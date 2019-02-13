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Все про:выборы (21050) декларация (1044) доходы (494) кандидат (911)

 Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый. ИНФОГРАФИКА

Активисты "ЧЕСНО" проанализировали декларации о доходах кандидатов в президенты за 2017 год. Порошенко опережает всех с большим отрывом.

В списке самых богатых рейтинговых кандидатов в президенты на первом месте с большим отрывом – действующий глава государства Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЧЕСНО".

Порошенко задекларировал состояние в 839 млн грн. Следующий в этом списке – кандидат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

Наименее состоятельными оказались Андрей Садовый и Анатолий Гриценко.

Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый 01

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Если взглянуть на структуру денежных активов, то увидим, что значительная часть кандидатов хранит деньги наличными. Так, Мураев "кэшем" задекларировал около 99 млн грн. Петр Порошенко держит свое состояние в собственном банке – ПАО "Международный инвестиционный банк".

Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый 02

Если говорить только о полученных за год доходах, то на первом месте в этом рейтинге находится лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко – в основном из-за задекларированной им отчужденной недвижимости (15 млн грн).

Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый 03

Вместе десять перечисленных выше кандидатов задекларировали 138 компаний, в которых они являются конечными бенефициарами. Больше всего фирм имеет Петр Порошенко – 102, на втором месте – Владимир Зеленский, у которого 12 компаний.

Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый 04

Также на Цензор.НЕТ: Полиция зафиксировала 37 анонимных телефонных звонков избирателям с признаками подкупа: обещали от 250 до 500 грн

Среди 10 кандидатов фирмы за пределами Украины есть только у Порошенко и Зеленского. Зеленский владеет компаниями на Кипре, Британских Виргинских Островах, в Италии и Белизе. У Порошенко, кроме Украины, есть предприятия в таких странах, как Казахстан, Кипр, Гибралтар, Грузия, Польша, Британские Виргинские Острова, Литва, Российская Федерация, Беларусь, Нидерланды, Венгрия, Испания, Китай.

Источник: https://censor.net.ua/n3111549
 
   
 Топ комментарии
 
Пэтя, только пэтя! У ниво есть деньги, он не будет воровать!
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росися вперде d82e7584 - Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый - Цензор.НЕТ 6604

Голосуйте за Порошенко, - он наворовал достаточно на первом сроке президентства...., на 2-ом уже красть не будет.!!!!
Построил Рошен - построит и Украину....!!!
И английский у него гуд...
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это кто тебе сказал, что порошенко дал на армию? В декларации о доходах об этом не слова
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народ имеет право знать: сколько заработал пропагандист за пять лет ежедневных 16-и часовых перепечаток сайтов ДНР-РФ.
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за каждый пост ему дают в подарок один отрезанный палец порохобота
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Комменты пропагандиста ДНР-РФ: Пральна ...А даффай ......Сіманенка !?...Ні ....Ківу ! Во-о-о-./Так так ...і *сою * пожираю /...*Мальчік Ваня рошенку* -са....! /....ПС ....)))...Товари для *пециків* !? /Так а що там мусолити ? ......*Канкретна (кац) * ! /Оу-у-у...щас-с-с(кац) .../......Соя ......здується мабуть !? / Ну так ..постав *картинку Люлі * !?/ УО пять лет заливает цензор картинками.Но картинки не из сказки Колобок а из сайтов ДНР и РФ.Разницу понимаешь?
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Дякую. Потішило. Пропоную трміново організувати всенародний збір коштів для бідних та найбідніших кандидатів в президенти (список додається)

- Люди добрі. Подайте Христа ради хто скільки може. Не дайте тим бідосям загинути холодною та голодною смертю...😃
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Садовий, Мостовий... Найбагатший кандидат у президенти - Порошенко, найбідніші - Гриценко і Садовий - Цензор.НЕТ 9799Найбагатший кандидат у президенти - Порошенко, найбідніші - Гриценко і Садовий - Цензор.НЕТ 9799Найбагатший кандидат у президенти - Порошенко, найбідніші - Гриценко і Садовий - Цензор.НЕТ 9799 Найбагатший кандидат у президенти - Порошенко, найбідніші - Гриценко і Садовий - Цензор.НЕТ 5230 Найбагатший кандидат у президенти - Порошенко, найбідніші - Гриценко і Садовий - Цензор.НЕТ 5230 Найбагатший кандидат у президенти - Порошенко, найбідніші - Гриценко і Садовий - Цензор.НЕТ 5230
Ляшко всім показав, що є в Україні найефективнішим заняттям і знову довів, шо в етом дєлє він неперевершений!
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шо в етом дєлє він неперевершений говнометатель. Найбагатший кандидат у президенти - Порошенко, найбідніші - Гриценко і Садовий - Цензор.НЕТ 7589
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Ну і му*аки.Нє,я розумію,що треба звітувати перед грантодавцями,але.Кому цікаві декларації?Це є у відкритому доступі.Таку уйню студент-першокурсник намалює,не піднімаючи сраку.
Може людям цікаво,хто-скільки витратив на реклами,мітинги,катання автобусів з "всенародною підтримкою,тотальну джинсу зі своїх копійчаних прибутків ?
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Правило "Куйте кошти не відходя від каси", безнадійно застаріло, як показує ця таблиця, після 28 років рехворм воно тепер такє - "Куйте кошти де відходячи від державної посади"
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24 предыдущих года, Украиной правили бедные и несчастные и направили, аж на 108 тысяч грн к 2014 году.
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Меня ничего так не удивило, как богатства Ляшко. 🤔 Был ведь бедненьким журнашлюшко, а как поднялся. Это ж как надо жопу рвать! Нехилую лотерейку имеет. 😁
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Сохраните это декларации - поржём лет через пять...
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24 года подряд, Украиной управляли бедные и несчастные. За 24 года, они направили аж на 108 тысяч грн и на 56 миллиардов долларов долга. При всем этом, бедные и несчастные распродали армию, заводы и развалили банковскую и энергетическую систему. В 2014 году, украинцы еле выгнали бедных и несчастных и наевшись вдоволь, бедных и несчастных, народ не пустит даже на порог ВР.
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Не можешь атаковать мысль, атакуй мыслителя - Первая заповедь из методички кремлебота.
Ну ка назови фамилию человека, которому выгодна война на Донбассе?
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Денис Иванович Федотов Вони як тільки прийшли до влади,то стали заможними і щасливими.
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А міністр оборони за часів яйцем прибитого прем'єра і прем'єра-титана лінгвістичних можливостей - самий незаможний, самий нещасний...
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Генеральний страйк ПРАЦІВНИКІВ транспорту в середу, 13 лютого, паралізував Залізничне и авіасполучення в Бельгії.
Бельгійські профспілки наполягають на збільшенні заробітної плати и пенсій, а також створення можливий для Кращого поєднання професійної ДІЯЛЬНОСТІ та сім'ї.
Де українські профспілки, чому не борються за добробут українців, бариг на нари, голосуйте за українців.
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Все для офшорів рідненьких.
Україна минулого року позичила понад 286 мільярдів У тому числі зовнішні запозичення становили 112,3 мільярда гривень.
Міністерство фінансів України у 2018 році залучило державні запозичення для фінансування бюджетного дефіциту на суму близько 286,5 мільярда у гривневому еквіваленті.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, в тому числі зовнішні запозичення становили 112,3 мільярда гривень, внутрішні - 174,2 мільярда гривень. У Мінфіні нагадали про структуру торішніх зовнішніх запозичень: 725 мільйонів доларів від розміщення короткострокових єврооблігацій, 2 мільярди доларів - довгострокових єврооблігацій, 500 мільйонів євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги від Євросоюзу, 349 мільйонів євро кредиту під гарантії Світового банку. Як повідомляв УНІАН, обсяг державного та гарантованого державою боргу України за 2018 рік в доларовому еквіваленті зріс на 2,6% - до 78,32 мільярда доларів, у гривневому еквіваленті - на 1,3% - до 2,169 трильйона гривень.

https://economics.unian.ua/finance/10445376-ukrajina-minulogo-roku-pozichila-ponad-286-milyardiv.html
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Интересно получается.Столько лет мэр и самый бедный,даже странно.
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Львовяне с деклараций Садика просто ржут Найбагатший кандидат у президенти - Порошенко, найбідніші - Гриценко і Садовий - Цензор.НЕТ 3683
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Ну пустые декларации мэров и бывших министров никого ведь не смущают.
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Садовый - львовский Гепа. Самый бедный, таки да.
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Ми його вибирали богатим і успішним президентом. Тільки Порошенко дав на армію , медицину, культуру, науку 1.2 міліарда. Ніодин президент це не робив. Порошенко на своїх підприємствах дає роботу тисячам українців, яким платять непогану зарплату і персонал має повний соц. пакет. Підприємства платять всі податки і особисто Порошенко платить всі податки із своїх доходів. Свою зарплату не отримує--віддає на медицину. Дивіться на декларацію. То що іще потрібно?,Ховатись під "церковну мишу" при міліонних затратах? Якби всі бізнесмени платили всі податкі ,як Порошенко. бюджет поповнився б мінімум на 40%.
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Вот только за эту ложь, в любой, мало-мальски демократической стране - президент бы не просидел у власти и год. В Украине он просидел целых пять. Но и это не все - он идет на второй срок. У меня, действительно, нет слов.
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Не знаю про другие города,а в Запорожье в глазах рябит от палаток за Онотоле.И всё это от бедности.
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Ходят слухи,что его спонсирует Григоришин Найбагатший кандидат у президенти - Порошенко, найбідніші - Гриценко і Садовий - Цензор.НЕТ 6553
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Самый барыжный и вороватый - он же самый богатый. Совпадение? Не думаю.
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А що і в кого він вкрав? Не повторуй тезу дебілів.
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корупція чув?
Хто голова корупції в Україні?
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Мелочь. Украл пять лет реформ и развития у 50 миллионов украинцев. Пять лет жизни. На этом фоне, украденые миллиарды - сущая ерунда.
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Тільки тупий, злий, ленивий і заздрісний--зазирає в чужий карман.
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за 5 років не 1 міліард доларів хабарів можна украсти
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вкрав в народу України ,через тарифи ,корупцію ,схеми митницю ,дороги навіть через призначення ,не занесеш не візьмуть на хлібну роботу і т. д
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Вам би романи писати, а не базарну трепню розвадити. Ви самі чуєте Що написали?
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Самое дорогое что порох украл у каждого украинца- ВРЕМЯ. Все остальные ресурсы восполнимые. Время же потеряно навсегда, навечно.
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Щась мабуть з головою, да вийди вже з порад які пишуть в рашці.
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Пороха надо повесить. В назидание всем будущим управляющим Украиной. Обманул одного - схлопотал по лицу. Обманул тысячу - получай тюремный срок. Кинул миллионы - висеть тебе на самом высоком столбе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСамый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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