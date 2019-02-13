 Гриценко и Садовый не исключают возможности объединения до конца февраля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Гражданская позиция".
"У нас был разговор с Садовым, как, исходя из нынешней ситуации, двум командам сделать, чтобы был победный вариант и на президентских, и на парламентских, и на местных выборах, чтобы изменить страну. Мы в контакте, конфликтов между нами нет", - цитирует пресс-служба слова Гриценко.
По его словам, во время разговора с Садовым предложил ему в конце февраля, учитывая поддержку, чтобы кто-то снял свою кандидатуру в пользу другого.
"Я сказал: если мы видим, что у вас реальный шанс победить, а у меня нет, я не буду лежачим полицейским. Если наоборот, то давайте наоборот. Тогда это будет честно. Мы ищем решения, до конца февраля это вопрос открытый", - сказал Гриценко.
Он отметил, что последовательность и ответственность за страну должна побуждать их обоих и других вернуться к поиску победной истории.
"Новое лицо" во всём белом...
...пора.. пора...
Амедов = Полиграф Полиграхович =
А як він там маскується - Олег Олегов, Иван Иванов, Петр Петров, тощо - всеодно виходить ***** *****в
лосовать мне не за кого пойду на участок испорчу бюллетень...... шоб никому не досталя..........
Отака печаль малята............
Ну ладно б еще по очереди соединились туда-сюда с Юлей. Садовому небось щекотно будет соединяться.
- Знаете... всё может быть...
Зеленський - єдиний з нового покоління, хто не мав відношення і ніколи не був у владі.
Ось два реальні кандидати. Головним наслідок: ******* доведеться воювати або з жінкою, або з коміком - улюбленцем рассєян. Це поставить ***** в набагато більш невигідне становище на міжнародній арені, і в дуже невигідне становище всередині Рашки.