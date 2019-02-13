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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1221) Садовый (382)

 Гриценко и Садовый не исключают возможности объединения до конца февраля

Кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Андрей Садовый постоянно общаются по поводу возможного объединения накануне выборов и не имеют конфликтов между собой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Гражданская позиция".

"У нас был разговор с Садовым, как, исходя из нынешней ситуации, двум командам сделать, чтобы был победный вариант и на президентских, и на парламентских, и на местных выборах, чтобы изменить страну. Мы в контакте, конфликтов между нами нет", - цитирует пресс-служба слова Гриценко.

По его словам, во время разговора с Садовым предложил ему в конце февраля, учитывая поддержку, чтобы кто-то снял свою кандидатуру в пользу другого.

"Я сказал: если мы видим, что у вас реальный шанс победить, а у меня нет, я не буду лежачим полицейским. Если наоборот, то давайте наоборот. Тогда это будет честно. Мы ищем решения, до конца февраля это вопрос открытый", - сказал Гриценко.

Он отметил, что последовательность и ответственность за страну должна побуждать их обоих и других вернуться к поиску победной истории.

Также читайте: Тимошенко и Садовый провели встречу для "координации" усилий

Источник: https://censor.net.ua/n3111544
 
   
 Топ комментарии
 
Дай Бог вам порозуміння, а нам нормального Президента України, нарешті!
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Давайте ребятки,главное чтоб этого барыжного хряка-2 посадить.. Гриценко и Садовый не исключают возможности объединения до конца февраля - Цензор.НЕТ 4483
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Дай Бог вам порозуміння, а нам нормального Президента України, нарешті!
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Бог тебе пришлёт... с небес...
"Новое лицо" во всём белом...
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Предлагаю в знак порозуміння обмінятися окулярами! Гриценко и Садовый не исключают возможности объединения до конца февраля - Цензор.НЕТ 5530
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Ви помітили під окулярами хтиві бісики? Гриценко и Садовый не исключают возможности объединения до конца февраля - Цензор.НЕТ 6884
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пора уже и барыге целовать мальчика в животик..
...пора.. пора...
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Им какой-нить Мазай нужен еще, шоб было Садо-Мазо-Грыць. Тогда их точно никто уже не победил бы в той области, в которой они сильны.
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Давайте ребятки,главное чтоб этого барыжного хряка-2 посадить..
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Шаріков - він Шаріков і є.
А як він там маскується - Олег Олегов, Иван Иванов, Петр Петров, тощо - всеодно виходить ***** *****в
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О как!!! Я думал, что он просто упоротый, а он многостаночник.
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тю - поняли шо проиграют и деньги залоговые пожалели - а может в марте и оба снимутся - ну не тянут и все - болтают глупости, а народ у нас уже умный - не верит)))
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Зачем объединятся, если все равно не пройдут. Гриценко и Садовый не исключают возможности объединения до конца февраля - Цензор.НЕТ 8630
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Краще Гриценку об'єднатись з Юрієм Тимошенком, він іде перший по соцопитуваннях.
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а я наивный и глупый уже размечтался что Садовый таки идёт в презы.......... если пойму что го-
лосовать мне не за кого пойду на участок испорчу бюллетень...... шоб никому не досталя..........
Отака печаль малята............
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Для них политика - игра, а люди, мы с вами, - пешки…
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В президенты я пойду…Пусть меня научат!...
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А я вот пытаюсь себе представить процесс их соединения и чет тошнит. Гриценко і Садовий не виключають можливості об'єднання до кінця лютого - Цензор.НЕТ 801

Ну ладно б еще по очереди соединились туда-сюда с Юлей. Садовому небось щекотно будет соединяться. Гриценко і Садовий не виключають можливості об'єднання до кінця лютого - Цензор.НЕТ 1123
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Даремно вони так зробили - це слабкий хід, це хід невдах. Краще б скинулись на нормального політтехнолога.
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- Как здоровье вашей жены?
- Знаете... всё может быть...
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Тимошенко - не злякалась Януковича, пішла в тюрму.
Зеленський - єдиний з нового покоління, хто не мав відношення і ніколи не був у владі.
Ось два реальні кандидати. Головним наслідок: ******* доведеться воювати або з жінкою, або з коміком - улюбленцем рассєян. Це поставить ***** в набагато більш невигідне становище на міжнародній арені, і в дуже невигідне становище всередині Рашки.
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поздно пить боржоми. Кошулинскому тоже привет. Эти мечтатели со своей спесью должны были угомониться месяц назад. А сейчас только Порошенко.
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Ага. Петю под гуано маскирует не догадываясь, что это его нормальное внутреннее состояние.
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Єдиний шанс перемогти генія Мальдів - об'єднання демократичних таборів. До того ж збережуть свої голови.
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Об'єднавшись зможете засрати сміттям усю Україну.
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высеры---боюсь подумать кто актив а кто пассив..с лицом квакши или сахарный ********* Гриценко і Садовий не виключають можливості об'єднання до кінця лютого - Цензор.НЕТ 3324
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Переможець "двобою рейтингів" зразу отримає звання "Сміттєлісімус" чи спочатку "Сміттєралом" побуде?
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И образуется новая платформа - Дупель Лузер Гриценко і Садовий не виключають можливості об'єднання до кінця лютого - Цензор.НЕТ 9110
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Шо характерно-миттю з'явились якісь дебільні харі з невідомими ніками, що спеціалізуються на смітті.
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Две бледных немочи объединятся и будут вместе жаловаться на жизнь)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко и Садовый не исключают возможности объединения до конца февраля
 
 
 
 
 
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