 30 тыс. человек приехали из России на Донбасс с оружием, чтобы убивать. С точки зрения закона нас всех можно посадить, - террорист Прилепин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал российский террорист-писатель Захар Прилепин в интервью екатеринбургскому изданию 66.ru.

Читайте также: "Сказочно лживый п#дарас. Прижали его ОПГ": Террорист "ДНР" Степаныч о причинах бегства Прилепина в РФ

"Я - ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие… И убивали людей. Мы все имели к этому отношение. С точки зрения закона нас всех можно посадить", - рассказал он.

Однако, как отметил террорист, по отношению к оккупантам на Донбассе российские законы не работают, а индульгенцию "добровольцам" выписал лично президент России Владимир Путин.

"Путин в самом начале сходил в храм и поставил свечку за ополченцев Донбасса", - сказал Прилепин.

"То есть царь сказал, что сажать не надо?" - уточнил журналист. "Я вам об этом и говорю", - подтвердил террорист.