 30 тыс. человек приехали из России на Донбасс с оружием, чтобы убивать. С точки зрения закона нас всех можно посадить, - террорист Прилепин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал российский террорист-писатель Захар Прилепин в интервью екатеринбургскому изданию 66.ru.
"Я - ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие… И убивали людей. Мы все имели к этому отношение. С точки зрения закона нас всех можно посадить", - рассказал он.
Однако, как отметил террорист, по отношению к оккупантам на Донбассе российские законы не работают, а индульгенцию "добровольцам" выписал лично президент России Владимир Путин.
"Путин в самом начале сходил в храм и поставил свечку за ополченцев Донбасса", - сказал Прилепин.
"То есть царь сказал, что сажать не надо?" - уточнил журналист. "Я вам об этом и говорю", - подтвердил террорист.
В самом деле, российский МИД, через своего постоянного представителя в Совете Безопасности ООН, созвал совещание, посвященное «четвертой годовщине Минских соглашений по внутреннему конфликту в Украине». В положении РФ, было бы рациональным вообще не касаться этой темы, а уж выступать инициатором ее обсуждения - подавно и тем не менее - Москва собрала этот самый Совбез. Это значит, что само это действие было следствием какой-то дипломатической комбинации, безусловно имевшей замысел и цель. Не трудно предположить, что конечной целью мероприятия должна была стать усиленная позиция РФ по войне в Украине и соответственно - ослабление позиции оппонента. В худшем случае, мероприятие должно было посеять сомнения в глазах «мировой общественности» по сути предмета обсуждения.
Обычно такие мероприятия имеют плотное информационное прикрытие. Как только заявляется такое отдельное заседание Совбеза ООН, в дело вступает кремлевская пропаганда, поясняющая позицию Москвы и то, что она хотела бы получить в результате мероприятия. Понятно, что именно в формате Совбеза решить ничего не получится, поскольку право вето там имеется не только у РФ и провал мероприятия всегда можно списать на происки США, которые намеренно топят любые инициативы РФ. В итоге, единственная ощутимая ценность всего мероприятия - информационный выхлоп.
Но как раз с этим ничего и не сложилось. Мы намеренно прошлись по всем органам официальной пропаганды Кремля и практически ничего не обнаружили ни в плане комментариев из подготовительной стадии мероприятия, ни тем более - его итогов. Сложилось впечатление, что пропаганда просто отключила эту тему, хотя возникла она именно по инициативе российского МИД.
А само мероприятие прошло настолько мощно, что на него нельзя не обратить внимания. Российского представителя в ООН, пытавшегося рассуждать о «внутреннем конфликте в Украине» возили носом в его же дела, как нашкодившего кота. Практически каждый из выступающих начинал с того, что пояснял позицию своей страны, на сей счет, и она четко обозначала, что речь идет о военном конфликте России и Украины, причем - РФ выступает в роли агрессора и оккупанта.
Удивительно, но даже представитель Германии выступил не просто в плане обычной «озабоченности», а четко назвал вещи своими именами. Он припомнил россиянину и «Минск». На беду Москвы, германский представитель присутствовал на тех переговорах и лично слышал от Путина угрозы и требования, которые он выдвигал и условия, на которых он может отдать команду на прекращение наступления. Так что он артикулировал положение, что внутренний конфликт с участием иностранных войск - не бывает, как не бывает этого конфликта тогда, когда решения по его ходу принимает глава другого государства.
Более того, от кого угодно можно было ожидать упоминание о том, что в этом же зале, двадцать лет назад, РФ торжественно подтвердила свои обязательства, взятые ею перед Украиной по Будапештскому меморандуму и как она выполнила эти обязательства. Но фак остается фактом, представитель Германии жестко и предметно показал, что россия и ее представитель - циничные лжецы.
(окончание следует)
Чуть менее динамично, но в том же самом ключе выступил и представитель Франции. Хоть вся его речь и была соткана из обтекаемых формулировок, но в резюме он тоже четко указал российскому представителю, что здесь обсуждается не внутренний конфликт в Украине, а вторжение на ее территорию российских войск.
Ожидаемо жестко выступили представители США и Великобритании, которые уже явно артикулировали аргументацию, к уже почти готовому пакету новых санкций, которые будут согласованно введены США и ЕС за обстрел и захват украинских военных катеров, вблизи керченского залива и задержания их экипажей.
Все делается по технике, поскольку Москве предложили по-хорошему отпустить моряков и вернуть катера, а также - восстановить свободу судоходства по Керченскому проливу и дали время на нормальную реакцию. Ее не последовало и теперь россияне получат очередной груз на шею своей экономики уже просто за полную неадекватность. А речи стали небольшим анонсом этих санкций
Выступали и другие члены Совета, но все - примерно в одном ключе и что характерно, почти каждое выступление заканчивалось безусловным подтверждением признания суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах.
То есть, Москва получила просто шквал очень тяжелой критики, которой в этих стенах мало кто подвергался, а случилось это даже не по инициативе Украины или третьих стран, но по собственной инициативе РФ. В принципе это - задокументированный провал внешнеполитического ведомства Московии на высшем международном уровне. Ее не просто уличили во лжи, но она получила просто идиотский вид, когда сама на себя вылила бадью нечистот, которую готовила для того чтобы вылить на Украину.
Такой провал должен однозначно стоить должности министру иностранных дел и руководителям отделов МИД, отвечавших за эту тему, а кроме того, должны были слететь со своих кресел и должностные лица, ответственные за внешнюю политику в администрации президента. Наверное можно придумать еще более позорные условия провала операции, но для этого уже надо напрягать фантазию, поскольку тут все было сделано настолько позорно, что надо уже раздвигать рамки позора как такового.
Но пока нет сведений об отставках и увольнениях указанных лиц, как нет сообщений о том, что кто-то из них умер от сердечного приступа, выбросился с балкона или погиб в ДТП. Просто вся российская пресса отключилась от этого события и комментирует что угодно, от обещания Лукашенко, данное Путину в том, что Беларусь больше не будет поставлять в РФ некачественную водку и закуску, до важной новости об удаче британского фотографа, сделавшего второй в истории, снимок черного леопарда.
О провале в ООН - ни слова, хотя Ютуб просто ломится от нарезок заседания совбеза. Наверное, в Москве сегодня серьезно пожалели о том, что закон об отключении РФ от всемирного интернета прошел только первое чтение в их госдуме. Если бы все делалось быстрее, россияне даже и не узнали бы о том, как облажался их МИД.
Однако, отсутствие кадровой реакции с «оргвыводами» говорит о том, что Путин смог «понять и простить» свое дипломатическое ведомство, которое просто утратило драйв от второй крайности - отсутствия нужного количества бодрящего порошка. Оно понятно, что для первых лиц имеется какой-то неприкосновенный запас, но ведь надо иметь запас для аналитиков, спичрайтеров и прочих нужных людей, без участия которых все выглядит так, как это и произошло ночью в Нью-Йорке.
Возможно, конфискация и уничтожение последней партии кокса, общим весом в 9,5 тонн внезапно нанесла двойной удар. Сам товар пропал и с этим ничего не сдделаешь, но МИД очень расстроило и количество уничтоженного кокса. Есть мнение, что на захваченном судне должно было присутствовать 10 тонн товара, а оказалось только 9,5. Это значит, что каналы поставки не такие уж и безупречные. Судно прошло только половину пути, через Атлантику, а полтонны кокса уже пропали в неизвестном направлении. Это значит, что экипаж планировал домешать в него какой-то дряни, чтобы выйти на исходный вес, а это - удар по мидовской гарантии качества товара, которой славился именно российский наркокартель.
Но во всей этой ооновской истории есть еще один аспект, который нельзя не заметить. Постепенно наша дипломатия научилась выдавать собственные подачи в ООН и парировать подачи противника, на полях организации, но в этот раз можно было наблюдать не только идентичную позицию практически всех ключевых игроков международной политики, но и их синхронную артикуляцию на самых болезненных и неприятных для РФ моментах. Это указывает на объем и качество работы нашей внешней политики. Само по себе такое не происходит. Для этого надо очень долго, настойчиво и правильно работать.
И еще один важный момент. Вспомним агрессию РФ против Грузии в 2008 году. Тогда Москва еще не пряталась за призрачную завесу гибридности, а воевала открыто. С тех пор прошло более 10 лет и кто-то может вспомнить, чтобы замечательный «реформатор» смог организовать хоть сотую часть того, что сделала Украина? Постепенно, медленнее чем хотелось бы, но гайки закручиваются так что Москве становится все грустнее, и на подходе тот самый переход, когда количество переходит в качество.
Просто для себя, каждый может найти вопрос о том, почему с Грузии не удалось сделать то, что удалось Украине. Даже поиск самостоятельного ответа на этот вопрос, даст много интересных выводов, а возможно и открытий.
а Господь Бог знайде та випише сповна
https://park72.ru/blog-viktor-egorov/50882/
Елена Васильева, глава группы ФБ "Груз 200 из Украины в Россию". Их группа провела расследование по статистике. Из всей РФ с 14 по 18 годы, с командировками в Ростов и Белгород уехали и пропали, перестали выходить на связь около 37 000 военнослужащих. Остальных просто не считали.
Не факт,що всі здохли на Донбасі,та все ж.
С точки зрения здравого смысла вас всех нужно пострелять.
А Роися от вас уже просто отказалась.
А согласно Закона Божьего вам всем гореть в Пекле. ВЕЧНО.
Прохор *******Захар Прилепин уже давно наоткровенничал на пулю в лысую башку.
ООН начала расследование в связи с заявлением жителя Центральноафриканской Республики по имени Бамбари Махамат Нур Мамаду, который утверждает, что стал объектом пыток, примененных к нему российскими военными или же наемниками.
Об этом пишет в среду, 13 февраля, британское издание The Guardian.
В заявлении говорится, что 11 января текущего года истца, которого сограждане обвинили в причастности к вооруженной группировке, задержали местные военнослужащие.
Нур Мамаду решительно отвергает эти обвинения, утверждая, что он всего лишь рыночный торговец.Тем не менее, его доставили в здание ратуши, где, как утверждает задержанный, базируются российские контрактники и военные ЦАР, и пытали пять дней, с избивая цепями и железными дубинками.
Нур Мамаду был освобожден 15 января - благодаря вмешательству сотрудников службы внутренней безопасности (FSI). На его теле, как говорится в статье, обнаружены многочисленные следы насилия.
Країна, яка не відчищає себе від гнилі, сама загниває і розпадається!
Отправить два-три десятка таких уродов на тот свет, что бы остальные, всю оставшуюся жизнь жили в страхе, что бы они каждое утро задавали себе вопрос: "не последний ли это день в их жизни?".
30 тысяч российских террористов, ИГИЛ, Аль-Каида на их фоне просто отдыхают.
Мировое сообщество просто обязано признать россию страной-террористом.