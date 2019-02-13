 На выборах президента зарегистрировано 226 иностранных наблюдателей, - ЦИК

Как переает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

После рассмотрения соответствующиго обращения, Комиссия зарегистрировала 90 официальных наблюдателей от данной организации.

"Таким образом, по состоянию на 13 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 226 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.

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