте в этом рейтинге находится лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко – в основном из-за задекларированной им отчужденной недвижимости (15 млн грн).
Вместе десять перечисленных выше кандидатов задекларировали 138 компаний, в которых они являются конечными бенефициарами. Больше всего фирм имеет Петр Порошенко – 102, на втором месте – Владимир Зеленский, у которого 12 компаний.
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Среди 10 кандидатов фирмы за пределами Украины есть только у Порошенко и Зеленского. Зеленский владеет компаниями на Кипре, Британских Виргинских Островах, в Италии и Белизе. У Порошенко, кроме Украины, есть предприятия в таких странах, как Казахстан, Кипр, Гибралтар, Грузия, Польша, Британские Виргинские Острова, Литва, Российская Федерация, Беларусь, Нидерланды, Венгрия, Испания, Китай.
- Люди добрі. Подайте Христа ради хто скільки може. Не дайте тим бідосям загинути холодною та голодною смертю...😃
Ляшко всім показав, що є в Україні найефективнішим заняттям і знову довів, шо в етом дєлє він неперевершений!
Може людям цікаво,хто-скільки витратив на реклами,мітинги,катання автобусів з "всенародною підтримкою,тотальну джинсу зі своїх копійчаних прибутків ?
Ну ка назови фамилию человека, которому выгодна война на Донбассе?
Бельгійські профспілки наполягають на збільшенні заробітної плати и пенсій, а також створення можливий для Кращого поєднання професійної ДІЯЛЬНОСТІ та сім'ї.
Де українські профспілки, чому не борються за добробут українців, бариг на нари, голосуйте за українців.
Україна минулого року позичила понад 286 мільярдів У тому числі зовнішні запозичення становили 112,3 мільярда гривень.
Міністерство фінансів України у 2018 році залучило державні запозичення для фінансування бюджетного дефіциту на суму близько 286,5 мільярда у гривневому еквіваленті.
Як повідомляється на сайті Мінфіну, в тому числі зовнішні запозичення становили 112,3 мільярда гривень, внутрішні - 174,2 мільярда гривень. У Мінфіні нагадали про структуру торішніх зовнішніх запозичень: 725 мільйонів доларів від розміщення короткострокових єврооблігацій, 2 мільярди доларів - довгострокових єврооблігацій, 500 мільйонів євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги від Євросоюзу, 349 мільйонів євро кредиту під гарантії Світового банку. Як повідомляв УНІАН, обсяг державного та гарантованого державою боргу України за 2018 рік в доларовому еквіваленті зріс на 2,6% - до 78,32 мільярда доларів, у гривневому еквіваленті - на 1,3% - до 2,169 трильйона гривень.
https://economics.unian.ua/finance/10445376-ukrajina-minulogo-roku-pozichila-ponad-286-milyardiv.html
Хто голова корупції в Україні?