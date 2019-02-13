 На выборах президента зарегистрировано 226 иностранных наблюдателей, - ЦИК

Как переает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
После рассмотрения соответствующиго обращения, Комиссия зарегистрировала 90 официальных наблюдателей от данной организации.
"Таким образом, по состоянию на 13 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 226 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.
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1м - средний в Вилларибо
В первом случае проводились замеры, во втором - опрос
кандидаты - все годяца для мерки
Но много им не наливать!...
13.02.2019, 17:36 • 177 • 0
Закони про вибори Президента, Центральну виборчу комісію, Кодекс України про адміністративні правопорушення фальсифікації виборів не згадують. Кримінальний Кодекс згадує її лише в назві Статті 158.
Не згадується - не значить немає, фальшування бачать всі, окрім ЦВК і правоохоронців. "Не побачити" важко: замахнулись перевернути народне волевиявлення догори ногами. Як у 2004-му.
Непрохідність гаранта дорівнює хіба що його бажанню зостатись, тож махлюють у всі боки, на всіх рівнях.
Фальсифікація виборців
Фальсифікація опосередкована, гуртово-роздрібна: підкуп, залякування, брехня, зомбування, що завгодно - аби спонукати виборця голоснути "як треба". Дещо посильне й іншим кандидатам, масштабно - тільки гарантові.
Щодо промивання мозків найкраща відповідь: "Нічого не бачу, нічого не чую".
Щодо "гречки" хтось радить: не піддавайтесь, не продавайтесь, дехто - беріть і обдуріть. Друга рада підступна: на відміну від покупців, продавці залишки совісті мають: як "гречку" візьмуть, то й проголосують.
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І гроші часто роздають після перевірки "правильності" голосування: від старезної "каруселі" до фіксації "волевиявлення" мобільником (як таке лихо трапилось, після фотографування зіпсуйте бюлетень).
"Агітатори" тусуються біля дільниць - зручна мішень для кіно-, фотополювання. Трохи помагає. Покласти ж край може поліція, коли вона з народом.
Фальсифікація реєстру виборців
Перше: зникнення небажаних виборців з реєстру. Не фантазія - на собі перевірено. Не забудьте перевіритись і Ви, хоч це й непросто.
Згідно ч.6. ст.31 Закону про вибори Президента, список виборців передається дільничній виборчій комісії, не пізніш як за вісім днів до дня голосування. Часу небагато.
Можна перевіритись і в електронному Державному реєстрі виборців. Та на перешкоді тест кмітливості: перш як зареєструватись треба ребус розгадати.
Друге: пакування Реєстру виборців манекенами експерти числять на мільйони. Рекомендую аналітику від 28 травня 2004, яка, на жаль, ще актуальна.
Як Реєстр перевірити, адже береже його гарант наче Кощій Безсмертний чарівне яйце? Тільки тиском, включно з міжнародним.
Фальсифікація бюлетенів
Жанр старезний, як і способи: вкид, махінації зі скриньками, невірний підрахунок. Давно відомо і найкраще контрольовано. Мабуть тому, що більшість вважає це фальшування основним, як не єдиним. Тож довго на ньому не зупинятимусь, хоч і не розслабляймось.
Фальсифікація протоколів
Фальсифікація пряма, гуртова - особливо небезпечна! Тим більш, що через "технічних кандидатів" влада, як правило, має більшість у комісіях.
Протоколи трьох рівнів: дільничних комісій, окружних, ЦВК. Щодо дільничних, див. вище. Окружні - варті на особливу увагу: більші числа - більші спокуси. Більші й можливості: привселюдно лічити бюлетені не треба, справа суто цифрова.
УВАГА спостерігачі: згідно ч.3. ст. 68 закону про вибори Президента Закону про вибори Президента, "Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача може достроково припинити його повноваження у разі встановлення фактів грубого або систематичного порушення ним Конституції України та законів України".
Посилання на Конституцію й закони ритуальне: я відчув це на горезвісних виборах Мукачівського міського голови-2004.
Та головна їхня фішка, а наш біль - підсумковий протокол ЦВК. Не дарма гарант кілька років ретельно підбирав її склад.
"Стаття 84. Встановлення результатів виборів Президента України
1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні протягом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування … встановлює результати виборів Президента України, про що складає протокол".
Довгий витяг неспроста - щоб масштаб загрози відчути.
Окружних комісій кілька сотень, чисел у протоколі - кілька десятків, скільки часу треба їх рахувати? Вірно, кілька годин. А рахує ж не одинак, і не в стовпчик, і не все одразу, а від отримання першого протоколу!
Нащо ж три дні? Для фальшування!
На відміну від дільничних комісій, де рахують неперервно, в одній кімнаті, під десятками пильних поглядів, у ЦВК процедура рахування майже безконтрольна (можна й не напружуватись - Банкова надішле).
Загроза - реальна, прецедент-2004 пам'ятаймо. Але тоді у Януковича, принаймні, не було проблем із виходом у 2-й тур, тепер малювання імовірне уже після туру першого.
Соціологія і фальшування
Масштабна фальсифікація уже іде. Нащо ж витребеньки, чого як в СРСР не намалюють 99,9% і баста! А того, що Майдану бояться. Тож протоколи можуть фальшувати лише у межах вірогідного.
Якби голосування було ближчої неділі, спробували б намалювати фіналістами: П. Порошенка і В. Зеленського, як більш зручного ніж пані Юлія. Та виглядало б це натяжкою, гарант відчутно відстає. Тож його рейтинги потрохи підмальовують, підтягують до дня голосування.
Через фальшування - до чесного результатату
Перечитав і відчуваю: надійного запобіжника фальшуванню ніби немає. А описано ж далеко не все, чомусь місця не вистачило, чогось не знаю: за 30 років участі у виборах не фальшував - в укладачі Енциклопедії фальшування не підходжу.
А в переможних виборах участь брав, деякі міркування маю. Але спочатку кілька слів про сподівання ілюзорні чи недостатні:
1. Перерахунок голосів. Епізодично - можливо, а загалом навряд чи - це інструмент влади. Наведіть, успішні прецеденти - обсудимо.
2. Паралельний підрахунок. Повністю - за. Більше, підтримки варті лише кандидати здатні його забезпечити. Та це не самодостатній інструмент, а тільки складова всенародного захисту народного волевиявлення. А щоб до того не доводити варто:
Забезпечити великий відрив опозиційного кандидата. Вже у першому турі! І в соцопитуваннях. Тоді й рядові виконавці фальшувати забояться і замовники вимушено стримаються.
Господь з ними, з технічними кандидатами, відають, що роблять. І за що.
А ось "технічних виборців" не буває, тільки громадяни! Їм і адресуюсь: голосуймо у першому турі як у другому - по дорослому. Одразу за того, кого бачимо Президентом!
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Як у першому турі віддамо голос непрохідному, у другому обирати буде ні з кого: гарант впише собі зручного суперника. Зрештою, непрохідні не про нас, лиш про себе дбають - знають же що президентом не бути, отже свої приватні питання вирішують.
Повторюсь, малювання можливе лише при відносній щільності першої трійки. Відтак, і у соцопитуваннях доречна та сама тактика: голос лише тому на кого ставимо всерйоз.
Не тягніть до другого туру, інакше другого шансу бозна скільки чекатимемо.
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Борис БЕСПАЛИЙ для UAINFO